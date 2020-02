Kell Brook est de retour en inscrivant un KO sur Mark DeLuca au septième tour

Posté le 02/09/2020

Par Rich Lopez

La boxe était de retour à Sheffield, en Angleterre, et elle a marqué le retour de l’ancien champion poids welter Kell Brook. L’événement principal et un undercard à quatre combats ont été diffusés sur DAZN et promus par Matchroom Boxing. Après une mise à pied de quatorze mois et faisant maintenant campagne dans la division des poids super-moyens, Brook a chaleureusement accueilli ses fans.

Dans l’événement principal, Kell «Special K» Brook (38-9, 27 KO) de Sheffield, Angleterre a stoppé Mark «The Bazooka» DeLuca (24-2, 13 KO) de Quincy, Massachusetts, au septième tour. Cela a été une longue mise à pied pour Brook et c’était évident au premier tour. Les deux combattants se sont sentis. Brook s’avançait et étudiait son adversaire, tandis que DeLuca cherchait à contrer le coup de poing. L’action a repris au deuxième tour. Brook a commencé à lâcher ses mains et a décroché quelques coups de poing droits à la tête de DeLuca. Finalement, après avoir éliminé la rouille, Brook s’est lancé au troisième tour. Brook a décroché une main droite qui a blessé DeLuca. Brook a ensuite décroché un crochet droit et un crochet gauche qui a laissé tomber DeLuca. Un DeLuca ensanglanté se leva et termina la manche. DeLuca, qui est un ex-Marine, a été dur à leur arrivée. Il est resté fort et s’est battu dur au quatrième tour. Brook a pris son temps, mais a ensuite atterri une rafale de coups de poing à la tête de Deluca. Brook a continué à travailler des combinaisons à la tête de DeLuca au cinquième tour. DeLuca atterrirait parfois un joli coup de corps sur Brook, mais il était plus sur la défensive. Au sixième tour, Brook sentant que son homme s’épuisait, a décroché un barrage de coups de poing sur DeLuca. Au septième tour, Brook a décroché une main droite dure qui a blessé DeLuca. DeLuca a décidé de faire du commerce avec Brook. Alors que les combattants échangeaient des coups de poing, Brook a posé un coup dur gauche qui a connecté et laissé tomber DeLuca. DeLuca était sur le dos puis a commencé à se lever lentement. Cependant, l’arbitre l’a compté et le temps de l’arrêt était 1:15 du septième round.

Crédit photo: Matchroom Boxing Twitter

Brook a obtenu la victoire et le KO qu’il recherchait. Reste à savoir jusqu’où il ira dans la division des poids super-moyens. Il vise un tir au titre mondial et ses chances sont bonnes. À l’heure actuelle, le super poids welter a de bons combattants talentueux et il n’y a pas encore de champion linéaire. La victoire de Brook aujourd’hui le mettra dans le mélange avec des combattants tels que Jeison Rosario, Jarrett Hurd et Jermell Charlo.

Dans la co-fonctionnalité, le WBC World Female Super Featherweight Championship a changé de mains. La favorite locale Terri Harper (10-0, 5 KO) du Yorkshire, Angleterre a obtenu une décision unanime en dix tours et a détrôné Eva Wahlstrom (23-2-2, 3 KO) de la Finlande. Le premier tour a été une sensation pour les deux combattants. Harper a semblé border la manche en étant un peu plus occupé des deux combattants. Wahlstrom s’est présentée au deuxième tour, mais elle a été mise en boîte par Harper. La troisième manche était plus proche lorsque Wahlstrom est entré à l’intérieur et a décroché une main droite suivie d’un crochet gauche sur le menton de Harper. Wahlstrom est devenu plus occupé dans les tours quatre et cinq. Elle a fait un meilleur travail pour chronométrer Harper avec une bonne contre-main droite. Au sixième tour, Wahlstrom s’est connecté avec un bon crochet droit à l’intérieur et a pris le dessus sur les échanges. Après six rounds, le combat a été régulier, mais Harper l’a intensifié. Au septième round, Harper a laissé tomber Wahlstrom avec une main droite rapide qui a provoqué un renversement rapide. Vers la fin de la huitième manche, Harper a décroché un énorme crochet gauche qui a blessé Wahlstrom. À ce stade, Harper a repris le combat. Elle a décidé de déplacer et de sortir Wahlstrom au cours des neuf premiers rounds et du dixième round final. Harper a été le vainqueur après dix tours avec des scores de 98-91 et 99-90 (deux fois).

