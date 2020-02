Keith Hunter obtient un nouvel adversaire dans le ShoBox Main Event de Las Vegas

Publié le 27/02/2020

Par Robert Aaron Contreras

Keith Hunter (11-0, 7 KO) sera désormais

revanche Sanjarbek Rakhmanov (12-2-1, 6 KO) dans le main event de ce week-end

ShoBox: La nouvelle génération diffusée après qu’une blessure non divulguée ait forcé Malik

Hawkins hors de la carte. L’action se déroule le 28 février au Sam’s Town Hotel à

Las Vegas.

Lundi, la nouvelle du remaniement super léger est arrivée. Un affrontement entre Hawkins et Hunter aurait jumelé deux des espoirs invaincus les plus talentueux et les plus grands de la division. Après une fiche de 5-0 en 2019, Hawkins a ajouté son nom à la liste croissante d’excellents combattants du Maryland. Un groupe mis en évidence par des détenteurs de ce titre passés et présents comme Gervonta Davis et Jarrett Hurd.

Crédit photo: compte Twitter Mayweather Promotions

Hunter, 27 ans, représente également un

forte cohorte de boxeurs. Les grands aussi. Il est le fils de Mike «The Bounty»

Hunter Sr., un ancien concurrent poids lourd et vétéran de 35 combats, qui a réussi

le long de ses compétences à ses fils. Cela comprend Michael Hunter II, 31 ans

poids lourd qui a récemment combattu Alexander Povetkin à un match nul. Michael’s only

la perte reste une décision du maître-boxeur Oleksandr Usyk.

Frère cadet Keith l’année dernière

s’est également retrouvé à se battre jusqu’au fil. Avec nul autre que Rakhmanov, qui

il se retrouve vendredi.

Rakhmanov, 30 ans, d’Ouzbékistan, perdu

la première réunion, mais a clôturé l’année avec une victoire d’arrêt sur un

vétéran sans distinction du nom d’André Byrd, qui en avait assez après quatre

Les manches. Rakhmanov n’a perdu qu’une seule fois dans sa carrière, également aux points,

abandonnant une décision au poids welter texan Marquis Taylor en 2018.

Le match revanche avec Hunter sera

Le premier concours de 10 tours de Rakhmanov. Un ancien champion national, en plus de

une première place aux Asian Amateurs 2009, il a transplanté à Las Vegas

après avoir obtenu un contrat promotionnel avec Floyd Mayweather TMT.

Hunter, né et élevé à Las

Vegas, a rencontré Rakhmanov en avril 2019 au même endroit, Sam’s Town Hotel

qui a été une vitrine pour l’écurie de Mayweather. On pourrait donc dire Hunter

opérait en territoire ennemi malgré les combats dans sa ville natale. Hunter serait

malgré un verdict de décision partagée après huit rounds de tension

activité.

Un renversement de deuxième ronde de

Hunter a mis la face B tôt, le portant triomphalement sur la fin de Rakhmanov

rafale.

Hunter, un technicien de six pieds,

détient un avantage de hauteur considérable sur l’Ouzbékistan en tonneau. Il était donc intelligent

pour produire continuellement un coup orthodoxe massif au cours des trois premières minutes.

Il a payé des dividendes extrêmes dans la deuxième strophe lorsque Hunter l’a suivi avec

une croix droite qui a bouclé le genou de Rakhmanov, ce qui représente le seul renversement

du combat.

Au quatrième tour, Hunter pourrait

être vu travaillant dans un uppercut et feint un certain nombre de coups de poing de bolo. Rakhmanov

est resté persistant, sans jamais abandonner le centre de l’anneau. Il en a trouvé

succès dans le cadre d’ouverture avec un revers à gauche. Mais n’a pas pu marquer

à nouveau avec le tir sauvage jusqu’au sixième tour. De là, les coups de poing jettent

verser dans.

Hunter a dû survivre à de gros coups

au cours des trois derniers tours. Rakhmanov se transformant en diable accroupi.

En fin de compte, ce n’était pas suffisant. Un arbitre a donné à Rakhmanov un score de 76-75 mais

dépassé par des hochements de tête de 77-74 et 76-75 en faveur des Américains.

Ne valait rien était le formidable

coups de poing échangés pour clôturer le tour 7. Les deux hommes ont en fait reconnu leur

rivalité spéciale et échangé un coup de tête amical à la cloche, comme pour dire

ils pourraient refaire cette danse violente un jour.

Vendredi, un an plus tard, ils ont

obtenir leur chance.

Hitchins,

Newman Complete Tripleheader dans des combats séparés

Richardson Hitchins 10-0, 5 KO) est

un célèbre ouvrier agricole de Mayweather Promotions et il se bat dans le co-principal

événement de la nuit contre Nick DeLomba (16-2, 5 KO) sur un 10 prévu

Les manches.

Hitchins, 22 ans, est un

deux fois champion de gant d’or de Brooklyn, qui fera son 2020

débuts sur le ring. Représentant d’Haïti aux Jeux olympiques de 2016, il a prolongé son

grand livre invaincu avec quatre victoires en 2019, dont deux victoires d’arrêt.

Ayant déjà joué sur certains

des plus grandes scènes du sport, se battant plusieurs fois à Barclays et une fois à

le MGM Grand, Hitchins est passé à la distance de 10 rounds lors de son dernier combat,

également à Sam’s Town. Là, il a décidé un autre poids welter Vegas à Kevin

Johnson.

DeLomba, 29 ans, semble avoir un

record décent sur papier. Il mène une séquence de cinq victoires consécutives. Mais les combats

exclusivement de Rhode Island, contre un talent limité, il devrait être

rien que de la viande pour les Hitchins.

Kevin Newman II (11-1-1, 6 KO) est

également sous la bannière TMT et il sera le premier du triplehead Showtime

concourir. Juste un adolescent quand il a commencé à s’entraîner avec Jeff Mayweather, il

connaissait l’écurie Mayweather quand il a officiellement rejoint leurs rangs

en 2014.

Newman, 28 ans, a connu une courte

revers contre le californien Mark Anthony Hernandez en 2017, s’inclinant

points dans un match undercard au sixième tour. Mais après trois consécutifs

victoires, Newman a exigé sa revanche sur Hernandez, le battant l’année dernière

par décision unanime.

Son adversaire vendredi est Genc

Pllana, un super poids moyen kosovar de 26 ans qui est 2-1-1 sur son dernier

quatre, tous contre une concurrence non annoncée.