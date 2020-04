Keith Thurman: “Je veux redevenir un monstre complet”

Publié le 04/05/2020

Par: Hans Themistode

Certains combattants sont synonymes de la division dans laquelle ils se battent actuellement.

Lorsque le nom de Tyson Fury est mentionné, la pensée écrasante est qu’il est le meilleur poids lourd du monde. Canelo Alvarez apporte le même sentiment en mentionnant la division Middleweight. Vasiliy Lomachenko est le premier nom qui vient à l’esprit chaque fois que la division Lightweight est évoquée dans les conversations.

Dans le cas de la division des poids mi-moyens, il y a généralement deux noms qui sont mentionnés avant tout le monde. Il s’agirait de la liste des titres WBO Terence Crawford et du champion unifié Errol Spence Jr.Bien que vous ayez du mal à trouver une décision unanime quant à savoir qui est le meilleur combattant, le consensus est qu’ils sont les meilleurs poids welters au monde.

Les fans immortels de Manny Pacquaio ont simplement jeté collectivement leurs écrans d’ordinateur à travers la pièce. Le Pacquiao, maintenant âgé de 41 ans, pourrait recueillir quelques voix, mais Spence et Crawford sont toujours aux commandes.

Pourtant, il y a quelques années à peine, Keith Thurman était le meilleur homme incontesté de la division.

En 2017, le champion unifié Keith Thurman avait tout. Il était rapide, fort, intelligent et avec des victoires sur Robert Guerrero, Shawn Porter et Danny Garcia, Thurman était considéré comme une star puisqu’il détenait deux titres. Avance rapide trois ans plus tard et il a l’air très différent.

Le record invaincu a disparu. Et ses deux ceintures aussi. Avec des blessures constantes qui le font dérailler, Thurman est déterminé à remplacer Spence et Crawford comme les meilleurs de la division.

“Je veux redevenir un monstre complet, car c’est de cela que je suis capable”, a déclaré Thurman. “J’ai déjà dominé la division des poids mi-moyens, et je crois que je pourrai le refaire si je reviens à 100%.”

Pour l’instant, Thurman est assis sur sa chaise familière sur la touche alors qu’il se remet d’une récente opération de la main. Mais grâce au Coronavirus appuyant indéfiniment sur la normalité des sports dans le monde, Thurman utilise son temps loin du sport à son avantage.

“Il se sent assez fort, dans la mesure où tout est en un seul morceau”, a déclaré Thurman. «La flexibilité est presque revenue à 100%, nous en sommes donc très satisfaits. Nous savons juste qu’il n’a pas percé depuis un certain temps et nous devons encore développer un peu plus de force dans certains des petits ligaments qui l’entourent, pour nous préparer à un contact intense. “

«C’est vraiment juste en se sentant en ce moment. Avec rien vraiment sur le calendrier ou quoi que ce soit, je n’essaie pas de tout faire. Nous construisons simplement des contacts plus intenses. Mais je suis en contact léger à partir de maintenant. Donc, c’est vraiment juste à côté de la sensation. Mais, vous savez, étant un gros poinçon, je me suis blessé plusieurs fois. Donc, à la fin de la journée, nous allons juste voir comment ça tient et le prendre par étapes. “