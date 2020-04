Kell Brook, Ashley Theophane, Tim Tszyu, Jeff Horn sur Comm. liste de titres

Nouvelles de boxe du monde 12/04/2020

📸 Mark Robinson

Plusieurs grands noms figurent sur la liste des prétendants à la boxe du Commonwealth pour la catégorie des poids super-moyens, dont les anciens champions du monde Kell Brook et Jeff Horn.

Brook, qui vise une chance de remporter le titre mondial Ă 147 ou 154, siège aux cĂ´tĂ©s d’autres noms familiers.

Ashley Theophane reste en lice, tandis que le jeune espoir australien Tim Tszyu est Ă©galement nommĂ© au tableau d’honneur.

Actuellement, JJ Metcalf détient le bracelet CBC au super poids welter et Brook and Horn visera de plus grandes opportunités.

CHAMPION SUPERWELTERWEIGHT

JAMES METCALF Angleterre

Titre remporté le 15 juin 2019

CONCURRENTS

Kell Brook – Angleterre

Kieron Conway – Angleterre

Brandon Cook – Canada

Cody Crowley – Canada

Sam Eggington – Angleterre

Scott Fitzgerald – Angleterre

Anthony Fowler – Angleterre

Jeff Horn – Australie

Hassan Mwakinyo – Tanzanie

Keiran Smith – Écosse

Ashley Theophane – Angleterre

Tim Tszyu – Australie

Jessie Wilcox – Canada

Troy Williamson – Angleterre

Michael Zerafa – Australie

Voici les listes de poids moyen Ă cruiserweight:

CHAMPION CRUISERWEIGHT

CHRIS BILLAM-SMITH Angleterre

Titre remporté le 23 novembre 2019

CONCURRENTS

Olanrewaju Durodola – NigĂ©ria, Deion Jumah – Angleterre, David Light – Nouvelle-ZĂ©lande, Jack Massey Angleterre Tommy McCarthy Nouvelle-ZĂ©lande Thabiso Mchunu Afrique du Sud Lawrence Okolie Angleterre Jai Opetaia Australie Richard Riakporhe Angleterre Ryan Rozicki Canada

CHRIS BILLAM-SMITH V NATHAN THORLEY a été programmé et approuvé pour le 5 mai 2020 à Cardiff en attendant une nouvelle date pour autant que possible.

CHAMPION LÉGER LOURD

LYNDON ARTHUR Angleterre

Titre remporté le 12 octobre 2019

CONCURRENTS

Dan Azeez Angleterre Hosea Burton Angleterre Joshua Buatsi Angleterre Blake Caparello Australie Isaac Chilemba Zambie Liam Conroy Angleterre Reagan Dessaix Australie Callum Johnson Angleterre Shakan Pitters Angleterre Craig Richards Angleterre Bastie Samir Ghana Andre Sterling Angleterre Ricky Summers Angleterre Anthony Yarde Angleterre

LYNDON ARTHUR v ANTHONY YARDE a Ă©tĂ© programmĂ© et approuvĂ© pour le 11 avril Ă Londres 2020 – en attendant une nouvelle date lorsque cela sera possible.

CHAMPION SUPER-MOYEN POIDS

LERRONE RICHARDS Angleterre

Titre remporté le 27 avril 2019 / Dernière défense le 30 octobre 2019

CONCURRENTS

Habib Ahmed Ghana Bilal Akkawy Australie Erik Bazinyan Canada Rowan Campbell Afrique du Sud Lennox Clarke Angleterre Zac Dunn Australie Rocky Fielding Angleterre Tommy Langford Angleterre David Lemieux Canada Emmanuel Martey Ghana Delali Miledzi Ghana Jayde Mitchell Australie Martin Murray Angleterre Zach Parker Angleterre Tommy Philbin Écosse Shakeel Phinn Canada John Ryder Angleterre Umar Sadij Nigeria

Pas de commande

CHAMPION DE MOYEN POIDS

FELIX CASH Angleterre

Titre remporté le 2 février 2019 / Défense le 2 novembre 2019

CONCURRENTS

Brandon Brewer Canada Steven Butler Canada Joshua Clottey Ghana Jack Cullen Angleterre Danny Dignum Angleterre Mark Heffron Angleterre Rocky Jerkic Australie Tureano Johnson Bahamas Walter Kautondokwa Namibie Marcus Morrison Angleterre Lukas Ndafoluma Namibie Wale Omotoso Nigéria Andrew Robinson Angleterre Steve Rolls Canada Liam Smith Angleterre Patrice Volny Canada Liam Williams Pays de Galles

