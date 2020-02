Kell Brook recentré, enchérissant pour le statut de double champion du monde

RINGSIDE 05/02/2020

📸 Mark Robinson

Kell Brook a admis que rien de moins qu’une victoire «spectaculaire» sur Mark DeLuca à la FlyDSA Arena de Sheffield ce samedi suffira alors qu’il cherche à regagner l’attention des champions du monde à 147 livres et 154 livres après une longue interruption de la piste.

‘The Special One’ (38-2, 26 KOs) affronte l’ex-Marine DeLuca pour le titre WBO Inter-Continental Super-Welterweight vacant dans son premier combat depuis décembre 2018, en direct sur Sky Sports au Royaume-Uni et DAZN aux États-Unis. , alors qu’il cherche une victoire impressionnante pour jalonner sa revendication d’un combat pour le titre mondial en 2020.

«2020, je veux être double champion», a déclaré Brook. «Je n’ai jamais été aussi motivé, je n’ai jamais été aussi concentré dans toute ma carrière que je le suis maintenant, parce que je veux le mélanger avec le meilleur. Si je n’ai pas une performance incroyable, ça ne compte pas le 8 février, je ne suis pas content.

DeLuca (24-1, 13 KO) a déjà gagné le respect de l’entraîneur de Brook Dominic Ingle et le joueur de 31 ans espère envoyer le héros de sa ville natale à la retraite et jalonner sa propre revendication pour un titre mondial dans le plus grand combat de sa carrière.

“Dominic a vu le gars se battre en direct plusieurs fois, c’est un combat difficile”, a ajouté Brook. «Il est coriace, c’est un ex-Marine, il est évidemment dans sa forme physique. Il est très déterminé. Il sait que c’est une chance de se faire un nom. Il va tout donner.

«Il a appris sur la route. Il a une défaite et le combat suivant, il a vengé la perte, donc il apprend évidemment. Vraiment, il n’a jamais perdu, c’est un gagnant. Il pense que c’est sa chance. J’ai besoin d’écouter le plan de match de Dominic et ensuite il s’agit juste d’y entrer et de l’exécuter. “

Brook vs DeLuca domine une énorme soirée d’action à Sheffield.

Kid Galahad (26-1, 15 KOs) affronte Claudio Marrero (24-3, 17 KOs) dans un Eliminator Final pour la couronne IBF Featherweight, Terri Harper (9-0, 5 KOs) affronte la Finlandaise Eva Wahlstrom (23- 1-2, 3 KOs) dans une unification pour les titres mondiaux WBC et IBO Super-Featherweight, Anthony Tomlinson (11-0, 6 KOs) prend Stewart Burt (13-1-1, 1 KO) dans un éliminateur pour le Titres britanniques et du Commonwealth poids welter, Dave Allen (17-5-2, 14 KOs) fait son retour tant attendu après huit mois hors du ring, Brentwood Super-Featherweight Martin Joseph Ward (23-1-2, 11 KOs) et Sheffield Super-Featherweight Donte Dixon (2-0, 1 KO) retour, Super-Middleweight John Docherty (7-0, 5 KO) continue sa marche vers un premier titre et Sheffield Light-Heavyweight Callum Beardow (1-0) se bat pour la deuxième fois en tant que pro.