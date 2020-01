Kevin Stefanski pourrait être exactement ce dont les Browns ont besoin

La dernière place disponible dans le jeu annuel de chaises musicales de la NFL a été occupée. Les Browns ont atterri sur leur entraîneur-chef de l’avenir, et ce n’est pas Josh McDaniels, Greg Roman, Robert Saleh ou l’un des autres noms de renom qui ont récemment tourné autour du moulin à rumeurs. Au lieu de cela, Cleveland devrait embaucher le coordinateur offensif des Vikings, Kevin Stefanski, selon Ian Rapoport de NFL Network.

Stefanski fait partie de l’organisation des Vikings depuis 2006, entraînant à plusieurs reprises les coureurs de l’équipe, les bouts serrés et les quarts-arrière. Il a été nommé coordinateur intérimaire de l’offensive à la fin de la saison 2018 et a conservé son poste pour 2019. Il quitte le Minnesota pour la première fois en 14 ans et se dirige vers une équipe au talent alléchant mais aussi à un dysfonctionnement incroyable. Stefanski est une location ennuyeuse, mais l’ennui peut être exactement ce dont les Browns ont besoin.

Cette location a duré un an. Les Browns ont interviewé Stefanski la dernière saison, et le directeur de la stratégie, Paul DePodesta, a voulu l’embaucher. Mais le directeur général de l’époque, John Dorsey, a annulé DePodesta et la franchise est allée avec Freddie Kitchens, qui s’est avéré être un désastre.

Avant même d’entrer dans les détails de la philosophie d’entraînement de Stefanski, la chose la plus importante que Stefanski puisse apporter aux Browns est l’harmonie. Dorsey et Kitchens ont disparu, ce qui signifie que 2020 est une chance pour les Browns de mettre fin au schisme de longue date dans le front office entre la DePodesta à l’esprit analytique et la Dorsey plus traditionnelle. Il semble que Cleveland ait trouvé son chemin.

Les Browns essaieraient également de ramener le vice-président des Eagles, Andrew Berry – qui était le vice-président du personnel des Browns jusqu’à cette saison – pour être leur nouveau directeur général. Berry a «fait la connaissance» de Stefanski lors de la recherche d’entraîneurs de la saison dernière, selon Mary Kay Cabot de Cleveland.com. Une équipe de DePodesta, Stefanski et Berry fournirait l’unité front-office que l’entraîneur Jimmy Haslam n’a pas encore expérimenté à Cleveland. Cela seul remplit la location de Stefanski de promesses.

Il y a beaucoup à aimer chez Stefanski en tant qu’esprit de football. Alors que la séquence de la défaite de l’équipe en ronde de division contre les 49ers est à peu près aussi laide qu’on peut l’imaginer, les Vikings ont terminé avec la 10e meilleure attaque de la ligue par DVOA, plaçant 10e au passage et 15e en efficacité de précipitation. L’équipe a marqué le huitième plus grand nombre de points et a décroché le 16e plus grand nombre de yards, les deux améliorations par rapport à 2018.

Stefanski a travaillé avec l’ancien entraîneur-chef des Texans et des Broncos Gary Kubiak, qui est l’entraîneur-chef adjoint au Minnesota, pour créer un schéma de style kubiakien qui marie le jeu de course et le jeu de passes. Kubiak a influencé les joueurs offensifs comme Kyle Shanahan et Sean McVay qui cherchent à faire en sorte que les looks de course et de passe apparaissent exactement de la même manière, et Stefanski a mis l’accent sur des éléments tels que les passes de jeu et les lancements qui sont des éléments essentiels dans une infraction de Kubiak.

Stefanski résume le mieux cette philosophie: en octobre, Stefanski a déclaré à Tom Pelissero de NFL Network que ses pièces devaient «ressembler, goûter et sentir comme la course».

Mis à part le résultat décevant du tour de division de samedi, l’attaque de Stefanski a surtout fonctionné. Le quart-arrière Kirk Cousins ​​a utilisé l’action de jeu sur 31,4 pour cent de ses baisses, la cinquième marque la plus élevée de la NFL. Les quatre quarts au-dessus de lui (Lamar Jackson, Jared Goff, Patrick Mahomes et Jimmy Garoppolo) ont tous annoncé des joueurs qui appelaient les tirs. Le jeu d’action fonctionne, c’est le jeu le plus efficace de la ligue et il devrait probablement être utilisé davantage. Stefanski comprend sûrement cela, et il a également montré un intérêt pour l’analytique, ce qui le rend parfaitement compatible avec DePodesta:

J’aime Stefanski. Nous avons parlé plus tôt cette année de la fréquence à laquelle il lisait des articles analytiques et des études en ligne. Beaucoup d’entraîneurs, même les jeunes, ne recherchent pas beaucoup d’informations dans le monde extérieur. Il fait.

– Kevin Clark (@bykevinclark) 12 janvier 2020

Le jeu d’action des Vikings a été particulièrement efficace. En dehors des tentatives de jeu, Cousins ​​a accumulé 1 373 verges au sol, 14 touchés et deux interceptions. Il a obtenu une moyenne de 9,7 verges par tentative (à égalité au troisième rang de la ligue) et une note de passeur de 129,2 (première).

Le quart-arrière des Browns, Baker Mayfield, a utilisé le jeu-action sur 28,7% de ses retombées, ce qui était le neuvième plus haut — ce n’est donc pas comme si les Browns étaient étrangers au jeu de jeu-action. Mais Mayfield a fait en moyenne 2,6 verges de plus par tentative en utilisant l’action de jeu que dans le cas contraire, le troisième plus grand différentiel de la NFL, donc plus d’action de jeu pourrait aider l’attaque des Browns.

L’accent mis sur la course et l’action de jeu a aidé les Vikings à attaquer le terrain. Cousins ​​a lancé plus de 20 verges sur le terrain sur 13,7% de ses tentatives de passe, le huitième pourcentage le plus élevé de la ligue. Mayfield a en fait attaqué davantage dans le champ arrière – il est allé loin avec 14,2% – mais la différence résidait dans l’efficacité de chaque quart-arrière. Cousins ​​a récolté neuf touchés et une interception lors de lancers profonds tandis que Mayfield a touché sept touchés et sept interceptions. L’une des premières tâches de Stefanski à Cleveland sera de découvrir comment tirer le meilleur parti de Mayfield et Odell Beckham Jr. et nettoyer l’attaque profonde bâclée des Browns.

Il y a aussi des morceaux moins admirables de l’offensive de Stefanski au Minnesota. Les Vikings étaient plus efficaces pour les passes que pour les courses (encore plus que presque toutes les autres équipes, étant donné que les passes sont généralement plus efficaces que les courses), et pourtant ils étaient 30es dans les tentatives de passes et quatrièmes dans les tentatives de précipitation. Le Minnesota a travaillé si dur pour établir la course qu’ils se sont retirés des matchs. Pourtant, cette tendance peut avoir plus à voir avec l’entraîneur-chef Mike Zimmer qu’avec Stefanski, car Zimmer a souligné à plusieurs reprises sa conviction que les équipes doivent s’en tenir à la course. Zimmer était particulièrement frustré par le manque de jeu de course dans les semaines précédant le licenciement du coordinateur offensif John DeFilippo en 2018, et ce licenciement a conduit Stefanski à obtenir le poste en premier lieu.

Stefanski aura désormais la possibilité de gérer un programme qui lui est entièrement propre. On ne sait pas s’il sera en mesure de résoudre le dysfonctionnement des Browns, mais pour l’instant, il semble au moins que la franchise évolue dans la bonne direction.