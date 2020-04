La boxe se bat toujours contre le coronavirus

Publié le 04/04/2020

Par: Hans Themistode

La réalité s’est lentement installée.

Ce n’est pas un film. Ce n’est pas non plus une nouvelle série télévisée sur la chaîne Sci Fi. Non, la pandémie de coronavirus a transformé la vie de tout le monde dans le monde en quelque chose qu’ils peuvent à peine reconnaître.

Les bars ont été fermés, les clubs ont ouvert leurs portes, les magasins de vêtements ont refoulé leurs clients et les gymnases de boxe ont vu leurs portes en acier fermées.

Bien que tous les sports et la vie de chacun aient été affectés de manière majeure, les entreprises de boxe et de fitness ont apparemment pris le plus grand coup.

Dès le moment où le Coronavirus a fait connaître sa présence indésirable, le sport de la boxe a été envoyé sous le choc. Les événements de boxe qui devaient avoir lieu des mois à l’avance ont été contraints d’annuler et les combattants ont été contraints de passer de leurs routines de fitness quotidiennes à une qui ressemble maintenant à la vie d’un canapé de pommes de terre. Même des noms qui semblent invincibles à l’intérieur du ring tels que Canelo Alvarez, Anthony Joshua et Tyson Fury ont été forcés de compter huit fois.

Les combattants qui ont passé toute leur vie à esquiver les coups de poing, apprennent maintenant une nouvelle façon de se battre, car l’éloignement social a été considéré comme le meilleur moyen de mettre fin à la propagation du virus.

Bien qu’il se soit avéré être notre meilleure ligne de défense, la fermeture inattendue des gymnases de boxe a un prix élevé. Contrairement aux magasins de vêtements et autres entreprises qui répondent à un besoin particulier, les gymnases de boxe ont fourni aux individus plus qu’un simple endroit pour lancer des coups de poing.

“Ce gymnase est un débouché pour tant de gens”, a déclaré l’ancien joueur de boxe amateur et propriétaire actuel du gymnase SouthBox, Eric Kelly. «Ils travaillent sur leur métier et atteignent leurs objectifs. Certaines personnes veulent être champions tandis que d’autres veulent simplement perdre quelques kilos. Tout le monde a des objectifs de formation différents. Pour d’autres, la gym est une thérapie. C’est un moyen de sortir de toutes les difficultés qu’ils pourraient traverser. Que ce soit à la maison, au travail ou avec les conjoints. Le gymnase est juste une sortie pour eux. »

Eric Kelly a depuis longtemps une histoire d’amour avec la salle de boxe. C’est là qu’il a non seulement fait son nom, mais aussi comment il subvient à ses besoins et à ceux de ses cinq enfants. Au fil des ans, Kelly est passée d’un combattant prometteur de New York City à un combattant de rue, à ce jour, l’un des noms les plus reconnaissables du sport de la boxe.

Ce n’est pas non plus une hyperbole. Peu importe que ce soit une arène de boxe avec certaines des plus grandes stars du monde présentes ou tout simplement une petite salle de gym avec juste votre Joe moyen essaye de faire du sport, Kelly devient le centre d’attention à partir du moment où il entre. dire que Kelly ressent les effets de cet arrêt de travail brutal serait un euphémisme.

“Je suis un parent. J’ai cinq enfants. J’ai beaucoup de factures et beaucoup de responsabilités. Ce gymnase est l’endroit où je fais de l’argent. Mais aussi voyager dans divers gymnases de la ville pour gagner de l’argent. Mais tous les gymnases sont fermés, alors que dois-je faire? “

Contrairement à d’autres entreprises qui n’ont pas d’alternatives, Kelly a quelques autres options en termes de travail. Mais ils ne sont guère idéaux.

«J’ai essayé quelques séances d’entraînement via FaceTime et Skype, mais la transition n’est pas du tout fluide. Ce n’est tout simplement pas une façon pratique de faire les choses. “

L’inconvénient décrit par Kelly est remplacé par de l’anxiété et de la peur en parlant à l’ancienne championne du monde Heather Hardy.

