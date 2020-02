Kim Clavel signe pour GYM, en vedette à l’événement Doolys du 21 mars

RINGSIDE 04/02/2020

Le Groupe Yvon Michel (GYM) a confirmé aujourd’hui la signature du poids plume léger de la Fédération nord-américaine de boxe (NABF), la propre montréalaise Kim Clavel, (11-0, 2 KO), à un contrat promotionnel exclusif à long terme, lui permettant d’être bientôt positionné comme un défi de titre mondial.

Après avoir accompli une carrière amateur exceptionnelle mise en évidence par sept championnats canadiens et une médaille d’or au championnat continental, la membre de l’équipe nationale canadienne a fait ses débuts professionnels en 2017. Lors de son dernier combat, Clavel a pris la mesure de son adversaire mexicaine, Esmeralda Gaona Sagahon, par décision unanime de remporter son premier titre (NABF).

Clavel sera bientôt de retour sur le ring où elle sera la vedette de la série de boxe Dooly du 21 mars au Cabaret du Casino de Montréal. De plus, cette série GYM 2020 sera particulièrement consacrée à Clavel, qui est assuré de participer à au moins quatre des cinq événements prévus.

«Lorsque nous avons appris que Kim Clavel était devenue une joueuse autonome, nous avons exprimé notre intérêt car elle fait partie des pugilistes les plus talentueux au Canada, quel que soit le genre», a déclaré le président du GYM, Yvon Michel (en photo à gauche avec Kim). «Nous sommes convaincus que Kim a le talent et l’équipe nécessaires pour atteindre les plus hauts sommets, et surtout pour avoir un impact majeur sur la popularité de la boxe au Québec, grâce à son dynamisme, son charisme et sa personnalité attachante.»

La boxeuse invaincue de 29 ans est convaincue qu’elle a fait le bon choix: «Après avoir analysé mes options», a-t-elle commenté, «j’ai conclu que le promoteur qui correspondait le mieux à mes besoins et à mes valeurs était GYM. Je tiens à les remercier de leur confiance et de cet accord qui me donnera l’opportunité de me battre en tête d’affiche. »

Clavel s’entraîne au gymnase Boxe Montréal à l’intérieur du Centre Claude Robillard. Son entraîneur-chef est l’ancienne candidate mondiale aux poids super coq, l’excellente et expérimentée Danielle Bouchard. Son équipe d’entraîneurs adjoints est composée de Sara Kali et Nathalie Forget, tandis que Stéphane Larouche, Pierre Bouchard et Carl Handy fournissent un soutien en tant que conseillers.

«Je suis extrêmement heureux de commencer cette nouvelle aventure avec GYM et des gens que je connais très bien pendant la majeure partie de ma vie. En tant qu’entraîneur, j’aime planifier et je suis heureux de voir que Kim a maintenant un plan de carrière conçu spécialement pour elle afin de devenir championne du monde », a ajouté Bouchard.

Clavel est originaire de Joliette et possède un diplôme en santé et assistance infirmière, qu’elle a obtenu à Montréal en 2014. Elle a travaillé à Joliette jusqu’en 2019, mais a pris un congé sans solde pour se consacrer à temps plein à sa carrière de boxe. Ses commanditaires étaient Christin Chevrolet, Buick et GMC.

La Dooly’s Boxing Series, tenue au Cabaret du Casino de Montréal, qui est une présentation de Mise-O-Jeu, en association avec Vidéotron, est de retour en 2020 avec cinq événements les 21 mars, 2 mai, 6 juin, 24 octobre et 12 décembre.

Les billets sont disponibles dès maintenant sur Ticketmaster.ca, 514-790-1245 / 1-855-790-1245 à partir de 70,50 $ ou directement à la billetterie du Casino de Montréal. Des billets de saison ou des tables pour les cinq événements sont disponibles à un rabais de 10% en contactant directement le Groupe Yvon Michel au 514.383.0666, poste 5.