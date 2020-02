Keith Hunter a remis l’adversaire de remplacement pour l’apparence de ShoBox ce week-end

RINGSIDE 26/02/2020

Keith “The Bounty” Hunter, un espoir montant invaincu, affrontera le talentueux Sanjarbek “War” Rakhmanov dans un match revanche dans le ShoBox super léger de 10 rounds: l’événement principal de la nouvelle génération Vendredi 28 février en direct sur SHOWTIME (22h45 HE / PT) du Sam’s Town Casino de Las Vegas.

Rakhmanov intervient pour remplacer l’adversaire prévu précédemment Malik Hawkins qui a été contraint de se retirer pour des raisons médicales.

Hunter (11-0, 7 KOs) et Rakhmanov (12-2-1, 6 KOs) se sont rencontrés pour la première fois le 5 février 2019, dans un concours de poids mi-moyens en huit rounds qui a abouti à une victoire par décision étroite pour Hunter. Bien que Hunter ait contrôlé l’action dans les premiers tours et marqué un renversement dans le second, Rakhmanov a récupéré et a frappé de gros coups dans les tours suivants. Les tableaux de bord indiquaient 77-74, 76-75 et 75-76.

Rakhmanov, qui s’est battu pour un match nul avec Alfonso Olvera sur ShoBox en mai 2016, fera sa deuxième apparition dans la série de développement de perspective et son neuvième départ au Sam’s Town Live. Dans sa dernière performance le 20 septembre 2019, il a brisé Andre Byrd, infligeant une punition au corps pendant quatre rounds consécutifs, ce qui a amené Byrd à genou et à mettre fin au combat. Il s’entraîne actuellement avec Chris Ben-Tchavtchavadze au Mayweather Boxing Club.

Rakhmanov, 30 ans, né à Tachkent, la capitale de l’Ouzbékistan, était un grand amateur avec plus de 140 combats, dont une médaille d’or au Championnat asiatique de boxe amateur 2009. En 2013, il est devenu le champion national d’Ouzbékistan. Après avoir signé avec Mayweather Promotions en 2014, il est devenu professionnel avec un impressionnant premier KO de 1:21 contre Brett Simmons en juin 2015.

Dans l’événement co-principal ShoBox, l’athlète olympique 2016 et espoir super léger invaincu Richardson Hitchins (10-0, 5 KO) affronte Nick DeLomba du Rhode Island (16-2, 5 KO) dans un combat de 10 rounds. Le natif de Las Vegas, Kevin Newman II (11-1-1, 6 KOs), battu une fois battu, affrontera l’Albanais Genc Pllana (7-1-1, 4 KOs) dans un match de super-poids moyen de 10 rounds pour ouvrir la télédiffusion.

Barry Tompkins appellera l’action du bord du ring avec l’historien de boxe Steve Farhood et l’ancien champion du monde Raul Marquez servant d’analystes experts. Le producteur exécutif est Gordon Hall, Richard Gaughan produisant et Rick Phillips réalisant.