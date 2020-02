La carte «Philly Special» sera diffusée sur Impact Boxing le mois prochain

RINGSIDE 28/02/2020

Impact Boxing sur l’Impact Network a fait ses débuts le 1er février avec le retour triomphal de l’ancien champion Austin «No Doubt» Trout.

La victoire par élimination directe du deuxième tour du natif du Nouveau-Mexique a permis de couronner un triple-tête devant une foule à guichets fermés dans son nouveau-Mexique natal.

La prochaine étape pour Impact Boxing est la carte «Philly Special» du 27 mars qui est promue par Raging Babe en association avec DiBella Entertainment avec le promoteur du Hall of Fame Russell Peltz en charge du matchmaking.

Impact Boxing sera de retour la semaine suivante le 4 avril dans un lieu à déterminer avec une autre soirée de combat promue par Tapia Promotions.

Des plans sont en cours pour 5 autres spectacles d’ici juin. La série Impact Boxing débutera officiellement en juin avec un calendrier chargé qui comprend 48 dates qui se poursuivront jusqu’en juin 2021.

Le lancement officiel aura lieu à Détroit et une semaine de festivités est actuellement prévue pour célébrer l’incursion de l’Impact dans la boxe.

En plus de travailler avec Tapia Promotions, Raging Babe et DiBella Entertainment, le producteur exécutif d’Impact Boxing Steven Marcano a déclaré qu’ils étaient également en négociations avec Main Events, Don King Productions et un promoteur majeur qui sera révélé dans un avenir proche.

Impact Network est disponible dans plus de 86 millions de foyers aux États-Unis et 3 millions dans les Caraïbes. Restez à l’écoute pour plus d’informations.