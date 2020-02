Keith Hunter fait le point sur le camp d’entraînement avant la rencontre avec ShoBox le 28 février

RINGSIDE 20/02/2020

Sensation super légère invaincue et natif de Las Vegas, Keith “The Bounty” Hunter (11-0, 7 KOs), parle du camp d’entraînement avant sa prochaine confrontation contre son compatriote invaincu Malik Hawkins (18-0, 11KOs) dans le principal événement d’une ShoBox: The New Generation le vendredi 28 février en direct sur SHOWTIME (22h45 ET / PT) de Sam’s Town Live à Las Vegas.

Dans le co-événement principal, Richardson Hitchins (10-0, 5 KOs), olympien et espoir super léger invaincu, affronte Nick DeLomba de Rhode Island (16-2, 5KOs) en 10 rounds et natif de Las Vegas, battu une fois. Kevin Newman II (11-1-1, 6 KOs) affronte l’Albanais Genc Pllana (7-1-1, 4 KOs) dans un match de super-poids moyen de 10 rounds qui ouvre la télédiffusion.

Les billets pour l’événement Sin City Showdown de Mayweather Promotions commencent à 25 $ et peuvent être achetés à l’adresse: https://mayweatherpromotions.com/events/.

Hunter, 27 ans, revient à Sam’s Town Live après une année 2019 impressionnante, au cours de laquelle il a remporté une décision unanime décisive en 10 rounds contre Cameron Krael et a remporté une victoire bouleversée face à l’ancien amateur amateur Sanjarbek Rakhmanov.

Il vient d’une famille de combattants, il est le frère cadet du concurrent poids lourd Michael Hunter et son père était un boxeur très respecté qui s’est battu avec Mike Tyson. Hunter a passé l’intégralité de son camp d’entraînement au Prince Ranch Boxing Gym de Las Vegas, où il s’entraîne aux côtés des poids welters invaincus Blair Cobbs.

Voici ce que Hunter avait à dire à propos de son récent camp d’entraînement et de sa prochaine bataille avec Hawkins:

Sur son adversaire…

«C’est mon moment de briller. Hawkins est un bon combattant, il est talentueux, mais il me gêne. Je ne me bats pas seulement pour moi, mais pour ma famille. Si vous regardez mon record, j’ai combattu des gars très durs. Je sais que je suis prêt à mener ma carrière au niveau supérieur. Hawkins descend. Je vais encore une fois inciter les gens à respecter le nom de Hunter

«Je n’ai rien de mal à dire sur Malik Hawkins. C’est un combattant travailleur. Je sens juste que je vais mieux. C’est mon temps, et personne ne peut me retirer cette opportunité. Le problème pour Hawkins est que je me suis entraîné plus que jamais pour obtenir la victoire. Je suis plus concentré que jamais. »

En camp d’entraînement…

«Je voulais que ce camp soit très précis. Je fais du bon combat au gymnase de Bones Adams et de nombreux pros de haut niveau sont passés par là comme Shakur Stevenson, Manny Pacquiao et bien d’autres. J’ai regardé comment ils se sont entraînés et j’ai utilisé la même éthique de travail et les mêmes principes pour ce camp avec la supervision de mes entraîneurs. »

Sur son statut de concurrent…

«Je suis désormais classé 13e par la WBA, ce qui fait de moi un concurrent. Je dois dépasser Hawkins, alors croyez-moi quand je vous dirai que je vais tout laisser sur le ring. Je regarde ce combat comme si c’était un titre mondial. Perdre n’est pas une option. »

En faisant ses débuts SHOWTIME…

«Je suis ravi de faire la une de ShoBox: la nouvelle génération. C’est une plateforme qui lance la carrière des combattants, et SHOWTIME dispose d’une équipe de production fantastique et professionnelle. L’un des objectifs depuis le début était de montrer mon talent sur une grande scène comme celle-ci, maintenant je suis ici. C’est une très grande opportunité pour moi, je ne vais pas la laisser filer. “

Hunter est géré par Greg Hannley de Prince Ranch Boxing, conseillé par l’ancien double champion du monde des poids lourds Hasim Rahman promu par Greg Cohen, fondateur et PDG de Greg Cohen Promotions.