La vie d’un athlète est différente. Presque glorifié dans une certaine mesure. Cet arrêt de travail actuel affecte la classe ouvrière et ceux qui vivent de chèque de paie à chèque de paie. Pas ceux qui font des apparitions constantes à la télévision comme Heather Hardy.

C’est vrai. Hardy est devenu une star au fil des ans. Attirer des combats majeurs et orner des téléviseurs avec son style convivial. Mais contrairement à ses homologues masculins qui peuvent se permettre un arrêt de travail pendant une période prolongée, Hardy ne le peut pas.

“Je suis paniqué”, a déclaré Hardy. “Je vais être honnête, je suis paniqué, mais je suis toujours fonctionnel. Quand Bruce m’a dit ce matin que Gleason allait fermer, je suis tombé par terre et j’ai pleuré parce que je ne sais pas comment je vais prendre soin de ma famille. “

«Souvent, mes combats m’aideront à payer certaines factures en retard, me permettront de traiter ma fille avec des choses que nous ne pourrions normalement pas nous permettre. Mais c’est mon travail au quotidien qui garde les lumières allumées », a-t-elle poursuivi. «Je m’entraîne pour les combats et j’enseigne toujours à mes clients parce que je compte beaucoup sur eux. Ça va être une transition difficile sans se battre et sans avoir ce bon salaire. “

Les larmes qui ont coulé sur le visage de Hardy lors de son entretien ont mis en évidence la douleur et la lutte d’une combattante. Pendant des années, Hardy a pointé le doigt vers la rémunération des femmes dans le monde de la boxe. Mais souvent, elle a été négligée.

Quoi qu’il en soit, Hardy essaie de prendre le peu qu’elle a et de redonner à ceux qui en ont le plus besoin.

«Nous devons être vraiment gentils les uns envers les autres et comprendre que pour aussi peu que nous pensons en avoir, il y a des gens qui ont moins que nous. Comment pouvons-nous aider les gens avec moins que nous? Nous partons du haut, afin que nous puissions tous arriver de l’autre côté… et reconstruire ensemble. »

La reconstruction de Hardy et de toute la communauté de boxe ne sera pas facile. Cela ne viendra pas non plus d’une approche nonchalante. Non, la créativité est la clé pour sortir de ce gâchis actuel.

«Toute cette situation vous oblige à réfléchir. Vous devez penser en dehors de la boîte. Vous devez faire preuve de créativité. Si vous voulez être spécial, vous devez concevoir un plan qui vous sera utile pendant ces temps d’arrêt. Vous devez utiliser ce temps dès maintenant pour comprendre les choses. Tu as le dos contre le mur alors qu’est-ce que tu vas faire? Vous ne pouvez pas aller travailler, vous ne pouvez pas vous détendre dans la maison de vos garçons. Vous ne pouvez même pas simplement vous promener alors qu’est-ce que vous allez faire? Utilisez ce temps pour réfléchir. Si vous êtes un esprit d’élite, vous pouvez utiliser ce temps à votre avantage et c’est ce que je vais faire. Je ne peux pas m’asseoir ici et pleurer. Vous êtes toujours en vie, vous devez donc comprendre les choses. “

Trop souvent, le sport a été utilisé par rapport à la vie.

Un terrain de basket, c’est juste ça, un terrain de basket. Le terrain de football est simplement un gazon vert. La corrélation entre ces sports et la vie est infinitésimale. Mais la boxe, d’autre part, offre plus de leçons de vie qu’eux tous.

Pour les combattants professionnels, ils apprennent à se battre dans les situations les plus défavorables. Ils ont également eu la possibilité de s’adapter n’importe quoi.

Ces leçons de vie que Kelly a apprises sur le ring, c’est exactement ce sur quoi il s’appuie aujourd’hui pour le faire traverser cette situation.

«Le combat est de 12 tours. Vous pourriez perdre le premier tour, vous pourriez perdre le deuxième tour. Vous pourriez être renversé au neuvième round ou vous pourriez être renversé au dixième round, mais devinez quoi? Ce n’est pas fini jusqu’à ce que ce soit fini. Vous avez obtenu 12 tours. J’ai vu des mecs se faire éliminer au 12e tour. Alors tu n’abandonnes jamais. Je ne vais pas tomber en panne, je vais percer. “