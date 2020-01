Kell Brook recentré RÉVÈLE TOUT sur pourquoi il ne s’est pas battu en 2019

Nouvelles de boxe du monde 12/01/2020

📸 Mark Robinson

Sheffield super welterweight Kell Brook est de retour avec un nouvel objectif après avoir traversé un blanc 2019 au milieu des frustrations de ses fans.

Brook a été crayonné pour un retour le 8 février à domicile pour ce qui sera son premier combat dans quelque quatorze mois.

Alors que de grands combats lui échappaient et que son rival britannique Amir Khan se concentrait sur la campagne au Moyen-Orient, Brook admet que la désillusion l’a emporté.

Après avoir raté un grand combat en Amérique contre Khan, Brook a pris le temps de passer du temps avec sa famille, comme il l’a expliqué.

«Au début de l’année dernière, c’était frustrant parce que j’essayais de faire en sorte que le combat contre Terence Crawford se produise», a déclaré Brook. «J’essayais de faire quelques combats, mais ils ne se sont jamais concrétisés.

«2019 a été frustrant au début, mais ensuite, je me contentais de passer du temps avec mes petites filles. J’ai voyagé un peu mais j’ai commencé à m’ennuyer un peu. Je pensais que la boxe est ma place et je dois donner un peu plus de moi-même aux fans.

«J’ai des affaires en suspens et je veux donner tout ce que j’ai.

«Je veux quiconque détient une ceinture. Et je veux être double champion du monde cette année. Je veux être sur toutes les lèvres. Donc ils disent; «Je ne peux pas croire ce que ce gars a fait. Je ne peux pas le croire.

“Que s’est il passé? Il est à nouveau l’homme principal ». C’est ce que je vise. “

Mark DeLuca empêche maintenant Brook de recommencer à le mélanger à un niveau de classe mondiale. Cela n’a pas été le cas depuis près de trois ans.

Errol Spence Jr. a infligé la deuxième de deux mauvaises défaites à Brook, qui, selon certains, ont presque terminé sa carrière au sommet.

Il appartient maintenant à “The Special One” de leur prouver le contraire et de dépasser les gens comme DeLuca pour la première fois depuis 2017.

Bien que DeLuca ne possède pas les informations d’identification, Brook refuse de prendre à la légère son prochain ennemi.

DeLUCA

“DeLuca est devant moi, un ex-marine, un combattant très en forme, très fort, il va venir ici comme si c’était son combat pour le titre mondial”, a déclaré le Yorkshireman. “Les fans sont pour un vrai régal et j’ai hâte de leur donner ce régal.

«J’ai hâte de me produire et que la foule me soutienne et me pousse.

«Dom a regardé DeLuca en direct à quelques reprises et je l’ai vu de petits morceaux de lui. Je ne regarde pas vraiment les cassettes de mes adversaires mais je le regarderai un peu plus dans les prochaines semaines. Ensuite, écoutez simplement Dom et le plan de match.

«Il s’agit simplement d’y entrer et de l’exécuter.

«Je me sens bien, je me sens bien. Nous sommes dans quatre semaines. Je suis sur le poids. Ma formation se passe très bien. Je suis prêt à me battre, je serais prêt à me battre la semaine prochaine.

«Ça fait du bien de se préparer à nouveau pour un combat. Je me bats à Sheffield. Nous savons ce que nous recevons des fans – un soutien incroyable. C’est toujours une atmosphère incroyable dans l’arène. “