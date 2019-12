Kell Brook mettra fin à son absence de 14 mois le 8 février et Dave Allen sera de retour

Ringside 20/12/2019

Kell Brook fera son retour très attendu sur le ring contre Mark DeLuca à la FlyDSA Arena de Sheffield le samedi 8 février sur une note exceptionnelle.

La carte présente également Kid Galahad affrontant Claudio Marrero. Ce sera un éliminateur final pour la couronne IBF Featherweight.

De plus, Terri Harper affronte Eva Wahlstrom pour le titre mondial WBC Super-Featherweight. Le favori des poids lourds, Dave Allen, revient également.

Le retour de Brook est diffusé en direct sur Sky Sports au Royaume-Uni et DAZN aux États-Unis.

L'ancien dirigeant de l'IBF Welterweight Brook (38-2, 26 KOs) a été vu pour la dernière fois en train de deviner l'Australien Michael Zerafa il y a plus d'un an dans sa ville natale.

‘The Special One’ est de retour avec Dominic Ingle. Brook visera à éliminer la rouille annulaire. Il vise à réinjecter son nom dans le mix pour un titre mondial tourné en 2020.

Sur son chemin se trouve le DeLuca des États-Unis (24-1, 13 KOs), un gaucher originaire de Whitman dans le Massachusetts. De Luca est surnommé «Le Bazooka».

Il connaît actuellement une séquence de trois victoires consécutives. Au cours de laquelle, il a décroché le titre NABA Super-Welterweight. Le combat a eu lieu sur le undercard d'Andrade contre Kautondokwa en octobre 2018.

Co-événement principal, Galahad (26-1, 15 KO) a échoué dans une bataille serrée et controversée avec le pivot de l'IBF Featherweight Josh Warrington au First Direct Arena de Leeds plus tôt cette année. Le concurrent de Sheffield a gagné une occasion en or de décrocher un autre coup au titre mondial de 126 livres en rencontrant «The Matrix».

Marrero (24-3, 17 KOs) a remporté le titre mondial provisoire des poids plumes WBA avec une démolition d'un tour de Carlos Zambrano en 2017. Le joueur de 30 ans de la République dominicaine est déterminé à briser les rêves de Galahad et à tenter une nouvelle fois l'or pour lui-même.

Harper (9-0, 5 KO) a pris un bon départ sous la bannière Matchroom Boxing. Elle a réalisé une performance soignée pour devancer la brésilienne Viviane Obenauf. C'était ici la première défense de son titre mondial IBO Super-Featherweight lors de son 23e anniversaire en novembre.

Cette victoire a permis de remporter le célèbre titre mondial WBC Super-Featherweight vert et or. Il appartient à la Finlandaise Wahlstrom (23-1-2, 3 KO).

Elle est une vétéran de la boxe féminine qui fera la sixième défense de son titre contre la star montante Harper.

HARPER

«J'ai vraiment hâte de me battre à Sheffield. Cette fois en tant que combattant Matchroom. Se battre pour l'une des ceintures de titres mondiaux les plus prestigieuses – à mon avis », a déclaré Harper.

"Je sais qu'il y a des boxeurs là-bas qui donneraient n'importe quoi pour cette opportunité qui m'a été donnée. Nous ne laissons aucune pierre non retournée.

«Étant local et ayant la foule locale derrière moi la nuit, l'atmosphère va être électrique. Je sais que cela va me pousser à gagner la ceinture non seulement pour moi mais pour chaque supporter. »

Allen (17-5-2, 14 KOs) fait son retour tant attendu sur le ring après avoir pris un peu de temps après la boxe suite à sa défaite face à David Price à l'O2 de Londres en juillet. Le «rhinocéros blanc» a maintenant les yeux rivés sur un tir sur la très convoitée Lord Lonsdale Challenge Belt en 2020.

Billets au prix de 40 £, 60 £, 100 £ et 200 £ (VIP). Ils seront mis en vente à midi aujourd'hui (vendredi 20 décembre). Les billets seront disponibles à l'achat à la FlyDSA Arena (www.flydsaarena.co.uk). Aussi StubHub (www.stubhub.co.uk) et Matchroom Boxing (www.matchroomboxing.com).