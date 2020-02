La boxe se dirige vers Framingham, Mass. Pour la première fois le 20 mars

RINGSIDE 04/02/2020

Shearns Boxing Promotions (SBP) a annoncé qu’il apporterait la boxe professionnelle pour la première fois à Framingham, Massachusetts avec «Fight Night In Framingham», vendredi soir 20 mars, au Sheraton Framingham Hotel.

Les bénéfices seront reversés à Fighting Life, un programme de boxe pour les jeunes parascolaires et d’autonomisation scolaire, disponible à 100 pour cent gratuitement, pour les élèves débutant à l’école primaire par le biais de l’enseignement secondaire. Avec la croissance continue de la technologie et l’accès disponible à diverses plateformes de médias sociaux aujourd’hui, les enfants (en particulier ceux âgés de 11 à 18 ans) sont facilement exposés à et influencés par diverses pressions sociales, telles que, mais sans s’y limiter, la haine, la disponibilité des médicaments et violence quotidienne.

Situé à l’extérieur du club de boxe UpperKuts à Ashland, dans le Massachusetts, le programme de boxe Fighting Life a été fondé par le propriétaire et entraîneur-chef, A.J. Thomas, en tant que ressource et programme pour offrir aux enfants un débouché positif et des perspectives de vie. Visitez www.fightinglife.org pour en savoir plus sur cette organisation.

«Nous sommes extrêmement heureux d’apporter la boxe professionnelle à Framingham pour la première fois», a déclaré le président de la SBP, Chuck Shearns, «en plus de faire équipe avec une si grande cause dans Fighting Life. «Nous pensons qu’il y a beaucoup de fans de boxe dans la communauté qui apprécieront un spectacle de qualité. Le soutien précoce à cet événement a été incroyable et les entreprises locales ont été extrêmement charitables.

«Sur une note personnelle, SBP et Framingham ont une histoire très importante ensemble. C’est là que j’ai rencontré pour la première fois ma femme, Karen, et que j’ai vécu en fondant notre famille. J’ai aussi boxé à Framingham quand j’étais plus jeune. »

La ville de Framingham, située à 32 kilomètres au sud-ouest de Boston, remonte à la révolution américaine et, peut-être, peut-être mieux connue comme faisant partie du célèbre parcours du marathon de Boston. Framingham n’a peut-être jamais eu de spectacle de boxe professionnel, mais cela ne signifie pas nécessairement que la boxe n’est pas populaire dans la ville de près de 69 000 habitants.

“Nous avons eu des spectacles de boxe amateur à Framingham, mais ce sera le premier événement professionnel”, a expliqué Thomas. «Les enfants ici sont passionnés de boxe même s’ils ne sont pas aussi bien informés sur la boxe qu’ailleurs. Si plus d’enfants comprennent ce que la boxe peut faire pour améliorer leur vie, la boxe aurait et deviendra plus grande avec une plus grande exposition au sport, et c’est pourquoi il est si important de soutenir ce spectacle. “

Le boxeur le plus notable de Framingham est le suppléant de l’équipe olympique américaine de 2008, Danny O’Connor, qui a 30-3 (11 KO) en tant que pro. De nombreux boxeurs de la région de Framingham ont désormais la possibilité d’établir leur propre nom sur ce marché, à commencer par le spectacle du 20 mars, y compris le super poids plume invaincu Timmy Ramos (5-0-2, 5 KO).

Ramos, double champion des Golden Gloves de la Nouvelle-Angleterre, prévoit d’attirer les projecteurs locaux dans le tournoi principal de 6 rounds contre Carlos Marrero, III (2-3-1), de Bridgeport, Connecticut. En 2017, Ramos s’est battu pour un match nul à 4 tours avec Philip Davis, que Marrero a bouleversé lors de son dernier combat par décision partagée à 4 tours.

Dans l’événement co-vedette, le super poids plume invaincu Nelson «Chino» Perez (2-0, 2 KOs) affrontera un adversaire à déterminer dans un match de 6 livres. Un autre champion des Gants d’or de la Nouvelle-Angleterre, originaire de Porto Rico, Perez, se bat à proximité de Marlboro, MA.

Dans une bataille de combattants MMA de qualité dans un ring de boxe, le super-moyen Kastriot «Slaughterhouse» Xhema, né en Albanie, combattant à Greenwich, CT, fait ses débuts en boxe professionnelle contre le favori de Framingham, Saul «The Spider» Almeida (0-10-3 , 20-11 en MMA), originaire du Brésil.

Southbridge, MA poids welter Wilfredo «El Sucaro» Pagan (6-1, 3 KOs) contre Tyrone «Hands of Stone» Luckey (9-12-4, 7 KOs), se bat également sur le undercard, dans un combat de 6 rounds ; Worcester, MA super poids welter Hansen Castillo (0-3), Worcester super poids plume Ranse Andino (1-1) et pro-débutants Hartford, CT super poids mouche Angel Gonzalez, Jr. contre des adversaires à déterminer en combats de 4 rounds.

Tous les combats et combattants sont susceptibles de changer.

Les prix des billets sont de 75 $, 0,00 au bord du ring (rangées 1-3), 60,00 $ (assis), 45,00 $ debout et des tables VIP (sur 10) pour 1000,00 $, au gymnase UpperKuts, ou de n’importe quel combattant local sur la carte.

Ouverture des portes à 18h30 ET, premier combat à 19 h ET.