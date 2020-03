Kieron ‘Gunner’ McLaren vise une 13e victoire professionnelle le vendredi 13

RINGSIDE 04/03/2020

Kieron McLaren a déclaré qu’il reviendrait “en beauté” lorsqu’il tentera de reprendre le chemin de la victoire le soir du combat.

Le favori à domicile abordera sa prochaine tâche sur le ring de manière «vicieuse», lorsqu’il tentera la victoire professionnelle n ° 13 vendredi 13.

Il figure sur la première offre de BCB Promotions à Stoke-on-Trent pour 2020, qui aura lieu au King’s Hall le vendredi 13 mars.

Le joueur de 26 ans, né et élevé à Stoke, est le militant le plus expérimenté à occuper le coin de la maison sur la carte.

McLaren voit l’action pro pour la 15e fois avec 12 victoires, un match nul et une perte sur son registre, qui s’est produite dans cet ordre.

‘Gunner’ a fait ses débuts en 2014 et a connu une longue série de victoires, accumulant une douzaine de succès tout en complétant quatre, six et huit tours en cours de route.

Cela l’a mis dans une position pour le titre anglais super léger, face à l’ancien champion Lee Appleyard dans un éliminateur.

Il est allé jusqu’à 10 rounds pour attaquer Appleyard et a complété la distance, laissant l’arbitre (Michael Alexander) pour décider qui a triomphé.

L’officiel a marqué le match nul 95-95, donc une impasse était le verdict. Aucune revanche n’était à venir, alors McLaren a chuté d’un poids.

Un autre éliminateur, pour la couronne anglaise au poids léger, a suivi contre Maxi Hughes, qui a été deux fois prétendant au titre britannique.

Hughes l’a blessé tôt et a continué à appuyer pour marquer un TKO en quatre rounds, la séquence sans défaite de McLaren se terminant dans le processus.

McLaren, qui est entraîné par Danny Johnson, prévoit de rester à 135 livres, et pense qu’il a montré son courage, même dans la défaite.

Il a déclaré: “Pour être honnête, j’ai appris plus au cours des deux derniers que lors de mes 12 victoires. Cela m’a définitivement changé, en tant que combattant.

«Pour boxer Lee loin de chez lui, dans sa propre arrière-cour, et repartir avec un match nul, la plupart des gens dans le monde de la boxe sauront ce que ce résultat aurait vraiment dû être.

«Ceux qui étaient là-bas, beaucoup d’entre eux m’ont eu deux ou trois tours, donc je sais que j’ai donné un très bon compte de moi-même.

«Cela s’est avéré être ma dernière fois en super léger, je sais quelle est ma division maintenant et je vais rester et m’installer en léger.

“Peut-être que j’ai sous-estimé la puissance de Maxi, un peu, et il m’a puni avec des coups de corps qui m’ont beaucoup enlevé.

«Nous sommes tous les deux allés chercher le même coup de poing, au premier tour, et il est arrivé une fraction de seconde avant moi avec une main droite au plexus solaire. Il m’a fallu quelques tours pour récupérer.

“Lorsque l’arbitre (John Latham) l’a arrêté, il a dit que je serais sorti sur mon bouclier, s’il n’avait rien fait. Il a raison, tu devrais me tuer pour me faire sortir de là.

«J’ai prouvé que je n’abandonnerai pas et que je peux creuser dans des endroits profonds. C’est peut-être une bénédiction déguisée, car je n’ai plus à me soucier de mon «0».

«Vous obtenez une interdiction automatique (à partir de 28 jours, du British Boxing Board of Control) pour avoir été arrêté et j’ai également eu une mauvaise coupure au-dessus de mon œil droit.

“Je ne pouvais pas recommencer avant que le médecin ne me remette en forme, donc j’ai eu un peu d’accalmie, mais j’ai vraiment apprécié d’être de retour au gymnase depuis.

