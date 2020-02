La boxe gagne en popularité

Ringside 12/02/2020

Il y a quelques années à peine, il y avait une rhétorique populaire affirmant que la boxe était un sport mourant qui ne faisait que perdre en popularité. Non seulement cela n’est pas vrai, mais il a fait une véritable résurgence ces dernières années et a repris une partie du marché qui reste plus fidèle que jamais.

Il existe actuellement 17 divisions de poids et 4 organismes de sanction qui régissent les ceintures de championnat en boxe, ce qui signifie qu’il peut y avoir 68 champions du monde potentiels à tout moment. La boxe est regardée dans le monde entier et appréciée par beaucoup. Voici quelques-unes des meilleures façons dont la boxe obtient de plus en plus de succès et comment nous pouvons assister à cette inclinaison dans l’intérêt…

1) Plus d’opportunités à regarder que jamais

Il y a maintenant plus de chances de regarder la boxe que jamais, avec beaucoup plus de pays qui le montrent sur leurs écrans. Chaque grande entité de diffusion impliquée dans la boxe est alignée avec un promoteur et souhaite que la boxe soit montrée au plus grand nombre possible. Rien qu’en 2019, des combats de boxe ont eu lieu dans de grandes salles telles que la Wembley Arena, l’Alexandra Palace, la First Direct Arena et le York Hall. Les billets ont été rapidement vendus pour de nombreux événements, montrant à quel point il est populaire et continue de le devenir.

2) Il croît rapidement sur la scène des paris en ligne

Bien que toujours pas au même niveau que le cricket ou le football, la boxe est un sport de paris incroyablement populaire et, au fil des ans, a rassemblé de nombreux fans désireux de participer au prochain combat. Un sport plus impitoyable et dramatique que beaucoup d’autres, il a ce point unique à attribuer au fait qu’il se démarque tellement par lui-même. En raison du rythme rapide de la boxe et du nombre de matchs souvent plaqués en même temps, vous pouvez souvent obtenir des résultats rapides. La nature imprévisible et le fait que de nombreux combattants sont grandement appréciés signifient qu’il n’y a jamais de moment ennuyeux!

3) Même les YouTubers montent dans le train

La boxe est si populaire qu’une gamme de célébrités saute dans le train. Et c’est quelque chose parmi les YouTubers les plus célèbres de notre génération et sauter dans le train aussi. KSI et Joe Weller ont rapidement lancé la tendance et après avoir remporté ses débuts en boxe, la réaction coup par coup de KSI a recueilli plus de 2 millions de vues six heures seulement après sa publication. Cette affiliation YouTube signifie que les jeunes qui ont déjà un public – et probablement un qui ne regarde pas beaucoup de boxe – sont introduits dans le sport, attirant plus de téléspectateurs. Cette interaction cross-canal va certainement continuer de croître alors que de plus en plus de célébrités sautent sur la tendance.

4) Vous pouvez le regarder en rattrapant

Si vous revenez quelques années en arrière, vous avez dû assister physiquement à un match ou, s’il était télévisé, le regarder lorsqu’il était allumé. Cela signifie que si les matchs étaient en cours dans d’autres pays avec des fuseaux horaires délicats, vous les manquiez souvent. De nos jours, grâce à Internet et à la télévision de rattrapage, vous pouvez regarder facilement les matchs que vous avez ratés le lendemain. Cela signifie que la boxe est plus accessible à tous à tout moment. Vous pouvez également les regarder sur votre téléphone ou autre appareil mobile, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’être à la maison devant le téléviseur pour le regarder. Vous pourriez tout aussi bien être en déplacement ou à la pause déjeuner et regarder toute l’action!

5) Il fait monter l’adrénaline

La boxe est parfois hype pendant des semaines avant le grand combat. Les fans sont excités et gonflés en attendant que cela se produise et ce niveau d’excitation aide vraiment à créer de la tension et à inciter les gens à le regarder. C’est aussi un véritable sport inducteur d’adrénaline. Un match de boxe peut finir par être un mauvais combat, mais l’intensité du sport restera probablement une expérience passionnante. Vous vous sentirez probablement nerveux et finirez par crier à la télévision – cela est particulièrement vrai si elle est regardée en groupe car tout le monde peut vraiment y participer!

Ce ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles la boxe devient plus populaire que jamais et elle est sûre de continuer à croître à mesure qu’elle devient plus accessible et que le battage médiatique continue de croître.