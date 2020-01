Kyrie Irving veut déjà plus d’aide à Brooklyn

Kyrie Irving suppose que nous le voyons aussi. Les Nets ont perdu contre les Sixers mercredi, 117-106, et la conclusion à retenir était, pour lui, évidente: Brooklyn a besoin d’un meilleur personnel. “Je veux dire, c’est transparent”, a déclaré Irving après le match. “C’est là-bas. C’est flagrant, en termes de pièces dont nous avons besoin pour être à ce niveau suivant. »Ce fut une conclusion rapide et précise pour Irving; la défaite a été son troisième match de retour après avoir raté 26 matchs de suite et a mis les Nets à 18-22, huitième dans l’Est.

“Je vais continuer de le répéter”, a-t-il déclaré. «Nous allons faire de notre mieux avec les gars que nous avons dans nos vestiaires maintenant, et nous nous soucierons de toutes les autres choses, en termes de pièces en mouvement et de tout le reste, en tant qu’organisation sur toute la ligne cet été. . ”

“Collectivement”, a déclaré Irving, “J’ai l’impression que nous avons de superbes pièces, mais il est assez évident que nous avons besoin d’une ou de deux autres pièces qui me compléteront, [Kevin Durant], [DeAndre Jordan], [Garrett Temple], Spence [Dinwiddie], La voiture est [LeVert], et nous verrons comment cela évolue. “Il s’agit très bien de front-office, et la citation ressemble à Irving franchissant la dynamique” eux contre nous “, transformant ses pairs en morceaux.

Un joueur qui parle de ses coéquipiers comme s’il détenait l’autorité sur leur statut d’emploi se lira toujours comme un dépassement irrespectueux. Je suppose que personne ne voulait être à côté d’Irving dans l’avion de Philadelphie. Mais je ne peux pas reprocher à Kyrie d’avoir une vision. Il a quitté Boston pour signer avec Brooklyn cet été, une scission qui semblait mutuellement bénéfique à la fois pour Irving et les Celtics, mais qui a encore suscité les critiques et les huées de son ancienne base de fans. Après avoir demandé un échange en 2017 pour quitter LeBron James, Irving n’est pas étranger aux étrangers qui remettent en question son jugement, mais s’engager à Brooklyn représentait un nouveau type de libre arbitre qu’Irving n’avait jamais connu auparavant. Il a rejoint les Nets avec l’intention de diriger l’aventure à la fois sur le terrain et hors de celui-ci.

Les Nets ont souvent été comparés à une startup. Kenny Atkinson a fait l’analogie en 2017; Sean Marks l’a fait plusieurs fois. «Nous étions un sou. Peut-être que nous valons 10 cents maintenant. Un jour, nous valons un dollar », a déclaré Marks en février. «Un jour, cette franchise vaudra 10 dollars. Mais n’attendez pas pour entrer. ”

Irving semble penser à Brooklyn de la même manière: une organisation moderne qui mérite d’être investie, une personne prête à prendre des risques et à se plier à ses demandes et à celles de Kevin Durant. Les superstars ne font pas seulement partie de cette liste, elles sont également au-dessus, avec le pouvoir de le changer. Cette distinction est importante dans les vestiaires. Si les Brooklyn Nets 2019-2020 sont une startup, Irving et Durant sont les investisseurs, pas les fondateurs. C’est toujours l’autonomisation des joueurs, juste sur les autres joueurs aussi.

Kyrie a jalonné sa réputation ici. Il ressemblait à un responsable du front-office après la perte des Sixers – ressemblant beaucoup à son ancien mentor – en raison du rôle qu’il a dans l’organisation. Cela le fait-il moins ressembler à un connard? Non.

Zoom arrière, les relations avec les vestiaires ont été le piège de la perfection d’Irving. Il a acquis une réputation inquiétante d’être ennuyeux et parfois destructeur pendant ses deux saisons à Boston. Les anciens Celtics ont déclaré aux médias que leur ancien meneur de jeu n’était pas à blâmer, que parfois les gens ne correspondaient pas. Peut-être que s’il n’y avait pas la nouvelle offre de commentaires de Kyrie tous les deux mois, cette défense aurait plus de poids. Les tiffs des vestiaires inclus, c’est le temps d’Irving hors du terrain qui a été le nœud de sa carrière. Il n’a jamais joué 82 matchs complets au cours d’une saison, atteignant 67 matchs en 2018-19 et 60 en 2017-18, et a déjà raté 26 matchs cette saison – un tronçon qui a conduit au récit statistiquement trompeur selon lequel les Nets étaient mieux sans lui.

Le risque de construire quelque chose qui vous appartient est l’exposition si elle ne réussit pas. Le pire n’est pas arrivé pour Irving: Durant reviendra la saison prochaine, et les acteurs des Nets – ceux qu’il souhaite garder, je suppose – continueront de s’améliorer entre-temps. Mais il y a une chronologie séparée et condensée pour les joueurs sujets aux blessures dans les équipes sujettes aux blessures, une qui, je suppose, souligne Irving. Une première année difficile ne correspond pas à sa vision. C’est transparent.