Harper vient de s’ajouter comme l’une des meilleures combattantes féminines en remportant le titre WBC World Female Super Featherweight.

Dans un combat pour l’élimination des titres de poids plume IBF, Kid Galahad (27-1, 16 KO) de Sheffield, Angleterre a arrêté de façon impressionnante Claudio “The Matrix” Marrero (24-4, 17 KO) de la République dominicaine, au huitième tour. Galahad a pris un bon départ dès le premier tour. Il était le plus occupé des deux combattants et a atterri rapidement à la tête de Marrero. Au deuxième tour, Marrero a commencé le tour rapidement en jetant une rafale de coups de poing sur le corps de Galahad. Dans un échange, les deux combattants ont posé des crochets l’un sur l’autre. Galahad a terminé la manche en force. Galahad collait et se déplaçait et atterrit droit à la tête de Marrero au troisième tour. Marrero a accéléré le rythme au quatrième tour. Il a soutenu Galahad avec une bonne main droite. Galahad finirait une fois de plus le tour en force. Dans les tours cinq et six, Marrero avait l’air frustré car il ne pouvait pas décrocher de bons coups sur l’insaisissable Galahad. Galahad a montré une bonne vitesse et un bon mouvement. Au septième tour, Marrero a été stupéfait par une main droite de Galahad. Marrero avait l’air plus fatigué et il saignait du nez. Marrero a pris plus de coups au huitième round alors que Galahad frappait à volonté. À la fin de la manche, le coin de Marrero en a vu assez et a pris la décision d’arrêter le combat.

Le seul défaut de Galahad sur son record a été le champion IBF des poids plumes Josh Warrington en combat serré. Avec cette victoire, Galahad remporte une nouvelle fois un autre titre contre le champion IBF Josh Warrington. Attendez-vous à une revanche bientôt entre ces deux combattants.

Dans un combat de poids lourds de six rondes, David “White Rhino” Allen (18-5-2, 15 KO) de Doncaster, Angleterre, a arrêté Dorian Darch (12-12-1, 1 KO) d’Aberdare, Angleterre, au troisième tour. . Allen a commencé le round d’ouverture en s’avançant haut la main et en changeant de position. Aucun des deux combattants n’a fait grand-chose en ronde. Au deuxième tour, Allen a invité Darch à se lever et à échanger avec lui, mais il n’y avait pas beaucoup d’action en cours. Allen a finalement décidé de lâcher ses mains au troisième tour. Allen vacilla Darch avec un crochet gauche. Allen a ensuite atterri quelques coups de corps qui ont laissé tomber Darch. Darch se leva mais redescendit avec des coups de tête d’Allen. Darch est resté à terre et ne voulait plus. Le temps d’arrêt était de 53 secondes du troisième tour.

Le match d’ouverture de la télédiffusion était un combat de dix rondes super-plumes. Martin «Wardy» Ward (24-1-2, 11 KO) de Leeds, en Angleterre, a devancé Jesus Amparan (16-1, 14 KO) du Mexique, pour obtenir une décision unanime de dix tours. La meilleure manche pour Amparan a été la manche d’ouverture. Alors que Ward se concentrait sur la boxe et le déplacement, il a été attrapé par une main droite d’Amparan qui l’a renversé. Ward a attrapé Amparan et a reculé le tour restant. Après avoir retrouvé son calme, Ward a organisé une exposition de boxe pour le reste du combat. Dans les tours deux et trois, Ward a bien boxé en se déplaçant d’un côté à l’autre. Ward commençait sur Amparan avec les mains droites droites et les uppercuts. Amparan a accéléré son rythme dans les rounds quatre et cinq, mais était trop lent pour le Ward plus rapide. Amparan semblait plus frustré au sixième round alors que Ward continuait à contrer efficacement son coup de poing. Ward a laissé tomber Amparan au septième round avec une main droite droite sur le corps. Amparan se leva et Ward retourna au corps. De huit à dix rounds, Ward est retourné à la boxe et s’est concentré sur son contre-poinçonnage. Le mexicain coriace a résisté mais a été surclassé. L’arbitre a marqué le combat un jeu blanc avec un score de 100-88 pour Ward.