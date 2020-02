Kell Brook quitte Amir Khan et nomme quatre cibles de 147 à 154 livres

Nouvelles de boxe du monde 21/02/2020

Kell Brook ne pĂȘche plus pour une bataille au Royaume-Uni avec Amir Khan aprĂšs avoir remportĂ© son rĂ©cent combat de retour plus tĂŽt ce mois-ci.

‘The Special One’ a facilement battu Mark DeLuca, non annoncĂ©, Ă Sheffield et veut maintenant de grands noms aprĂšs avoir laissĂ© Khan comme cible.

“J’ai de plus gros poissons Ă faire frire”, a dĂ©clarĂ© Brook Ă The AK And Barak Show de SiriusXM. «Je veux combattre les gars qui veulent se battre, les meilleurs lĂ -bas. Il ne semble pas vouloir se battre, tu me connais, c’est si facile Ă faire aussi. Il s’Ă©puise. “

Brook a sa ligne de mire parmi les meilleurs du moment. L’un d’eux est l’ex-adversaire Errol Spence.

Bien que Spence ait battu Brook sur son sol natal pour la premiĂšre fois, Brook veut toujours revenir en arriĂšre.

“J’adorerais avoir le match revanche d’Errol Spence car je sais et les gens autour de moi savent ce qui s’est passĂ©”, a-t-il dĂ©clarĂ©.

«Nous savons par le combat de Golovkin et le camp d’entraĂźnement pour le combat de Spence. Je pense que cette version de Kell Brook battrait Errol Spence. J’adorerais, j’adorerais ce match revanche. »

Terence Crawford, qui a perdu son nom, a également annoncé son intention de pousser pour un titre mondial au poids super-welter.

CRAWFORD

«Crawford. Il est l’homme lĂ -bas dans la division, mais nous ne pouvons pas non plus exclure le super poids welter donc (champion WBC, Jermell) Charlo ou cet autre gars qui a remportĂ© le titre mondial (Brook n’a pas nommĂ© mais voulait dire Jeison Rosario ou peut-ĂȘtre Patrick Teixeira). Nous devrions organiser un sondage sur votre Ă©mission. Qui devrais-je combattre ensuite? “

«Je veux juste participer à ces grands combats. On parle beaucoup de politique dans ce jeu. Mais welterweight ou super welterweight je suis ici.

“Je ne me dĂ©robe Ă aucun combattant et je peux vous montrer pourquoi je suis l’homme.”

Un combat Ă 154 livres semble l’option la plus logique pour Brook en ce moment. Spence se remettant toujours d’un accident de voiture dans lequel il a eu la chance de survivre, «The Truth» pourrait ĂȘtre hors service jusqu’Ă la fin de l’Ă©tĂ©.