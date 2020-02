La boxe pro revient à Worcester, au Royaume-Uni pour la première fois en 25 ans le 12 avril

RINGSIDE 29/02/2020

BCB Promotions est ravi d’annoncer le retour de la boxe professionnelle à Worcester après une absence de 25 ans en avril.

Pas depuis le 17 janvier 1995, un show pro a eu lieu dans la ville avec le héros local Paul Busby en tête d’affiche.

Busby a pointé Warren Stowe pour réclamer le titre WBO Inter-Continential de poids moyen cette nuit-là et une foule de favoris à la maison lorsque le pugilisme payé revient au Perdiswell Leisure Centre, sous la bannière BCB Promotions, le dimanche 12 avril.

Owen Cooper est à la tête de la nouvelle vague de guerriers Worcester.

Cooper a lui-même eu son premier combat amateur à Perdiswell et ce n’était pas un signe de choses à venir, car il a été battu par Craig Franklin aux points.

C’est sa seule défaite là-bas, après avoir été de retour à plusieurs reprises depuis avec des scalps amateurs notables comme Billy Revell et Kayden Connolly.

Ces verdicts sur Revell et Connolly étaient deux des 17 victoires contre leurs collègues champions nationaux, Cooper ayant remporté les honneurs de l’Angleterre chez les jeunes en 2018.

Le joueur de 19 ans a terminé sa carrière amateur avec 32 victoires en 41 concours, devenant pro l’année dernière où il a déjà accumulé deux points de succès jusqu’à présent.

L’arc professionnel de quatre rounds de Cooper l’a vu vaincre Paul Cummings, qui était un demi-pied plus grand et est venu beaucoup plus lourd, sans perdre une manche dans un résultat de 40-37 points.

Il a fait encore mieux lors de sa deuxième sortie contre «Fonz» Alexander Anderson, enregistrant un blanchiment de 40-36 points après avoir été aux commandes.

Le prochain est son premier six rondes, à un stade relativement précoce de son parcours professionnel, et il arrivera dans sa propre cour. Les combats pour le titre à Worcester sont un rêve à plus long terme.

Il est entraîné par Malcolm Melvin, qui a lui-même défié les principaux prix nationaux en tant que pro. Cooper peut même devenir super léger pour devenir un concurrent.

Trois autres produits du Worcester Boxing Club apparaissent ailleurs sur la carte avec Adam Harper, Michael Mooney et la débutante Ameen Khalid en action.

Harper, de Tewkesbury dans le Gloucestershire, est un ancien champion super léger des Midlands et de l’anglais et un challenger pour le Commonwealth.

Il est de retour après une absence de 19 mois et une retraite de courte durée, certains debout n’ayant jamais perdu la couronne nationale sur le ring.

«Mad Man» Mooney fera une apparition rare dans le coin de la maison, après avoir obtenu le statut de compagnon sur la route où il se dirige vers le centenaire.

Le super-léger de 34 ans ne doit pas être sous-estimé, avec neuf victoires à son actif dont un TKO sur Sam O’Maison, qui a ensuite remporté le titre anglais.

Khalid se retourne après avoir boxé au poids léger, dans les rangs amateurs où il a réclamé des butins de zone. Il a maintenant 23 ans.

Andrew Robinson, un résident de Redditch dans le Worcestershire, complète l’attente, alors qu’il continue d’attendre une chance contre la couronne britannique de poids moyen.

L’ancien vainqueur du titre Midlands et IBO Continental, 34 ans, reste le challenger obligatoire de Liam Williams, comme l’a décrété le British Boxing Board of Control.

L’attente de Williams a contribué au septième mois hors du ring, donc la 30e sortie professionnelle de Robinson arrivera à Worcester. Il a 24 victoires, avec sept TKO.

Sa meilleure heure à ce jour est survenue en Pologne l’année dernière, lorsque ‘D’ Animal ’a infligé une première défaite sur une décision de partage des points à Damian Jonak, qui était toujours invaincu après 42 affaires professionnelles.

Les billets pour le spectacle sont en vente maintenant, au prix de 35 £ standard ou 65 £ VIP au bord du ring avec buffet et service de serveuse. Pour acheter, appelez les boxeurs ou la BCB Box Office au 07493 582 261.