Kell Brook a osé être génial – alors les gens l’ont oublié

Publié le 02/07/2020

Par: Sean Crose

Kell Brook tournait depuis un moment avant de finalement affronter Shawn Porter pour le titre poids welter IBF en août 2014. Peu d’Américains savaient qui était le natif de Sheffield, en Angleterre, avant le combat contre Porter, mais ceux qui ont suivi la boxe de près savaient que Porter faisait face à un défi légitime de l’autre côté de l’étang. Effectivement, même si Porter avait remporté une victoire impressionnante contre Devon Alexander et Paulie Malignaggi lors de ses précédents combats, le cogneur agressif n’a pas réussi à dissimuler efficacement le puissant coup de poing droit Brook. L’Anglais a fini par rentrer chez lui avec un titre mondial majeur et les yeux du monde sur lui.

Bien qu’il ait fini par être critiqué pour avoir affronté une compétition moins que brillante dans ses trois premières défenses de titre (contre Ionut Dan Ion, Frankie Gavin et Kevin Bizier respectivement), Brook a finalement décidé de faire ce que les fans de boxe sont censés honorer les combattants pour avoir fait – il osé être génial. Sautant deux classes de poids entières, Brook a défié la terreur des poids moyens Gennady Golovkin pour les ceintures de poids moyen de Golovkin en septembre 2016. C’était une sorte de combat. Brook a non seulement tenu le coup, il était vraiment dans le combat. Cela s’est avéré d’autant plus impressionnant quand on a considéré le fait que Golovkin était sans doute le nom le plus évité en boxe.

En fin de compte, cependant, la nuit a appartenu à Golovkin. Le guerrier kazakh s’est tout simplement révélé trop puissant pour son jeu admirable et son adversaire habile. Souffrant d’une blessure à l’œil, Brook a finalement été battu par Golovkin jusqu’à ce que son corner arrête sagement le combat. Il n’a pas remporté le titre, mais Brook avait gagné un respect considérable pour défier un combattant, des hommes naturellement plus gros n’avaient guère d’intérêt à affronter. Pourtant, le prochain adversaire de Brook ne serait pas non plus doux au toucher. Pour la star montante américaine, Errol Spence Jr était un homme sur le radar de tout le monde – et pour cause.

Avec une fiche de 21-0, Spence avait fauché ses sept précédents adversaires de manière effrayante. Aucun des sept n’avait atteint la cloche finale. Pourtant, Brook était déterminé à prouver une fois de plus à quel point il était bon combattant contre un ennemi plus populaire et très vanté. Et, encore une fois, Brook avait l’air génial sur le ring. Il a cependant été de nouveau en panne au fil du temps. Le combat a été arrêté le 11. Après avoir affronté deux des noms les plus intimidants de la boxe, dos à dos, rien de moins, Brook avait bien performé, mais avait échoué.

Et puis le sport a semblé l’oublier. Même maintenant, après plus d’un an loin du ring, Brook reste essentiellement sous le radar. Certes, l’adversaire de Brook à Sheffield ce week-end, Mark DeLuca, est loin d’être un nom familier. Pourtant, on pourrait s’attendre à ce que Brook obtienne plus d’amour des fans pour avoir osé être génial. Pour une base de fans qui condamne constamment et à juste titre les combattants pour avoir évité les défis, pour avoir joué en toute sécurité, pour avoir encaissé encore et encore, le désintérêt pour Brook est révélateur. Ne vous y trompez pas – les fans devraient appeler les personnes qui évitent les défis majeurs. Ils doivent également se souvenir et respecter ceux qui ont tout mis en jeu, même s’ils n’ont pas été à la hauteur du processus.

Ceux qui atteignent la grandeur sont à juste titre loués – mais ceux qui aspirent à la grandeur et échouent dans le processus méritent également un crédit.