«Il me reste beaucoup de choses en moi, je n’ai peur de personne et j’ai hâte à l’avenir. 2020 va être une grande année.

“Je suis mort de faim pour y entrer maintenant, je vais revenir avec un bang, parce que je serai beaucoup plus vicieux. Je vais être vif et piquer mon adversaire. “

Le favori du pays, Nathan Heaney, est en tête du projet de loi du King’s Hall, avant de nouvelles tentatives pour décrocher au niveau national. Il opte plutôt pour la boule IBO Continental.

«The Hitman», le dernier à détenir le titre de poids moyen des Midlands, a remporté neuf victoires en neuf sorties, avec trois TKO en cours de route.

Cela comprenait le repérage de Tom Stokes pour la couronne de la zone vacante dans un 10 rounds l’année dernière, qui faisait partie de 33 rounds au total en 2019.

Serge Ambomo et Daniel Urbanski, le premier olympien de 2012 et le dernier ennemi de Gennady Golovkin, ont également été aperçus au loin.

Sa dernière sortie et arrêt est venu contre Nelson Altamirano, qui s’est couché dans le cinquième des six tours prévus. Il avait précédemment arrêté Martin Kabrhel et Sean Gorman.

Heaney, maintenant âgé de 30 ans, a fait ses débuts fin 2017 avec un blanchiment de points sur Darryl Sharp, après une brillante carrière amateur avec South Staffs Boxing Club, qu’il a représenté dans 90 combats.

Deux autres pugilistes rémunérés de Stoke figurent dans le casting de soutien, avec Cole Johnson et Atal Khan prêts à occuper le corner.

Johnson est une autre partie de la division des poids légers et a jusqu’à présent remporté cinq points de succès, après avoir pris chaque tour en cours de route.

Simas Volosinas, Reynaldo Cajina, Dean Evans, Ibrar Riyaz et Dean Jones ont été vaincus par Johnson, qui en est à sa troisième année en tant que pro.

Il était auparavant devenu un titre national en tant qu’amateur, réclamant les honneurs du développement senior en Angleterre en 2017, en tant que diplômé de l’Orme Boxing Club.

Southpaw Khan est un super-léger qui a levé la main deux fois jusqu’à présent, en tant que pro, restant invaincu sans aucune perte de rounds face à face avec Riyaz et Matt ‘MJ’ Hall.

Il a obtenu sa formation d’amateur avec l’Impact Boxing et plus tard les gymnases Orme, remportant 28 victoires sur 42 concours non rémunérés.

Luke Caci est un autre produit de l’usine de combat d’Orme, qui atteindra le double de ses chiffres lorsqu’il franchira les cordes pour la 10e fois dans le code pro.

Le super-moyen, de Newcastle-under-Lyme, est toujours invaincu avec neuf victoires et un TKO, arrêtant Bryn Wain au cinquième des six tours.

Connor Parker et Leon Gower, qui viennent de Woodville dans le Derbyshire et Burton-on-Trent, font le voyage de l’autre côté des Midlands.

Parker cherche à rebondir après une première défaite professionnelle, avec Sam Maxwell prenant son «0» à travers un arrêt de septième ronde pour la boule européenne ultra légère WBO.

Il peut rétablir l’équilibre avec un 13e succès professionnel, dont le plus notable l’a vu devenir champion des Midlands aux dépens de Kevin Hooper.

Le gaucher a bouleversé les chances de forcer le retrait de l’expérimenté Hooper, un ancien titre des Midlands et anglais, à la fin du cinquième tour lors de leur rencontre en 2018.

Gower a échoué dans sa tentative de gloire dans la région cette année-là avec son ennemi juré, Brad Foster, qui a remporté des ceintures britanniques et du Commonwealth.

Il revient maintenant, après avoir raté tout 2019, avec le désir de s’appuyer rapidement sur ses six victoires, avec trois TKO déjà dans le sac.

