KO, 70 ans, a qualifié de “ travail de char ridicule ”, le plus ancien record de boxeur contesté

Phil Jay 14/01/2020

Une protestation a été soulevée contre le record du plus ancien boxeur de tous les temps récemment battu par Albert Hughes Jr., âgé de 70 ans.

L’ancien manager de Saoul Mamby, Steven Tannenbaum, a contacté la Commission de boxe de l’Indiana pour faire part de ses inquiétudes au sujet du combat.

Tannenbaum conteste déjà le record du monde Guinness détenu par Steve Ward, ce que l’ancien gestionnaire de Hector Camacho pense que Mamby a largement dépassé.

Cette dernière tentative de sécuriser le titre d’une dizaine d’années a été rejetée.

«Le combat Albert Hughes Jr. contre Tramane Towns (le 14 décembre) était un travail de tank par Towns. Je crois que c’est une solution absolue », Tannenbaum exclusivement dit World Boxing News.

“Regardez la bande, c’est ridicule. Cela ne devrait pas compter. Je contacte le personnel du Livre Guinness des records pour voir s’ils l’ont réellement approuvé.

“J’attends également une réponse de la Commission de boxe de l’Indiana pour avoir son avis sur cette mascarade.

«À mon avis, Towns est un acteur / musicien de métier, mais sa chute n’a pas été enseignée par la Royal Academy of Dramatic Arts. C’était une farce complète! »

Lors de ses conversations avec l’IBC, Tannenbaum a poursuivi: «Vous pouvez facilement voir sur la bande. C’était une plongée. J’en suis sûr à 99% et je l’ai exprimé à la Commission.

«Le combat doit être rayé du livre des records et je vais le faire.

«J’ai imploré Joanna Holland (commissaire) de revoir la bande. J’ai l’intention de porter cette affaire à la connaissance de ses patrons, y compris ceux du bureau du gouverneur. Le combat doit être entièrement rejeté.

«J’ai demandé plus tard si elle avait regardé la cassette mais j’ai senti qu’elle était un peu timide avec moi lors de ma première conversation. Elle m’a dit: “personne n’a déposé de protestation”.

“Mais peut-être qu’elle sait qu’elle n’aurait pas dû approuver le combat en premier lieu?”

Changeant de perspective sur le record de Ward, revendiqué par le boxeur britannique en 2017 contre Andreas Sidon, Tannenbaum a également des réserves sur cette référence.

Tannenbaum estime qu’un organisme de sanction non reconnu organisant le combat signifie qu’il devrait être retiré des livres du GWR.

QUARTIER

“En ce qui concerne Ward, je n’ai pas tiré Fight Fax pour voir s’ils ont enregistré son combat. S’ils ne l’ont pas fait, je ne peux pas l’accepter comme un concours sanctionné, même s’il a été approuvé par cet autre organisme.

«Je dois vous dire que Mamby s’est battu et a remporté un certain nombre de combats en Afrique et en Thaïlande, qui sont à son actif.

«Sa sœur était promotrice en Afrique et il s’est envolé pour s’occuper. Bien sûr, ceux-ci ont été combattus au cours de la dernière décennie de sa carrière et il a remporté tous ces concours à la fin de la quarantaine et de la cinquantaine.

“Saoul se moquait vraiment de savoir si elles étaient officiellement enregistrées. Mamby aimait voyager dans différents pays et considérait cela comme des vacances où il ramassait un peu d’argent supplémentaire. »

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivre sur Twitter @PhilDJay