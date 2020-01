Kid Galahad parle de retour, concentré sur l’atterrissage du match revanche de Josh Warrington

Nouvelles de boxe du monde 16/01/2020

Kid Galahad refuse de regarder au-delĂ de son prochain adversaire alors qu’il offre de redevenir obligatoire pour le titre poids plume IBF.

Le combattant de Sheffield, sous la direction de Dominic Ingle, sait que la victoire le 8 fĂ©vrier le liera Ă un match revanche avec l’amer rival Josh Warrington.

La paire a Ă©tĂ© impliquĂ©e dans une accumulation de chaleur avant leur confrontation, qui s’est terminĂ©e par une victoire Ă Warrington contre une dĂ©cision partagĂ©e. Ce faisant, il a donnĂ© Ă son ennemi du Yorkshire une premiĂšre dĂ©faite en 27 combats professionnels.

Galahad, combattant sous la carte du favori Kell Brook, de retour au pays, affronte l’ancien champion IBO Claudio Marrero et se mĂ©fie des dangers que prĂ©sente le gaucher.

“Chaque adversaire Ă ce niveau doit ĂȘtre respectĂ© et c’est ce que je vais faire”, a dĂ©clarĂ© Galahad. «C’est un gamin dans un combat qui change la vie, comme moi. Ce sera donc une nuit difficile, mais je me prĂ©parerai pleinement.

«Je suis reconnaissant Ă l’IBF, Ă Matchroom et Ă mon Ă©quipe d’avoir veillĂ© Ă ce qu’ils prennent une dĂ©cision sensĂ©e pour me ramener dans le Final Eliminator – quelque chose que je pense est mĂ©ritĂ© et la plupart des fans aussi.»

WARRINGTON

Depuis qu’il a vaincu Galahad, Warrington a attaquĂ© le Français Sofiane Takoucht pour effectuer une troisiĂšme dĂ©fense rĂ©ussie de son bracelet IBF. Ce fut une performance trĂšs apprĂ©ciĂ©e de la part du «Warrior de Leeds» aprĂšs que la controverse eut suivi de sa main levĂ©e lors de son combat prĂ©cĂ©dent.

Alors que Warrington tente d’organiser une bataille d’unification sur ses cĂŽtes cet Ă©tĂ©, Galahad espĂšre que le champion invaincu restera pour une deuxiĂšme poussiĂšre.

«Beaucoup de gens pensent que j’ai gagnĂ© le premier combat avec Warrington, mais ce qui est Ă©crit dans le livre des records est ce qui compte. Je me concentrerai pleinement sur Marrero de temps en temps si et quand nous y arriverons – je chercherai Ă rĂ©parer les torts du premier combat. EspĂ©rons que Josh restera pour prendre le match revanche, car beaucoup de ses propres fans et neutres sont sortis en disant qu’il n’a pas fait assez pour avoir le bras levĂ© la premiĂšre nuit. “

CHAMP

Galahad pense qu’il a fait les ajustements corrects avant sa derniĂšre quĂȘte pour devenir champion du monde. L’homme de Sheffield revient sur le ring pour la premiĂšre fois depuis sa dĂ©faite dĂ©chirante Ă dĂ©cision partagĂ©e contre la titlist IBF Josh Warrington.

Claudio Marrero est l’homme qu’il doit traverser pour redevenir obligatoire pour la sangle IBF. Cependant, son adversaire possĂšde un pedigree amateur impressionnant ayant reprĂ©sentĂ© la RĂ©publique dominicaine aux Jeux olympiques, ce dont Galahad est conscient.

«Le lendemain de mon dernier combat, je suis retournĂ© Ă la planche Ă dessin et je suis retournĂ© directement au gymnase. Je ne crois pas avoir perdu ce combat mais les juges ont vu les choses diffĂ©remment, donc la prochaine fois je dois m’assurer de ne pas leur laisser la dĂ©cision. “

IBF

«Je crois que l’IBF est le meilleur organe directeur et c’est pourquoi j’ai repris cette voie. J’ai des affaires en suspens et la couronne IBF est le titre que je veux, mais j’ai des dĂ©fis Ă surmonter d’ici lĂ , si je ne gagne pas ce combat, il n’y a pas de combat pour le titre mondial pour moi. “

“Le 8 fĂ©vrier, attendez-vous Ă un feu d’artifice et Ă une leçon de boxe!”

Warrington est actuellement en pourparlers pour une unification avec le nouveau champion WBO du Top Rank, Shakur Stevenson. MalgrĂ© leur rivalitĂ© dans le Yorkshire, Galahad souhaite que le «Leeds Warrior» puisse traverser le combat s’il est fait.

“J’espĂšre [Warrington vs Stevenson] se dĂ©tache parce que je me battrais alors pour les deux titres, s’ils ne quittent pas. J’aimerais que Warrington gagne. À la fin de la journĂ©e, c’est un compatriote britannique. L’objectif final est de se battre pour un titre mondial – j’espĂšre contre Warrington. »