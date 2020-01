La boxe rend hommage à Kobe Bryant

Nouvelles de boxe du monde 27/01/2020

La mort de Kobe Bryant a durement frappé tout le monde ce week-end, la boxe ne faisant pas exception au décès prématuré d’une icône sportive.

Bryant a été tué, avec huit autres personnes, dans un accident d’hélicoptère sur les collines de Calabasas, en Californie.

Les conditions météorologiques auraient été mauvaises à l’époque, la police de Los Angeles ayant immobilisé leurs hélicoptères plus tôt dans la journée.

Utilisant régulièrement un hélicoptère pour se rendre aux matchs de basket-ball et en revenir, Bryant devait assister à un match à la Mamba Sports Academy de la légende de la NBA cet après-midi-là.

Au lieu de cela, le monde est en train de pleurer les circonstances tragiques qui ont tué neuf personnes, dont la propre fille de Bryant, Gianna.

Kobe a été nommé d’après une ville japonaise, dont le maire a publié une déclaration à la suite de l’incident.

«Notre ville a eu la chance de croiser la route de Kobe Bryant, car son père l’a nommé d’après la ville, étant donné son amour pour le bœuf de Kobe.

«En raison de ce lien avec notre ville, Bryant est venu visiter le bureau du gouvernement de Kobe en 1998 pour faire un don pour la charité. Et entre 2001 et 2011, il est devenu ambassadeur de la ville et a parlé de nous au monde entier.

«Kobe Bryant était une superstar internationale, qui occupe également une place spéciale pour les habitants de la ville de Kobe.

“Nous voudrions une fois de plus exprimer notre gratitude pour le soutien que Kobe Bryant a apporté à cette ville et offrir nos sincères condoléances.”

Dans ce qui est maintenant devenu son dernier tweet, Bryant a publié un hommage à un autre grand joueur de la NBA dans LeBron James.

“Continuer à faire avancer le jeu @KingJames”, a-t-il posté. “Je respecte beaucoup mon frère”, après que James l’ait dépassé pour devenir le troisième meilleur marqueur de points de l’histoire de la NBA avec 33 655 points.

Le monde de la boxe a réagi instantanément avec douleur et chagrin. Beaucoup ont exprimé leur tristesse via leurs comptes.

Voici quelques exemples:

KELL BROOK

Champ RIP

– Kell Brook (@SpecialKBrook) 26 janvier 2020

LENNOX LEWIS

– Lennox Lewis (@LennoxLewis) 27 janvier 2020

FRANK BRUNO

– Frank Bruno MBE 🇬🇧 (@frankbrunoboxer) 27 janvier 2020

CONTRÔLEUR GEORGE

– George Foreman (@GeorgeForeman) 26 janvier 2020

MIKE TYSON

– Mike Tyson (@MikeTyson) 27 janvier 2020

TERENCE CRAWFORD

– Terence Crawford (@terencecrawford) 26 janvier 2020