La cérémonie du Temple de la renommée de l’État de New York est reportée au 20 septembre

RINGSIDE 19/03/2020

Le New York State Boxing Hall of Fame (NYSBHOF) a annoncé aujourd’hui que son neuvième dîner annuel d’intronisation avait été reporté en raison de la pandémie de coronavirus du 19 avril au 20 septembre au Russo’s On The Bay à Howard Beach, New York.

L’argent déjà collecté pour les billets et les annonces dans les journaux peut être utilisé pour l’événement du 20 septembre ou retourné en totalité sur demande au point d’achat.

«En raison des nouveaux mandats de la ville et de l’incertitude du coronavirus», a annoncé le président de la NYSBHOF, Bob Duffy, «nous avons reporté notre événement jusqu’au 20 septembre. Il n’aurait pas été juste pour les lauréats, leurs amis et invités, et le grand public d’attendre plus longtemps. Je dois saluer la propriété et la gestion de Russo’s On The Bay pour avoir travaillé avec nous pendant cette crise pour nous donner une date qui, nous l’espérons, fonctionnera pour nous tous.

“Je tiens à remercier tout le monde pour sa patience, ses conseils et sa perspicacité dans la prise de cette décision. Avec le temps supplémentaire, je suis convaincu que nous pouvons faire de ce dîner de récompense le meilleur que nous ayons jamais connu. »

Les autres boxeurs vivants qui se dirigent vers le NYSBHOF incluent le triple challenger du titre mondial des poids lourds légers Jorge Ahumada (42-8-2, 22 KO), de Woodside, Queens en passant par l’Argentine; (1975-78) Champion du Monde WBC de super poids plume Alfredo “El Salsero” Escalera (53-14-3, 31 KOs), de New York par Porto Rico; Freddie “The Pitbull” Liberatore (20-4-1, 11 KOs), challenger pour le titre WBC super poids plume, de Bayside, Queens; Champion du monde de poids moyen WBC et quadruple vainqueur des Golden Gloves de New York Dennis «The Magician» Milton (16-5-1, 5 KOs), du Bronx; Le champion du monde des poids lourds et double vainqueur des Golden Gloves de New York, Lou Savarese (46-7, 38 KO), de Greenwood Lake; et le titre WBA des super-moyens, le challenger mondial Merqui «El Corombo» Sosa (34-9-2, 27 KOs), de Brooklyn en passant par la République dominicaine.

Les participants à titre posthume intronisés sont le soldat de poids welter de Brooklyn Bartfield (51-29-8, 33 KO), qui a combattu 55 champions du monde; Bronx, poids moyen Steve Belloise (95-13-3, 59 KOs); NYSAC et champion du monde des poids légers (1925) Jimmy Goodrich (85-34-21 (12 KOs), de Buffalo; challenger mondial pour le titre des poids lourds Tami Mauriello (82-13-1, 60 KOs), du Bronx; WBA champion du monde des poids moyens légers ( 1982-83) et quatre titres consécutifs des Golden Gloves de New York, Davey «Sensational» Moore (18-5, 14 KOs), du Bronx, et le champion du monde des poids légers Freddie «The Welsh Wizard» Welch (74-5-7, 34 KOs) ), de New York par le Pays de Galles.

Les non-participants vivants qui se dirigent vers le NYSBHOF sont le journaliste et producteur Wantagh Bobby Cassidy, Jr., le juge Oneida Don Ackerman, le directeur de Buffalo Rick Glaser, le journaliste de Rockaway Beach Jack Hirsch, le diffuseur de boxe du Bronx Max Kellerman, le médecin de bord d’Ardsley / le directeur médical de NY Dr. William Lathan, le juge d’Orangeburg Julie Lederman, l’arbitre de Hyde Park Ron Lipton et l’entraîneur de Staten Island / Catskill Kevin Rooney.

Les membres intronisés à titre posthume des non-participants sont le rédacteur en chef du Ring Magazine de Brooklyn, Lester Bromberg, le rédacteur sportif Dan Daniel de New York, le fondateur de Gleason’s Gym Bobby Gleason, l’écrivain de boxe de Sunnyside, Queens Flash Gordan, le journaliste de Manhattan A.J. Liebling, co-fondateur de NYSBHOF à Long Island City, Tony Mazzarella et Dan Morgan, manager de New York City.