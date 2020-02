Kevin Newman et Genc Pllana parlent des combats ShoBox du 28 février

RINGSIDE 21/02/2020

Les espoirs super-moyens Kevin «The Second Coming» Newman (11-1-1,6 KOs) et Genc Pllana (7-1-1,4 KOs) discutent du camp d’entraînement menant à leur combat de 10 rounds qui ouvre un combat de trois combats ShoBox: l’émission de nouvelle génération le vendredi 28 février en direct sur SHOWTIME à 22h45 ET / PT de Sam’s Town Live à Las Vegas.

La télédiffusion est en vedette par Malik Hawkins (18-0, 11 KOs), un espoir super léger invaincu de Mayweather Promotions, qui revient pour son deuxième test de la série, cette fois dans une confrontation difficile contre l’invaincu Keith Hunter (11-0, 7 KO). Dans le combat en co-vedette, l’olympien Richardson Hitchins 2016 (10-0, 5 KO) affronte Nick DeLomba du Rhode Island (16-2, 5 KO) dans un match super léger en 10 rounds.

Les billets pour l’événement Sin City Showdown de Mayweather Promotions commencent à 25 $ et peuvent être achetés à l’adresse: https://mayweatherpromotions.com/events/.

Après avoir clôturé 2019 avec une série de victoires consécutives, Newman revient avec plus à prouver alors qu’il continue de gravir le classement des super-moyens. Après avoir vaincu Marcos Hernandez lors d’un match revanche en novembre sur ShoBox, Newman indique clairement que “la vengeance est toujours un grand exploit, mais ce n’est qu’une petite victoire dans l’ensemble et j’ai plus à prouver.”

Il reste affamé et humble, perfectionnant constamment son art et apprenant des plus grands avant lui, comme le légendaire boxeur Roy Jones Jr., l’ancien champion du monde Andre Dirrell et son compagnon de course Andrew Tabiti.

Kalvin Henderson devait à l’origine affronter Kevin Newman dans un match de super-poids moyen de 10 rounds, mais s’est ensuite retiré en raison d’une blessure. L’albanais albanais de 26 ans, Genc Pllana, remplacera Henderson et affrontera Newman au sein de Sam’s Town Live.

Pllana, qui se bat maintenant depuis Hagerstown, dans le Maryland, est restée active tout au long de 2019 avec sept combats consécutifs. Lors de son dernier combat le 6 décembre 2019, Pllana a affronté Henderson invaincu à son premier match nul en carrière. Bien qu’il n’ait eu que quatre combats amateurs à son actif, Pllana a la détermination de grimper dans le classement des super-moyens et de devenir un jour champion du monde.

Voici ce que les combattants avaient à dire avant leur concours du 28 février:

En camp d’entraînement…

Newman: «Le camp d’entraînement s’est très bien passé. J’ai toujours été un travailleur acharné. C’est juste dans mon ADN d’avoir une solide éthique de travail. Kobe Bryant est mon athlète préféré de tous les temps, alors quand la nouvelle m’est venue au sujet de son décès, c’était juste une motivation supplémentaire pour moi de me pousser, de ne donner aucune excuse et de garder cette mentalité Mamba en vie. Nous ne laisserons aucune pierre non retournée le soir venu.

«Les compétences paient les factures et, en fin de compte, je suis juste le meilleur combattant, le plus compétent.

Pllana: «Le camp d’entraînement a été formidable pour ce combat. Je me sens très préparé et prêt!

Je sais que c’est un combattant très habile et qu’il va se préparer à se battre. Je m’attends à ce que ce soit un combat très excitant et divertissant. »

Sur l’impact de Roy Jones Jr. & Floyd Mayweather sur la carrière de Newman…

Newman: «Je connais Roy Jones depuis trois ans maintenant et Floyd Mayweather depuis plus de six ans. C’est un honneur que les légendes que j’imaginais comme un enfant ici me servent de mentor et que cet accès leur soit inestimable. J’ai eu la chance d’avoir accès à eux et en tant qu’étudiant dans ce jeu, cela ne pourra que me profiter à la fin.

«Deux des choses les plus importantes que j’ai apprises de Roy est vraiment d’apprendre à tirer le meilleur parti de tous mes coups de poing et combinaisons de lancer. D’un aspect mental, il a inculqué une mentalité de championnat m’encourageant à croire vraiment et pleinement en moi-même et en mes capacités. Il dit toujours: «Vous devez donner quelque chose que les gens voudront regarder et c’est à travers une performance dominante. Vous devez divertir les gens en cours de route. »

«Avec Floyd, j’ai pu me retirer de sa défense. Il est de loin l’un des meilleurs combattants défensifs et c’est un art de le regarder sur le ring. “

Sur ce que ça fait de se battre sur une si grande plateforme…

Newman: “Je suis juste béni. Pour avoir une autre opportunité sur SHOWTIME, consécutivement, cela me montre vraiment que je fais la bonne chose. Ceci est le plan de Dieu.

«Je viens toujours pour gagner. Je ne connais pas grand-chose de mon adversaire. Je sais qu’il va venir gagner et moi aussi, et je veux obtenir la victoire avec style pour que les fans de Sam’s Town et du monde entier puissent vraiment voir mon talent briller le soir du combat.

Pllana: «Je me sens chez moi en train de combattre sur une si grande plateforme comme SHOWTIME. J’ai hâte de montrer au monde ce dont je suis capable en tant que combattant. Ma famille a eu un impact important sur ma carrière en continuant à m’encourager et à me pousser à être le meilleur possible.

“Une victoire le 28 février continuera de montrer pourquoi je crois que je suis le meilleur combattant absolu avec 168 livres.”