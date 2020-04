La boxe est l’un des sports préférés de la Nouvelle-Zélande – en ligne et hors ligne

Ringside 19/04/2020

La boxe est l’un des rares sports que les gens ont et continuent de soutenir non seulement en Nouvelle-Zélande, mais dans le monde.

La nature divertissante du jeu attire et rassemble des personnes du monde entier. Au fil du temps, de nombreuses variantes du jeu, telles que les arts martiaux mixtes, sont apparues, mais rien n’a réussi à remplacer entièrement le sport.

Dans cet article, nous examinerons l’avenir de la boxe en Nouvelle-Zélande ainsi que certaines des meilleures machines à sous de casino en ligne pour les amateurs de boxe.

Arts martiaux mixtes, UFC et boxe en Nouvelle-Zélande

Malgré la récente augmentation de la popularité de l’UFC et des arts martiaux mixtes, la boxe reste parmi les meilleurs sports de Nouvelle-Zélande. Cela ne signifie pas que le sport de combat n’a pas de part de marché. La compétition compte des combattants de renommée mondiale comme Israël Adesanya, Kai Kara-France et Dan Hooker.

Cependant, comme l’a noté Duco Boss et promoteur, Higgins, tout en parlant à 1News, «Il n’est pas nécessaire de s’inquiéter de l’avenir de la boxe. Les arts martiaux mixtes et la boxe ont leurs partisans. “

Après tout, Pacquiao-Mayweather a généré plus de revenus en 12 mois que l’UFC. La rumeur dit que le combat Mayweather-McGregor a rapporté autant que l’ensemble de l’UFC pendant 12 mois.

Si vous deviez totaliser tous les revenus des événements de boxe dans le monde, vous pourriez facilement comprendre pourquoi la boxe en Nouvelle-Zélande a un brillant avenir.

Coronavirus et boxe en ligne

Avec la pandémie de Corona qui a frappé le monde et toutes les principales activités sportives arrêtées, les gens se précipitent sur le monde en ligne pour parier sur leur sport de boxe préféré. Mais que faire si vous êtes un aficionado de la boxe? Quels sont les meilleurs jeux de casino en ligne pour s’amuser avec une chance de gagner des jackpots petits ou qui changent la vie?

En règle générale, les machines à sous, en particulier dans les casinos en ligne sans offre de rotation sans dépôt, sont les favoris des joueurs de casino. Les jeux sont faciles à jouer, il vous suffit de faire tourner les rouleaux et si votre étoile chanceuse brille, vous remportez la victoire. Les machines à sous sont purement des jeux de hasard. Vous n’avez pas besoin de compétences spéciales pour jouer. Vous trouverez également des machines à sous vidéo sur le thème de stars de la boxe célèbres telles que Muhammad Ali, Mike Tyson et bien d’autres.

Voici trois titres qui peuvent vous divertir et même vous récompenser alors que nous continuons à mettre en quarantaine dans nos maisons.

La machine à sous en ligne Gladiators est une machine à sous vidéo populaire du célèbre Playtech. Le jeu se déroule à Rio de Janeiro, où les Jeux olympiques d’été de 2016 ont eu lieu, et il vous donne l’occasion de vous sentir partie prenante des athlètes de ce jeu. En ce qui concerne les spécifications et les fonctionnalités, la machine à sous propose des symboles wild, des symboles scatter, des tours gratuits, un jeu instantané, 21 lignes et cinq rouleaux. Vous pouvez parier aussi bas que 0,01 pièce, mais les gros joueurs peuvent miser une mise maximale écrasante de 1250,00 pièces par tour.

Si vous étiez fan de boxe pendant les jours de gloire ou les jours d’or, comme certains le diraient, alors vous devriez essayer la machine à sous Fisticuffs. Le jeu vous ramène aux années 1900 lorsque la boxe avait une approche différente.

Tous ceux qui sont entrés sur le ring étaient des gentlemen, les règles étaient respectées et l’atmosphère était électrique. La machine à sous vous traite avec deux boxeurs qui se battent, et elle s’intensifie en fonction du symbole que vous atterrissez.

C’est un jeu auquel vous pouvez jouer via votre gadget mobile et qui dispose de 5 rouleaux et 10 lignes de paiement.

C’est une machine à sous vidéo de casino en ligne qui vous permet de gagner de superbes prix. Mike Tyson est célèbre pour ses courts métrages et sa vie remplie de drame, que vous pouvez revivre ici comme un boxeur.

Vous pouvez vivre des matchs divertissants, ce qui peut également vous choquer. Le jeu vous permet de devenir le champion du monde des poids lourds si vous obtenez un KO.

Conclusion

La boxe ne peut s’améliorer qu’à l’avenir grâce au soutien qu’elle reçoit en Nouvelle-Zélande et dans le monde. Les gens ont également adopté les machines à sous de boxe en ligne, en particulier pendant cette pandémie de coronavirus.