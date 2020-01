Pour le 100e épisode de The Rewatchables, Quentin Tarantino revient pour le troisième et dernier film de sa série en trois parties avec nous. Dans le dernier épisode, nous revenons de prison pour reprendre notre place au sommet de la pègre criminelle de New York alors que nous revoyons le thriller policier King of New York de 1990, avec Christopher Walken, Laurence Fishburne et David Caruso, et réalisé par Abel Ferrara.

Souscrire: Podcasts Apple / Art19 / Stitcher / RSS