Keith Thurman sur Danny Garcia Rematch: «Je crois que je peux faire plus de dégâts à Danny Garcia»

Publié le 04/09/2020

Par: Hans Themistode

Comme dit le proverbe, le 0 de quelqu’un doit partir. Mais pour l’ancien champion du monde de deux divisions Danny Garcia, il ne s’attendait pas à ce que ces mots aient un effet sur lui.

Pendant dix ans, Garcia a battu les cotes à plusieurs reprises. La première fois que le doute dans sa compétence a fait surface, il est venu contre l’ancien champion Amir Khan en 2012. Garcia a rendu ses sceptiques ridicules alors qu’il gagnait via un arrêt de quatrième tour. Garcia s’est retrouvé du mauvais côté une fois de plus peu de temps après. Cette fois contre Lucas Matthysse un an plus tard. Une fois de plus, le public des paris semblait stupide lorsque Garcia a remporté une décision unanime.

Garcia ressemblait à l’un des meilleurs combattants du monde. C’est jusqu’à ce qu’il affronte Keith Thurman en 2017. Les cotes ont bien fait les choses cette fois-ci alors que Thurman a remporté une victoire serrée par décision partagée.

Le goût de la première défaite de sa carrière ne s’est jamais bien passé avec Garcia. Et depuis, il a remporté quelques victoires de qualité contre Adrian Granados et Brandon Rios. Pris en sandwich entre ces victoires a été la deuxième défaite de sa carrière, à Shawn Porter. Mais quand même, Garcia a crié du haut de ses poumons pour une revanche avec Thurman.

Après une défaite contre Manny Pacquiao à la mi-juillet 2019, Thurman n’a apparemment rien sur la table immédiate. Cela étant, il semble maintenant disposé à organiser un match revanche.

«J’ai entendu dire que Danny et son père étaient toujours intéressés par le match revanche», a déclaré Thurman. «Pour eux, c’est une rancune. Ils croient qu’ils peuvent m’obtenir et ils aimeraient se racheter. Donc, c’est toujours un combat amusant, remonter sur le ring avec Danny Garcia. “

“Je crois que je peux faire plus de dégâts à Danny Garcia”, a déclaré Thurman en référence à un deuxième combat. «Je pense que je peux le surpasser gentiment. Et je ne pense pas qu’il ait jamais vraiment changé. Je ne pense pas qu’il utilisera son jab plus qu’il ne l’a fait par le passé. Je le vois un peu prévisible. Il voudra juste ce qu’il voudra, c’est le gros coup de poing. J’ai adoré le voir manquer toute la journée la première fois. »

Bien sûr, Thurman a peut-être remporté son concours avec Garcia, mais en réalité, cette victoire ressemble beaucoup plus à une défaite. Thurman a subi de nombreuses blessures, qui l’ont tenu hors du ring pendant près de deux ans. Quand il a fait son retour, il a à peine gratté par le concurrent marginal Josesito Lopez avant de perdre un concours de décision partagée contre Manny Pacquiao.

Appeler Thurman une coquille de son ancien moi semble un peu exagéré, mais personne ne le considère plus comme le meilleur de la division.

Pourtant, même dans ce cas, Thurman pourrait peut-être utiliser un match revanche avec Garcia pour se hisser au sommet de la division.

“Avant Thurman-Pacquiao, Thurman-Garcia était le plus grand combat de ma carrière”, a déclaré Thurman. «Ce fut le point culminant de ma carrière, toujours l’un des moments forts de ma carrière, car c’est à ce moment-là que je suis devenu le champion unifié de la division des poids mi-moyens. Donc, ce fut juste un grand combat, un grand spectacle aux Barclays [Center]. Nous recevons tellement d’amour à New York. Je pense que le match revanche pourrait être de retour à New York. Ce pourrait être un combat à Vegas. Mais j’aime le combat. “

«Je pense que c’est un excellent prochain combat. Je serais vraiment cool avec ça. Bien sûr, nous devons voir ce qui est sur la table. Je pense que ce serait digne d’un éliminateur de titre, donc le gagnant obtient un champion ensuite. Cela dit, je suis enthousiaste à l’idée de signer sur la ligne pointillée. Crois ça.”