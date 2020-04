La carrière de Deontay Wilder en jeu dans la trilogie Tyson Fury

Nouvelles de boxe du monde 23/04/2020

Deontay Wilder est confronté à la fin de sa carrière si l’Américain perd contre Tyson Fury pour la deuxième fois, selon le président du World Boxing Council.

Mauricio Sulaiman a fait cette déclaration lors d’une récente interview avec le Black Eye Barber Shop Show lors du verrouillage actuel.

Wilder a été gravement battu en sept rounds par Fury lors d’un match revanche payant à la vue à Las Vegas le 22 février.

Le joueur de 34 ans a admis qu’il n’était pas lui-même et qu’il y avait un chaos autour de lui pendant les quinze dernières minutes jusqu’à ce que le ring marche au MGM Grand.

Répondant à une question du co-animateur Richard Poxon sur la question de savoir si Wilder peut bénéficier d’un long délai avant le troisième combat avec Fury, le Mexicain était aussi ouvert et honnête que jamais.

“Le 18 juillet était un peu trop tôt pour que Wilder retourne au camp après avoir été mis KO comme il l’a été”, a déclaré Sulaiman au Black Eye Barber Shop Show.

«Revenez en arrière et récupérez mentalement et physiquement d’un tel… Je veux dire, pour être invaincu, cinq ans champion du monde puis BOOM! – C’est une tâche très difficile à récupérer mentalement, plus la physicalité.

«Mais je pense que ce retard va aider Wilder, à mon avis.

Interrogé par le co-animateur Johnny Nelson sur la façon dont «Le bombardier de bronze» a géré la défaite, Sulaiman a répondu: «Il va très bien. C’est un guerrier, c’est un monstre et il a une énorme motivation.

«Vous devez comprendre ce qu’un combattant traverse, dans la vie avant de traverser les jours de gloire. Chaque combattant est une histoire pour un film.

«Ce que Wilder a vécu avec sa fille. Il y avait tant de jours où il ne savait pas s’il allait pouvoir lui fournir des médicaments et de la nourriture.

«Il avait perdu sa mère et vu son père pleurer. Toutes ces choses sont très puissantes et cela crée un caractère très fort pour n’importe quel boxeur.

«Wilder, en particulier, est très fier. Il a perdu et il sait qu’il a perdu (face à Fury). Mais il sait qu’il a tout à gagner, rien de plus à perdre.

«S’il perd à nouveau, ça va, car il a déjà perdu. Tout ce qu’il a à faire, c’est aller le faire et gagner. Sinon, sa carrière est terminée », a-t-il conclu.

Fury vs Wilder III est provisoirement prévu pour octobre ou novembre 2020, mais est évidemment soumis à d’autres retards dans le climat actuel.

