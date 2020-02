Keith Hunter s’entraîne sous l’œil vigilant de Roy Jones Jr.

RINGSIDE 27/02/2020

📷 Promotions Mayweather

Le boxeur du célèbre Roy Jones Jr. s’est penché dans les cordes et a regardé attentivement son élève, levant une perspective battue et le natif de Las Vegas, Kevin Newman II, a effectué une séance d’entraînement médiatique de 30 minutes jeudi au Mayweather Boxing Club.

Newman (11-1-1, 6 KOs) s’apprête à ouvrir ShoBox: The New Generation télédiffusé vendredi soir lorsqu’il affrontera l’Albanie Genc Pllana (7-1-1, 4 KOs) dans un match de 10 rounds super-moyens en direct sur SHOWTIME (22h45 HE / PT) de Sam’s Town Live à Las Vegas.

Dans l’événement principal, Keith Hunter, espoir croissant invaincu, affrontera le talentueux Sanjarbek Rakhmanov lors d’un match revanche dans un combat de 10 rounds ultra-léger. Hunter (11-0, 7 KOs) et Rakhmanov (12-2-1, 6 KOs) se sont rencontrés pour la première fois le 5 février 2019, dans un concours de poids mi-moyens en huit rounds qui a abouti à une victoire par décision étroite pour Hunter. Dans l’événement co-principal ShoBox, l’athlète olympique 2016 et espoir super léger invaincu Richardson Hitchins (10-0, 5 KO) affronte Nick DeLomba du Rhode Island (16-2, 5 KO) dans un combat de 10 rounds.

“Venger la seule perte de sa carrière en dit long sur Kevin Newman”, a déclaré l’ancien champion du monde en quatre divisions et commentateur expert de la boxe Jones, qui est l’un des entraîneurs et mentors de Newman. «Il n’a peur de rien ni de personne et il veut aller faire son truc de la bonne façon. Il veut s’assurer qu’il n’y a pas de défauts sur son dossier. La perte, si vous revenez en arrière et venger cette perte, alors ce n’est pas un défaut. Vous avez perdu mais vous êtes retourné le battre. Vous avez prouvé que ce n’était qu’une mauvaise nuit.

Jones a poursuivi: «Il se soucie de ce que les gens pensent de lui. Il se soucie de sa propre carrière parce qu’il veut la garder propre, et il l’a fait. Un grand gagnant doit être un grand perdant. Il a été un grand perdant en revenant et en prouvant exactement ce qu’il a dit de mal. Il a dit: «Je ne fais aucune excuse, il m’a eu, mais il ne m’aura plus. Quand je me serai préparé, je vais revenir en arrière et le faire de la bonne façon. »Et c’est exactement ce qu’il a fait. C’est ainsi que vous êtes censé perdre gracieusement.

«Je crois que Kevin peut devenir champion du monde parce qu’il a tous les attributs physiques. Il doit avoir un peu plus de connaissances pour accepter ces attributs physiques et il sera un monstre. Il a une grande vitesse de main. Il est très explosif. De bons réflexes. Bonnes compétences défensives. Quelques petits ajustements techniques, et il sera tout ce qu’il voudra. “

Voici ce que les combattants avaient à dire jeudi du Mayweather Boxing Club:

KEITH HUNTER:

«Je suis né et j’ai grandi ici et c’est la Mecque de la boxe, disent-ils. Donc, cela étant dit, moi venant de Vegas, c’est électrique parce que j’ai beaucoup d’amis ici. Ils sont là pour me soutenir et ils veulent vraiment voir un jeune gamin de Vegas qui ne vient pas du meilleur quartier réussir. L’amour est électrique ici.

“Nous sommes enfermés. Ce sera une bonne déclaration. Ça va encore être une nouvelle étape même si je me suis déjà débarrassé de ce gars. Alors maintenant, je dois le faire d’une meilleure façon.

«Je me préparais pour Malik Hawkins, alors j’essayais vraiment de m’entraîner pour un grand gars. Mais vous devez faire des ajustements et vous devez rester dans le moment présent, donc pour ce camp, je me suis juste assuré d’avoir du gaz premium dans mon réservoir. Je connais déjà assez bien mon adversaire, mais je suis retourné et j’ai regardé notre premier combat. J’ai vu qu’il sautait beaucoup et je lui donnais trop, alors cette fois je vais m’assurer qu’il paie à chaque fois qu’il entre. “

SANJARBEK RAKHMANOV:

«Le camp d’entraînement était très bon et intelligent. Je suis très excité pour cette revanche. Pour moi, ce combat est meilleur qu’un combat pour le titre. Je veux montrer vendredi soir sur quoi je travaille.

«Je comprends mes petites erreurs et les erreurs de mon adversaire et c’est ce sur quoi j’ai travaillé pendant tout mon camp d’entraînement. J’ai eu beaucoup de bons sparring ce camp avec Jessie Vargas et quelques autres combattants invaincus.

