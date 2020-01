Kownacki, Helenius, Ajagba, Sanchez et Dawejko présentent le 7 mars «Night of Heavys»

RINGSIDE 19/01/2020

La star polonaise invaincue et natif de Brooklyn, Adam Kownacki, fera la une d’une soirée de confrontations avec les poids lourds et tentera de ravir sa foule de sa ville natale quand il affrontera Robert Helenius dans un éliminateur de titre WBA des 12 poids lourds en tête d’affiche FOX PBC Fight Night et FOX Deportes samedi 7 mars de Barclays Center, la maison de BROOKLYN BOXING ™.

L’action des poids lourds commence à 20 h. ET / 17 h PT et met en vedette la sensation des poids lourds Efe Ajagba dans un combat de 10 rounds dans l’événement co-principal, plus le poids lourd en hausse Frank Sánchez intervient pour affronter Joey Dawejko de Philadelphie dans une attraction de 10 rounds.

“Les poids lourds apportent toujours de l’enthousiasme et le 7 mars, les fans vont obtenir une action ininterrompue de ces géants du combat”, a déclaré Tom Brown, président de TGB Promotions. «Adam Kownacki s’est imposé comme un favori des fans au Barclays Center et à chaque victoire, il se rapproche de plus en plus du premier champion polonais des poids lourds de l’histoire.

“Il sera donné tout ce qu’il peut gérer par le dur et expérimenté Robert Helenius. Les compétiteurs montants très réputés Efe Ajagba et Frank Sánchez partageront la scène avec Kownacki et chercheront à continuer à montrer leurs références en tant que futurs champions des poids lourds. Vous ne voudrez pas cligner des yeux lorsque ces poids lourds monteront sur le ring en prime time sur FOX et FOX Deportes. “

Les billets pour l’événement, qui est promu par TGB Promotions, sont en vente maintenant et peuvent être achetés sur Ticketmaster.com et barclayscenter.com. Les billets sont également disponibles à l’achat dès maintenant à la billetterie d’American Express au Barclays Center.

Kownacki (20-0, 15 KO) est connu pour sa ténacité et a progressé vers un titre de champion du monde avec KO dans cinq de ses sept derniers combats. Kownacki, 30 ans, né à Lomza, en Pologne, et a déménagé à Brooklyn à l’âge de sept ans, était un amateur accompli à New York avant de devenir professionnel.

Il a récemment battu le combattant vétéran Chris Arreola dans un combat plein d’action sur FOX en août. Ses deux combats précédents l’avaient vu marquer une impressionnante victoire à l’unanimité sur l’ancien champion du monde Charles Martin en 2018 et une victoire à élimination directe contre Gerald Washington en janvier 2019 sur FOX. Ce sera son cinquième combat consécutif et son dixième au Barclays Center, où il a régulièrement fait ressortir les passionnés de sports polonais passionnés de la région.

“C’est formidable de se battre au Barclays Center pour la dixième fois”, a déclaré Kownacki. «Les neuf derniers combats se sont soldés par une victoire pour moi, et le 7 mars ne sera pas différent. Je suis heureux que FOX présente le combat à la télévision gratuite comme il l’était jadis, et avec l’action que mes combats apportent, c’est définitivement la télévision incontournable. Je sais que Helenius cherchera à bouleverser et à prendre ma place dans le classement, mais je ne laisserai pas cela se produire. Je suis déjà au camp avec mes entraîneurs Keith Trimble et Chris Carlsen qui se préparent. Après ce combat, je veux le vainqueur de Wilder contre Fury II. »

Gagnant de trois de ses quatre derniers combats, Helenius (29-3, 18 KOs) combattra aux États-Unis pour la deuxième fois le 7 mars, après s’être établi comme l’un des meilleurs poids lourds d’Europe pendant plusieurs années. Né en Suède et combattant à Mariehamn, en Finlande, Helenius a éliminé Erkan Teper en septembre 2018 pour remonter le classement avant de déposer ses débuts américains à Gerald Washington en juillet 2019. Avant le combat à Washington, le joueur de 36 ans avait gagné six de ses sept derniers combats, avec son seul défaut contre Dillian Whyte. Il a récemment arrêté Mateus Roberto Osorio en novembre 2019.

«C’est le combat que j’attendais», a déclaré Helenius. «Toutes les années d’entraînement et de combat porteront leurs fruits lorsque nous nous battrons le 7 mars. Kownacki est sur le point de ressentir la force du marteau de Thor. Je le respecte pour avoir pris ce combat, mais il a choisi le mauvais adversaire. Ce ne sera pas un combat; ça va être une guerre. Je serai le dernier homme debout. “

L’Ajagba du Nigéria (12-0, 10 KO) a augmenté son opposition lors de ses récents combats et réussi ces tests en descendant de la toile pour arrêter Iago Kiladze en décembre et en battant son compatriote olympien 2016 Ali Eren Demirezen par une décision unanime de 10 rounds en juillet, les deux sur FOX. Ajagba, 25 ans, a acquis une notoriété généralisée en août 2018 lorsque son adversaire, Curtis Harper, est sorti du ring après avoir touché des gants pour commencer le premier tour. Ajagba a remporté le combat sans lancer un coup de poing car Harper a été disqualifié. Vivant à Stafford, au Texas, et s’entraînant avec Ronnie Shields, Ajagba fera ses débuts en 2020 et sa troisième apparition en carrière au Barclays Center le 7 mars, après quatre victoires en 2019.

Ancien joueur amateur de Cuba, Sánchez (14-0, 11 KOs) vit maintenant à Miami, s’entraîne à San Diego avec Eddy Reynoso et est invaincu depuis qu’il est devenu pro en 2017. Le joueur de 27 ans a marqué des KO lors de ses six premiers matchs pro combats, et a remporté neuf victoires en 2018. En 2019, il a ajouté quatre autres triomphes, dont trois arrêts et sa première victoire en 10 rounds quand il a battu Jack Mulowayi en octobre pour gagner par décision unanime.

Dawejko (29-7-4, 11 KOs) a été testé contre une flopée de prétendants coriaces au cours de sa carrière qui remonte à 2009. Sortant de Philadelphie, il a croisé des prétendants pérennes tout en s’établissant dans la division des poids lourds. Le joueur de 29 ans a récemment battu Rodney Hernandez en juillet.