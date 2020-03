Kell Brook jette un chapeau dans le ring pour l’énorme combat de Terence Crawford

Ringside 11/03/2020

📾 Mark Robinson

Le chapeau a Ă©tĂ© jetĂ© dans le ring alors que l’ancien champion du monde Kell Brook s’est portĂ© volontaire pour affronter Terence Crawford.

Apparemment, Crawford a dĂ©sespĂ©rĂ©ment besoin d’un partenaire de danse Ă l’approche de sa journĂ©e de dĂ©fense du titre de ceinture de poids welter WBO.

Quoi qu’il en soit, il semble que l’idĂ©e ait Ă©tĂ© concrĂ©tisĂ©e dans l’esprit de Brook, car il affirme qu’aucun promoteur de haut rang n’est entrĂ© en contact avec lui.

Brook est-il une force trop puissante pour ĂȘtre comparĂ©e ou simplement un concurrent digne?

La rĂ©ponse Ă cette question dĂ©pend de qui vous demandez en premier lieu. Mais le fait est que quelqu’un de Top Rank serait dĂ©jĂ entrĂ© en contact avec les promoteurs de Brook pour organiser le combat au cas oĂč il y aurait un intĂ©rĂȘt. Quoi qu’il en soit, le temps presse – il est probable que Crawford entrera sur le ring en mai ou en juin, donc Top Rank ferait mieux de bouger et d’accĂ©lĂ©rer sa recherche.

Est-ce que le Top Rank nourrit ses adversaires les plus faibles contre Crawford?

Cela devient une thĂ©orie populaire des fans. La seule façon de le mettre au repos est que Top Rank choisisse quelqu’un au niveau de Brook (ou mieux). Cela ne prend qu’un seul adversaire de plus au niveau de Kavaliauskas, et ils le cimenteront encore plus, donnant l’impression qu’ils essaient de rendre Crawford plus fort qu’il ne l’est rĂ©ellement.

D’une certaine maniĂšre, ils ont un contrĂŽle indirect sur son image publique, mais ils ont Ă©galement les ciseaux en main pour façonner la rĂ©ponse des fans. À en juger par leur dĂ©cision de ne pas avoir encore contactĂ© Brook, ils visent cette fois quelque chose de diffĂ©rent. Quant Ă savoir qui ils contacteront, Ă ce stade, on ne sait toujours pas.

Brook regorge de confiance

Brook a dĂ©montrĂ© son sens de l’humour plein d’esprit en disant que Crawford n’avait plus de partenaires de danse, puis a dĂ©cidĂ© de se porter volontaire. Son niveau de confiance semble ĂȘtre solide, car il pense qu’il est en meilleure forme maintenant qu’au moment oĂč il s’est affrontĂ© contre Spence. Mais pour Ă©valuer de maniĂšre rĂ©aliste son niveau de puissance et le comparer Ă celui de Crawford, il ne faut pas qu’un expert remarque que, pendant toute sa carriĂšre professionnelle, aucun de ses adversaires n’Ă©tait tout Ă fait au niveau de Brook. De tous les noms qui me viennent Ă l’esprit, ni Jeff Horn ni Amir Khan ne peuvent tenir une bougie Ă Brook.

Qui ferait un adversaire idéal pour Crawford?

Si Top Rank dĂ©cide de ne pas donner son feu vert Ă la lutte de Crawford contre Brook, les fans penseront que quelque chose se passe, quelque chose d’assez artificiel par nature. Et cela ne lui rendra aucun service. IdĂ©alement, ses promoteurs veulent qu’il affronte Manny Pacquiao ou Errol Spence Jr., mais malheureusement, aucun de ces scĂ©narios n’est susceptible de se dĂ©rouler dans un avenir proche. Nous savons que Shawn Porter a montrĂ© un intĂ©rĂȘt public pour combattre Crawford, mais il y a un Ă©lĂ©phant flagrant dans la piĂšce qui doit ĂȘtre abordĂ© – si quoi que ce soit, ces deux semblent ĂȘtre des amis plutĂŽt que des ennemis. Cela va sĂ»rement gĂȘner Ă un moment donnĂ©.

Crawford est-il un roi incontesté dans la catégorie des poids mi-moyens?

Peu importe la position que vous adoptez, il s’agit de Spence ou de Crawford. Cependant, depuis qu’il a pu atteindre la catĂ©gorie poids welter rĂ©cemment, il n’a pas encore pu prouver sa valeur car il n’a pas combattu les ennemis les plus forts. Donc en thĂ©orie, Crawford pourrait ĂȘtre le gamin n ° 1 en ce moment, mais il n’y a pas suffisamment de preuves pratiques pour confirmer que c’est le cas. Oui, il a combattu Khan, Benavidez Jr., Horn et Kavaliauskas, mais si quoi que ce soit, cela prouve seulement qu’il est l’un des meilleurs prĂ©tendants de la catĂ©gorie, ce qui est encore loin d’ĂȘtre un roi incontestĂ© de la colline.

Brook veut offrir Ă ses fans le spectacle d’une vie

Brook, Ă©tant le plaisir de la foule qu’il est, veut donner Ă ses fans le combat dont ils ont soif. Puisque sa retraite approche, il veut en faire son cadeau de dĂ©part. Donc, que ce soit contre Crawford ou Spence, nous serons forcĂ©ment ravis. Pour montrer votre soutien Ă ceux que vous applaudissez, assurez-vous de mettre Ă profit vos connaissances en paris sportifs et de placer un pari quand cela compte. Et assurez-vous de suivre notre portail d’actualitĂ©s pour rester au courant de ce qui se passe dans le monde de la boxe!