La boxe pleure alors que deux légendes sont prises par le virus COVID-19

Ringside 01/04/2020

La boxe est en deuil cette semaine car deux légendes de haut niveau du sport sont décédées récemment en raison de l’épidémie de coronavirus.

Tout d’abord, Hedgemon Lewis, trois fois champion du monde des poids mi-moyens, est décédé mardi à l’âge de soixante-quatorze ans.

Élégant et habile boxeur, Hedgemon a commencé la boxe à l’âge de douze ans. Il a remporté le titre des Golden Gloves et le titre des poids welters. Puis devient pro en 1966.

Géré par January Fighters Incorporated, et également par Eddie Futch au cours de sa décennie de carrière, Hedgemon a remporté ses vingt-deux premiers combats. Il a combattu la crème de la division en cours de route, notamment Ernie «Indian Red» Lopez, Harold Weston, Billy Backus et Carlos Palomino.

Hedgemon a perdu une décision serrée en défiant le champion WBC / WBA Jose Napoles, et dans le retour a été arrêté.

Dans son dernier combat, qui était contre John H Stracey, à l’Empire Pool Wembley, Londres, il a mené un combat courageux. Mais a également été arrêté.

John H. a rendu hommage à Hedgemon en disant: «Hedgemon était un homme si gentil. Un adversaire très coriace et exceptionnellement intelligent avec son jeu de jambes. »

Cela a conclu une carrière magnifique, passionnante et mémorable de cinquante-trois victoires et sept défaites. Deux tirages sont inclus ainsi que vingt-six KO.

Hedgemon est devenu un entraîneur très admiré. Il a travaillé avec Eddie Futch puis avec Freddie Roach. Il a été intronisé au Alabama Boxing Hall of Fame et au California Boxing Hall of Fame.

La famille WBC et son président Mauricio Sulaiman, ainsi que toute la famille de boxe, ont adressé leurs plus sincères condoléances à la famille de Hedgemon et à de nombreux amis.

Un temps triste, mais des souvenirs si merveilleux, vifs et poignants d’un superbe combattant et d’un homme merveilleux, qui seront chéri pour toujours.

CUEVAS

Nous sommes plongés dans l’une des pires crises qui ont touché l’humanité. Avant que le Coronavirus n’entre dans notre vie, il n’y avait pas une seule semaine où nous n’aimions pas la boxe sur Internet, à la télévision ou en direct.

Nous avons rarement été privés de profiter du sport que nous aimons. Oui, le sport du nez plat et des oreilles de chou-fleur.

COVID-19 n’a pas seulement retiré à la société l’occasion d’avoir une vie normale. Mais cela nous a aussi mis contre les cordes. Il a commencé à nous renverser.

Nous ne savons pas si nous pourrons battre le nombre de protections.

Le monde entier souffre des ravages de Covid-19. Il ne respecte pas l’âge, la couleur ou la croyance et la famille de boxe n’y échappe pas. Comme les anciens boxeurs américains Derrick Jefferson et Travis Kauffman, ainsi que certains membres des équipes olympiques turque et croate de boxe, qui ont été testés positifs pour le virus.

Malheureusement, le journaliste américain Ron Ross a perdu la bataille contre le virus. Ainsi que l’entraîneur et cutman portoricain Nelson Cuevas, étant les deux premières victimes de la boxe à en être tuées.