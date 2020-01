Kid Galahad salue la décision de l’IBF, concentré sur l’atterrissage du match revanche de Josh Warrington

RINGSIDE 30/01/2020

📷 Mark Robinson.

Kid Galahad dit qu’il a des affaires inachevées avec le champion du monde IBF en titre Josh Warrington avant son affrontement final éliminatoire avec Claudio Marrero sur le undercard de Kell Brook contre Mark DeLuca au FlyDSA Arena de Sheffield le samedi 8 février, en direct sur Sky Sports à au Royaume-Uni et DAZN aux États-Unis.

Galahad (26-1, 15 KOs) n’a pas réussi sa première tentative de titre mondial contre Warrington au First Direct Arena de Leeds en juin de l’année dernière, perdant une décision controversée à l’issue de 12 tours serrés, mais l’as de Sheffield a un occasion en or de décrocher un match revanche lorsqu’il affrontera «The Matrix» la semaine prochaine.

“Le lendemain du combat, je suis retourné directement dans le gymnase”, a déclaré Galahad. «Je suis retourné à la planche à dessin. Je crois que je n’ai pas perdu ce combat. Je n’avais pas l’impression d’avoir perdu ce combat quand j’étais sur le ring. Les juges ont vu les choses différemment, c’est ce que c’est. La prochaine fois, je dois m’assurer de ne pas le laisser entre les mains des juges.

«Je pense à 100% que si ce combat avait eu lieu ailleurs, et si nous avions eu des juges neutres, Kid Galahad aurait été couronné champion du monde. Je crois cependant que l’IBF est le meilleur organe directeur, ils ne plaisantent pas. Ils ont regardé la décision, ils ont regardé le combat et ils m’ont à nouveau donné un éliminateur final.

“Je crois que si c’était un autre organe directeur, ils ne l’auraient pas fait. J’ai des affaires inachevées. C’est le titre que je veux. Si Josh Warrington a le titre après le 8 février, alors tant mieux. Josh est un enfer d’un combattant, il est fort et il peut se battre. Je ne crois pas qu’il a eu une mauvaise nuit, je crois juste qu’il a été battu cette nuit-là. Je crois qu’il sait qu’il a été battu cette nuit-là. »

Marrero (24-3, 17 KOs) a remporté le titre mondial provisoire des poids plumes WBA avec une démolition d’un tour de Carlos Zambrano en 2017 et le joueur de 30 ans de la République dominicaine est déterminé à briser les rêves de Galahad et à tenter une nouvelle médaille d’or pour lui-même.

«Je suis pleinement concentré sur le 8 février et Claudio Marrero. Je suis complètement concentré sur lui et j’éloigne ce gamin parce que ça va être une nuit très dangereuse pour moi. Marrero est issu d’un très bon pedigree amateur. Il est un ancien olympien de la République dominicaine, il a signé avec Al Haymon en tant que pro. Il a eu 23 combats, 17 KO, il n’a perdu que face à des adversaires de haut calibre. Il peut frapper, il peut boxer.

«Il peut faire tout ce gamin et il est très dangereux. Le 8 février va être une soirée très difficile pour moi. Je me suis entraîné très dur, je suis impatient de le faire. Quoi qu’il apporte à la table le 8 février, je vais saisir l’occasion et intensifier mon jeu. Si je ne gagne pas ce combat, il n’y a pas de combat pour le titre mondial pour moi. “

Galahad contre Marrero fait partie d’une énorme soirée d’action à Sheffield.

Kell Brook (38-2, 26 KOs) visera à se débarrasser de la rouille du ring et à renvoyer son nom dans le mix pour un titre de mot tourné en 2020 lorsqu’il rencontrera le américain Mark DeLuca (24-1, 13 KOs), Terri Harper (9-0, 5 KOs) affronte la Finlandaise Eva Wahlstrom (23-1-2, 3 KOs) dans une unification pour les titres mondiaux WBC et IBO Super-Featherweight, Anthony Tomlinson (11-0, 6 KOs) prend sur Stewart Burt (13-1-1, 1 KO) dans un éliminateur pour les titres britanniques et du Commonwealth Welterweight, Dave Allen (17-5-2, 14 KO) fait son retour tant attendu après huit mois hors du ring, Brentwood Super-Featherweight Martin Joseph Ward (23-1-2, 11 KOs) et Sheffield Super-Featherweight prospect Donte Dixon (2-0, 1 KO) reviennent, le Super-Middleweight John Docherty (7-0, 5 KO) continue son mars vers un premier titre, Leeds Featherweight Hopey Price (2-0, 1 KO) semble aller 3-0 et Sheffield Light-Heavyweight Callum Beardow (1-0) se bat pour la deuxième fois en tant que pro.