«Les fans peuvent s’attendre à voir une guerre vendredi soir. Pour les fans, c’est une revanche, mais pour moi, c’est différent. Cette fois, ce sera un combat beaucoup plus intelligent.

“Je suis plus excité pour ce combat que le premier combat parce que je veux me racheter et grimper le classement après une victoire vendredi soir.”

RICHARDSON HITCHINS

«Mon camp d’entraînement était génial. Nous avons eu un formidable camp d’entraînement. Je ne sais vraiment pas à quoi m’attendre de mon adversaire. Il n’a que quelques choix: il peut soit venir faire pression sur moi, ça ne va pas marcher, soit il peut essayer de me mettre en boîte et ça ne va pas marcher non plus. Il doit choisir son poison.

“Chaque émission est importante, que ce soit à la télévision ou non. Je cherche définitivement le KO. Si ça vient, ça vient. Je ne peux pas prédire un tour spécifique, mais je ne peux vraiment pas le voir passer cinq avec moi. “

NICK DeLOMBA:

«J’ai eu l’un des meilleurs camps que j’aie jamais eu. J’ai fait venir un nouvel entraîneur de force et de conditionnement dans l’équipe. Il a fait un travail phénoménal avec moi. J’ai obtenu un excellent travail de mon entraîneur-chef et de mon entraîneur adjoint. Nous nous sommes entraînés dur. Nous nous sommes battus intelligemment. Nous sommes prêts.

«Je veux donner un grand merci et merci à mes partenaires d’entraînement, Jermaine Ortiz de Worcester et Rashidi Ellis de Somerville, Mass. Ils étaient mes deux principaux partenaires d’entraînement et ils m’ont beaucoup aidé ce camp et m’ont préparé pour cela bats toi.

«Hitchins est un adversaire coriace. Il est prometteur, il est 10-0. Il fait partie de ces prospects qui se présentent et ils le testent. Je suis ici pour le mettre à l’épreuve et voir exactement de quel type de combattant il s’agit. Je fais mes débuts sur SHOWTIME, il est donc très important pour moi de bien paraître. J’ai déjà combattu sur certains services de streaming, mais rien de plus gros que ShoBox, donc c’est un honneur pour moi et quelque chose que j’ai voulu faire toute ma carrière. Je vais aller là-bas, faire de mon mieux et montrer que je peux passer au niveau supérieur. “

KEVIN NEWMAN II:

“Je me sens bien. Juste affûter les outils et travailler sur des petits trucs de plan de match. Je m’assure simplement que tout est en ordre et que le plan de match est élaboré. Je sais que mon adversaire est grand, un peu dégingandé, mais en fin de compte, les compétences paient les factures.

“Je ne me nourris pas de toutes les choses préférées. Je veux dire, ce gars s’est entraîné comme moi pour ça. Je ne m’en nourris pas. Je vais juste essayer de venir aussi préparé que possible et ne pas me concentrer sur autre chose. “

GENC PLLANA:

«Le camp d’entraînement a été formidable et nous sommes définitivement prêts pour 10 épreuves difficiles. En préparation de ce combat, j’ai couru beaucoup plus que d’habitude.

«Mes clés de la victoire pour ce combat sont de le descendre avec mon jab et de lui faire sentir ma main droite.

«Ça fait du bien de se battre pour la première fois sur SHOWTIME afin que les gens puissent voir à quel point je peux me battre. C’est une grande plate-forme, mais je me sens chez moi et à ma place. “

LEONARD ELLERBE, PDG de Mayweather Promotions

“Roy [Jones] a eu une énorme influence sur Kevin Newman. Roy et Floyd Mayweather étaient ses combattants préférés en grandissant et vous pouvez voir où il a beaucoup modelé son style après Roy.

“C’est une bonne chose, ramasser de petites pépites auprès d’un grand de tous les temps comme Roy Jones est un rêve devenu réalité. Il a été très positif et il a beaucoup appris de lui. Je regarde pour voir certaines des nouvelles choses qu’il a ramassées vendredi soir.

«C’est une carte formidable. J’apprécie vraiment ces cartes plus petites que les plus grandes, car c’est amusant de voir ces combattants se développer au début de leur carrière et de les voir grandir en cours de route.

«C’est une formidable plateforme pour développer vos jeunes combattants en ce qui concerne l’exposition qu’ils obtiennent, c’est phénoménal. Je continue de dire à nos gars que ces opportunités ne se présentent pas à vous, ils doivent en profiter au maximum.

“Chaque combattant et chaque combattant a quelque chose à prouver et c’est une bonne occasion d’intensifier et de développer plus de fans.”

Barry Tompkins appellera l’action du bord du ring avec l’historien de boxe Steve Farhood et l’ancien champion du monde Raul Marquez servant d’analystes experts. Le producteur exécutif est Gordon Hall, Richard Gaughan produisant et Rick Phillips réalisant.