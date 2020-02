Kell Brook espère retrouver la gloire de la bague

Publié le 02/04/2020

Par: Sean Crose

Cela fait longtemps que Kell Brook n’a pas été vu pour la dernière fois sur le ring. En fait, cela fait bien plus d’un an que l’Anglais s’est battu professionnellement à son retour ce samedi pour affronter Mark DeLuca à Sheffield. Brook, qui est essentiellement tombé du radar du public de la boxe depuis qu’il a abandonné deux combats d’affilée pour une compétition de premier ordre, fait une sorte de retour, qui, il l’espère, le catapultera au sommet du jeu de combat. “Ce dernier chapitre de ma carrière, je donne tout”, a déclaré la BBC à Brook. «Si je suis battu, je peux repartir la tête haute, sachant que j’ai tout donné.»

L’ancien champion maintenant âgé de 33 ans a tout fait pour lui. En 2014, Brook est venu en Amérique et a remporté le titre mondial de poids welter IBF du champion invaincu Shawn Porter. Il a ensuite remporté trois victoires consécutives contre une compétition qui, selon certains, faisait défaut. Comme pour prouver que les opposants avaient tort, Brook a ensuite grimpé de deux divisions en poids moyen pour affronter le redouté Gennady Golovkin pour les titres mondiaux WBC et IBF de Golovkin.

Ce fut un combat exténuant, dans lequel Brook a très bien réussi. Golovkin, cependant, s’est finalement avéré trop et le coin de Brook a arrêté le combat au cinquième tour. Lors de sa prochaine bataille, Brook a affronté la star montante américaine Errol Spence Jr au poids welter. Ce fut une bataille formidable contre une compétition de haut niveau. Encore une fois, cependant, Brook a échoué, perdant son titre mondial de poids mi-moyen IBF face au jeune Texan au onzième. Il y a eu deux autres combats après cela – puis la mise à pied dont Brook revient maintenant. Selon la BBC, Brook était assez bouleversé par la perte de son titre à Spence pour se tourner vers le conseil.

Maintenant dans un meilleur endroit, le 38-2 Brook s’est préparé à affronter DeLuca, gaucher du Massachusetts, dans une affaire de super-poids mi-moyens de 12 rondes devant une foule de sa ville natale à Sheffield Arena ce week-end. Bien que DeLuca gagnerait considérablement, Brook est sans aucun doute conscient du fait qu’il doit être impressionnant s’il veut à nouveau être considéré comme performant au sommet de ce match. Son surnom, après tout, est Special K, pas Ordinary K. “Mon dernier combat n’était pas fantastique”, a déclaré Brook Sports cité par Sky Sports. «J’ai beaucoup à prouver. Tous ceux qui pensent que je l’ai dépassé? Je vais leur montrer. “

L’une des choses les plus intéressantes à propos de Brook est qu’il est un combattant qui, même lorsqu’il était champion du monde, s’est lancé un défi. Les boxeurs contemporains sont toujours critiqués pour ne pas avoir osé être grands. Brook a osé être génial lorsqu’il a fait face à Golovkin, puis il est retourné dans son propre domaine de poids et a peut-être affronté l’étoile montante la plus chaude du sport. Il a peut-être perdu les deux combats, mais il a très bien performé dans chacun d’eux. C’est suffisant pour inciter un fan à espérer que Brook obtiendra une nouvelle chance.