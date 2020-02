Kim Clavel, championne des poids mouches légers de la NABF, sera le 21 mars La Serie De Boxe

RINGSIDE 13/02/2020

La série de boxe Dooly, présentée par Mise-O-Jeu, en collaboration avec Vidéotron, est de retour au Cabaret du Casino de Montréal en 2020 avec cinq événements divertissants les 21 mars, 2 mai, 6 juin, 24 octobre et 12 décembre.

La championne des poids mouches légers de la Fédération nord-américaine de boxe (NABF), Kim Clavel (11-0, 2 KOs) sera la principale vedette de cette série, et le 21 mars, elle fera ses débuts au Groupe Yvon Michel (GYM). Clavel défendra son titre dans le tournoi principal de 10 rounds contre son challenger mexicain, l’ancienne championne du monde Esmeralda Moreno (35-12-2, 11 KO).

Moreno est deux fois championne du monde de poids mouche du World Boxing Council (WBC), régnant de 2012 à 2013 et de nouveau en 2017. Elle est 3-4-1 dans les combats de championnat du monde et actuellement classée n ° 2 selon le site indépendant BoxRec .com. La charismatique Clavel fera face à l’épreuve la plus difficile de sa carrière professionnelle lors de ses débuts en GYM.

«Kim Clavel et son équipe sont extrêmement ambitieuses et confiantes en acceptant ce défi», a déclaré le président du GYM, Yvon Michel. «Moreno fait partie des combattants d’élite de sa division, tenant la championne du WBC Yesenia Gomez à un nul et perdant à une décision majoritaire dans une paire d’affrontements en 2018. Après le 21 mars, nous saurons où Kim se classe parmi les perspectives les plus brillantes de sa division. “

Personnage très connu et populaire au Casino de Montréal, Terry Osias (9-0, 4 KOs) léger et invaincu de Longueuil participera à son 10e combat professionnel, le tout tenu au Casino de Montréal, un lieu unique phénomène au Québec. Son adversaire sera l’ancien champion national de Bolivie Javier Saucedo (7-3-1, 6 KOs) dans un combat de 8 rounds.

Le poids welter Marie-Pier Houle (2-0-1, 1 KO) de Terrebonne, en sera à son premier combat en 6 rondes en carrière, contre la Mexicaine Claudia Rangel (2-2, 0 KO). Marie-Pier a mené une lutte acharnée contre Linda Dostalkova au Centre Vidéotron lors de sa dernière sortie, qui s’est terminée par un match nul.

Cet événement de casino marquera le début d’une association avec le promoteur ontarien Lee Baxter. Pour toute la série 2020 au Casino de Montréal, GYM et Lee Baxter Promotions seront co-promoteurs du populaire Montréalais Mazlum Akdeniz (11-0, 6 KO). Le Québécois poids welter léger ne sera pas en territoire inconnu puisqu’il a déjà combattu six combats sur des cartes GYM. Son adversaire dans le match de 8 tours est le gaucher Lavisas Williams (9-1-1, 3 KOs) de Rochester NY.

Dans d’autres combats, le poids lourd léger de l’Ontario Kane Heron (16-0-1, 7 KO) affrontera Alejandre Meneses (12-4, 6 KO) en 8 rondes. Le poids léger Simon Pierre Adde (7-1, 3KO), un Français qui vit à Los Angeles, rencontrera l’Italien invaincu Stivven Dredhaj (5-0, 2 KO) dans un combat de 6 rounds. Dans une confrontation en 4 rounds, le protégé de Stéphane Larouche, le super léger Abed El-Safadi (3-0, 0 KOs) s’emmêlera avec Jakub Laskowski (1-0-1, 1 KO) de Pologne, et un match d’ouverture pour Diizon Belfon (2-0, 2 KOs) de LaSalle, un associé des célèbres frères Grant, qui tentera un autre KO contre son ennemi grec, Alexandros Kirsanidis (1-0, 1 KO).

Toute cette action se déroulera dans l’atmosphère chaleureuse et unique du prestigieux Cabaret du Casino de Montréal, où la proximité du ring et des combattants offre une perspective et des sensations que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Les combats commenceront à midi, c’est donc une bonne occasion de venir déjeuner avec nous, tout en regardant des combats spectaculaires et émotionnels le premier jour du printemps.

Les billets sont disponibles dès maintenant sur Ticketmaster.ca, 514-790-1245 / 1-855-790-1245 à partir de 70,50 $ ou directement à la billetterie du Casino de Montréal. Des billets de saison ou des tables pour les cinq événements sont disponibles à un rabais de 10% en contactant directement le Groupe Yvon Michel au 514.383.0666, poste 5.