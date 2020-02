La Broadway Boxing de DiBella fait ses débuts à Miami le 12 mars

RINGSIDE 21/02/2020

La célèbre série de boxe Broadway de DiBella Entertainment, célébrant sa 17e année, fera ses débuts à Miami, en Floride, à partir de The Warehouse at Magic City Innovation District le jeudi 12 mars.

La 114e édition de Broadway Boxing sera diffusée en direct exclusivement sur UFC FIGHT PASS®, le premier service d’abonnement numérique au monde pour les sports de combat, à partir de 20h30 ET / 17h30 PT.

Présenté en association avec le Global Legion FC, les billets, au prix de 250 $, 100 $ et 50 $, peuvent être achetés en ligne via Eventbrite. L’entrepôt du Magic City Innovation District est situé au 6301 Northeast 4th Avenue à Miami, en Floride. Les portes du soir de l’événement ouvriront à 18 h 00. ET, avec la première cloche à 19h00 ET.

“Je suis ravi d’amener Broadway Boxing dans la fantastique ville de Miami, en Floride, et j’ai hâte de travailler avec Kosmas Livanos, du Global Legion FC, lors de cette formidable soirée d’action”, a déclaré Lou, intronisé au Temple de la renommée 2020. DiBella, président de DiBella Entertainment. “La carte empilée sera titrée par le concurrent ghanéen des poids légers Emmanuel Tagoe, en direct sur UFC FIGHT PASS.”

Sortant de la région chargée de talents d’Accra, au Ghana, Emmanuel «The Gameboy», le poids léger de classement mondial (31-1, 15 KOs), cherchera à garder sa remarquable séquence de victoires intacte, face à Rey «The Technician» Perez (24 -11, 8 KOs), de North Hollywood, CA, en passant par Sindangan, Zamboanga del Norte, Philippines, dans un affrontement de 10 rounds. La seule défaite de Tagoe est survenue lors de ses débuts professionnels en 2004.

Classé n ° 2 par la WBO, n ° 6 par l’IBF et n ° 10 par la WBC, Tagoe combattra aux États-Unis pour la première fois en sept ans. Plus récemment, le Ghanéen aux mains lourdes a éliminé Ishmael Aryeetey au sixième tour, le 20 juillet 2019, à Accra. Il détient également des victoires contre les anciens champions du monde Moses Paulus et Mzonke Fana.

“Tagoe est sur le point de remporter un titre mondial, mais il doit d’abord passer devant un vétéran expérimenté du Filipino Perez, dans ce qui promet d’être un événement principal passionnant”, a déclaré DiBella.

Le joueur de 30 ans, Perez, frappe le ring après une défaite disputée contre le concurrent invaincu George Kambosos le 19 janvier 2019 à Las Vegas. Perez a été testé contre une solide opposition tout au long de sa carrière de 11 ans, face à Jessie Magdaleno, Lamont Roach, Chris Avalos et Oscar Duarte. Avant la défaite contre Kambosos, Perez a arrêté Christian Gonzalez au septième tour le 18 octobre 2018 à Los Angeles, en Californie.

“Le favori invaincu des fans de Miami, Harold Calderon, participe au co-long-métrage, mettant en évidence un undercard empilé”, a poursuivi DiBella. «L’ancien champion du monde Kali Reis est dans un match fantastique contre l’ancien challenger du titre mondial Alma Ibarra, et plusieurs perspectives montantes voient l’action, y compris le poids lourd olympique colombien Juan Carlos Carrillo, le poids mi-moyen portoricain Jose Roman, le poids moyen grec lourd Andreas Katzourakis et invaincu. Logan Holler, super poids welter. »

Harold Calderon (22-0, 15 KOs), un compétiteur de poids welter populaire de Miami, affronte Gustavo “El Perrito” Vittori (26-6-1, 12 KOs), de Concordia, Entre Rios, Argentine. Originaire du Honduras, le gaucher percutant Calderon, connu dans le sud de la Floride pour ses KO dévastateurs, s’est frayé un chemin jusqu’en 2019 avec quatre arrêts, le dernier arrivant le 13 décembre, au deuxième tour contre Krisztian Santa à Miramar, en Floride.

Dans un combat féminin exceptionnel, l’ancienne championne du monde Kali “KO Mequinonoag” Reis (16-7-1, 5 KOs), de Providence, RI, affronte l’ancienne challenger au titre mondial Alma Ibarra (7-1, 4 KOs), de Monterrey, Nuevo Leon, Mexique, dans un combat de poids welter de huit rondes. Depuis qu’elle a défié la championne incontestée Cecilia Braekhus en mai 2018, Reis a remporté trois combats consécutifs, dont une décision en six manches le 29 août 2019 contre Patricia Juarez. Ibarra est de retour au combat après sa défaite contre Raquel Miller lors d’un affrontement pour le titre mondial en 10 manches le 23 novembre 2019 à Québec, Canada.

Dans une bataille prévue de six rounds pour les poids lourds légers, avec des perspectives invaincues, l’olympien colombien 2016 Juan Carlos Carrillo (3-0, 2 KOs) poursuit son ascension en tant que professionnel difficile et percutant Demetri Bentley (8-0, 6 KOs), d’Atlanta , GA. Carrillo, 27 ans, reste occupé en 2020, le dernier combat le 8 février, marquant un KO de deuxième tour contre Ben Williams à Daytona Beach, en Floride. Gardant également un calendrier actif, se battant huit fois en 2019, la Bentley de 24 ans revient en action après une décision unanime de huit tours contre Ian Darby le 29 septembre 2019.

En vedette sur la undercard, le meilleur espoir invaincu de 22 ans Andreas Katzourakis (5-0, 4 KOs), de Los Angeles, CA, participera à un combat de poids moyen en six rounds. Il revient au combat après un arrêt de deuxième ronde d’un autre prospect Edward Brown le 13 décembre 2019 à Miramar, en Floride. Le natif d’Athènes, en Grèce, était un champion d’Europe de poids moyen en tant qu’amateur.

Un espoir portoricain invaincu, Jose Roman (10-0, 5 KOs), de Bayamon, P.R., co-promu par DiBella Entertainment et Universal Boxing, verra l’action dans un combat de poids welter en six rounds. Se battant à Brooklyn, NY, le 24 octobre 2019, le Romain de 26 ans a éliminé Fabian Lyimo au cinquième tour.

La perspective excitante des poids moyens juniors féminines Logan Holler (8-0-1, 3 KOs), de Columbia, SC, affronte Leslie Pope (4-1, 3 KOs), de Kansas City, MO, dans un combat de six rounds. Se battant pour la première fois en 2020, l’ancienne athlète universitaire star Holler a déménagé son entraînement dans le sud de la Floride, où elle est guidée par Javiel Centeno dans un camp aux côtés de Tagoe et Kambosos. Elle cherche à rebondir après le seul défaut de son dossier; un tirage majoritaire à six tours pour Bertha Aracil le 23 février 2019.

L’ancien amateur hors concours Otar Eranosyan, de Tbilissi, en Géorgie, fera ses débuts professionnels dans un combat léger de six rounds. Représentant le pays de Géorgie, Eranosyan, 26 ans, a remporté une médaille de bronze aux Jeux européens de 2019 en Biélorussie.