Kell Brook a mis en garde contre les dangers de «Bazooka» Mark DeLuca

RINGSIDE 03/02/2020

Mark DeLuca dit que son affrontement avec l’ancien champion du monde des poids mi-moyens IBF Kell Brook à la FlyDSA Arena de Sheffield le samedi 8 février est «à faire ou à casser» car il semble provoquer un bouleversement dans le combat le plus difficile de sa carrière, en direct sur Sky Sports dans le Royaume-Uni et DAZN aux États-Unis.

DeLuca (24-1, 13 KOs), un gaucher durable et percutant originaire du Massachusetts, a vengé sa seule perte de carrière contre Walter Wright dans un match revanche immédiat en octobre 2018, soulignant à l’unanimité l’homme de Seattle en dix rounds pour gagner le NABA Super -Titre poids welter.

‘The Bazooka’ a ajouté deux autres victoires à son record en 2019, surclassant Jimmy Williams à Boston puis Brandon Brewer au Dunkin Donuts Center à Providence, et a été beaucoup plus actif que Brook ces derniers temps, ayant combattu 12 fois depuis 2016.

“C’est l’apogée de ma carrière à ce stade, en combattant un ancien champion du monde”, a déclaré DeLuca. «Kell Brook a combattu deux des plus grands boogeymen de boxe à l’époque à Errol Spence et Gennadiy Golovkin, il a secoué leur monde. J’ai de l’admiration et du respect pour Kell en tant que champion, mais pour que j’arrive là où il a été, je dois le battre à Sheffield.

«Je ne peux pas parler pour lui, mais je sais qu’il est à la croisée des chemins de sa carrière. Je sais qu’il veut retourner là où il était et pour ce faire, il doit me battre. Je ne pense pas qu’il ait pris ce combat à la légère, car c’est un combat décisif pour nous deux. “

Brook n’a pas combattu depuis la décision de l’Australien Michael Zerafa en décembre 2018 et est déterminé à prouver qu’il appartient toujours au sommet du sport après s’être associé à nouveau avec l’entraîneur Dominic Ingle. Une défaite pour Brook serait désastreuse à ce stade de sa carrière et DeLuca insiste sur le fait que toute la pression sera sur le combattant de Sheffield.

“Je ne suis pas vraiment sur les réseaux sociaux ou je ne lis pas les commentaires en ligne, mais je pense qu’il ressent la pression avant celui-ci. Tous ses fans attendent qu’il revienne et c’est dans sa ville natale. Il doit faire face à cette pression et se présenter et performer, il a les mains pleines!

«C’est ma chance et c’est mon temps. Je me sens bien. J’ai meulé de petites cartes dans de petites salles pour arriver à ce point et je peux montrer mes compétences et ce que je suis dans ce combat. Je trompe et les gens me regarderont comme un puncheur mais je peux faire des choses mignonnes là-dedans. Tout peut changer à tout moment dans un combat.

«Ce serait comme gagner un titre mondial pour moi. Bien que la ceinture ne soit pas en jeu, l’homme que je combat signifie tout. Combattre quelqu’un de son calibre signifie tout pour moi. Je suis confiant dans ma préparation et c’est à cela que tout se résume, combattre du mieux que je peux, c’est tout ce que je peux faire. “

Brook vs DeLuca est en tête d’une énorme soirée d’action à Sheffield.

Kid Galahad (26-1, 15 KOs) affronte Claudio Marrero (24-3, 17 KOs) dans un Eliminator Final pour la couronne IBF Featherweight, Terri Harper (9-0, 5 KOs) affronte la Finlandaise Eva Wahlstrom (23- 1-2, 3 KOs) dans une unification pour les titres mondiaux WBC et IBO Super-Featherweight, Anthony Tomlinson (11-0, 6 KOs) prend Stewart Burt (13-1-1, 1 KO) dans un éliminateur pour le Titres britanniques et du Commonwealth poids welter, Dave Allen (17-5-2, 14 KOs) fait son retour tant attendu après huit mois hors du ring, Brentwood Super-Featherweight Martin Joseph Ward (23-1-2, 11 KOs) revient , Super-Middleweight John Docherty (7-0, 5 KO) continue sa marche vers un premier titre, Leeds Featherweight Hopey Price (2-0, 1 KO) semble aller 3-0 et Sheffield Light-Heavyweight Callum Beardow (1- 0) se bat pour la deuxième fois en tant que pro.