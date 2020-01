La chose la plus Jay Cutler sur «Very Cavallari»: Semaine 2

Pendant tout ce temps, nous avons essayé de forcer Jay Cutler à être un excellent quart-arrière de la NFL alors que nous aurions dû le laisser accomplir son destin de personnage de télé-réalité parfait. Dans l’émission de téléréalité de sa femme Kristin Cavallari, Very Cavallari, nous avons rencontré le vrai Jay: amoureux des animaux, mari parfois solidaire, homme dont le but ultime dans la vie est de faire le moins possible. Ce fut une révélation glorieuse – et maintenant il est de retour. Bienvenue dans la saison 3 – et bienvenue sur ce blog, où nous allons à nouveau faire un voyage Jay pour discuter de ses points forts et de ses points faibles et de ses meilleures citations, et décerner un prix pour le moment le plus jay de la semaine de Jay Cutler.

Jay Cutler, le fils de Chicago

Je ne sais pas si vous le savez, mais Chicago aime Jay Cutler. Il était évidemment un héros de Windy City, un homme qui avait un dossier de 51-51 en tant que partant avec les Bears sur huit saisons et a fait un total de… une apparition en séries éliminatoires. Il était un rayon de soleil avant l’ouragan Trubisky. Il est sans doute plus aimé que Brian Urlacher, huit fois joueur pro qui n’a fait que sortir avec un anti-vaxxer; Jay en a épousé une!

J’ai demandé à mon collègue et natif de Chicago, Robert Mays, combien les Chicagoans adorent Jay Cutler sur une échelle de un à Michael Jordan – il a répondu «trois», ce qui est apparemment inférieur aux niveaux de Mark Prior. Mais cela ne peut pas être vrai, car Very Cavallari a révélé des preuves extrêmement anecdotiques qui semblent témoigner de la popularité écrasante de Jay: Chicago serait l’un des marchés les plus performants d’Uncommon James. Ils achètent ces bijoux comme personne n’y fait affaire!

Et pourquoi pensez-vous que c’est? Pensez-vous que les Midwesterners sont particulièrement friands de “JFK Necklaces?” Tout d’abord, POURQUOI diable nommeriez-vous un collier d’après JFK? Deuxièmement, non! Les Chicagoois ne doivent acheter ce genre de choses – et je n’en ai aucune preuve, il faut le dire – par affinité pour Jay Cutler. Ils essaient d’exprimer leur amour et leur fidélité à travers des achats de bijoux. Franchement, c’est très touchant. Certains joueurs de football obtiennent des statues; certains portent leur nom sur la façade d’un stade. Mais Jay Cutler? Il est assis à la maison et regarde les commandes basées à Chicago pour les accessoires minimalistes de sa femme. C’est suffisant pour faire pleurer Jim Nantz.

Jay Cutler contre Gwyneth Paltrow

La raison pour laquelle Chicago est venue sur Very Cavallari est que, vu toutes les actions liées à Cutler là-haut, Kristin est maintenant prête à ouvrir un nouveau magasin dans la ville. (“Fun city”, est la seule chose que Jay Cutler dit à propos de Chicago dans cet épisode.) Mais il y a un problème: Kristin veut combiner deux vitrines en un seul espace massif, et l’une des vitrines a déjà été achetée … PAR GOOP.

Pour les non-initiés, Goop est la marque de style de vie appartenant à Gwyneth Paltrow qui vend tout, des vêtements aux bougies et colporte le bien-être d’une manière qui peut être destructrice et presque certainement exploitante. Dans le passé, Goop a vendu des produits aussi illustres que le «lavement de café à la maison» et la bougie «This Smells Like My Vagina». Mais aussi absurde que Goop puisse être discutable, il ne fait aucun doute que c’est le modèle de la célébrité. des marques de style de vie. C’est un patient zéro pour les personnes célèbres qui fauchent du merch avec une autorité nulle au-delà de «être célèbre», et donc il est essentiellement directement responsable de Uncommon James de Kristin Cavallari. C’est donc très drôle que les deux marques rivalisent pour le même bien immobilier à Chicago. (C’est aussi très drôle que Goop ne soit mentionné par son nom qu’une seule fois dans cet épisode; à chaque fois, il est simplement appelé «quelqu’un» ou «les gens d’à côté», comme si Kristin Cavallari n’était pas sur le point d’entrer en guerre avec les Kristin Cavallari d’origine et plus d’élite.)

Mais tout se termine sur une note heureuse, car à la fin de l’épisode, Goop a volontairement (?) Quitté l’espace. Je suis un peu sceptique quant à la façon dont tout cela s’est déroulé – je ne vois tout simplement pas un monde dans lequel Goop cède du terrain à Uncommon James, ni un monde dans lequel Cavallari a suffisamment d’argent pour racheter Gwyneth Paltrow. La seule explication est que Jay Cutler est intervenu et a menacé d’utiliser l’immense bonne volonté qu’il a construite à Chicago pour chasser Gwyneth Paltrow de la ville. C’est sa ville. Si quelqu’un vend quelque chose qui vous aide à vous faire du café dans le cul, vous feriez mieux de croire que ce sera lui.

Les plus grandes craintes de Jay Cutler

Au cours d’un déjeuner dans l’un des nombreux joints de poulet chauds de Nashville, Jay Cutler résume sa personnalité le plus efficacement possible:

Quelle déclaration incroyable. Quelle fenêtre sur l’âme de Jay Cutler. Interrogé, il explique que le dernier film effrayant qu’il a vu était Scream, un film sorti en 1996. Il ne va pas plus loin – il ne nous dit pas la dernière fois qu’il a mangé un poulet tendre qui n’était pas suffisamment épicé. Je parie que c’était plus récent qu’il n’a vu un film d’horreur – quelque chose me dit qu’il est plus disposé à bouger sur des pépites légères qu’à regarder Midsommar.

Le moment le plus Jay Cutler de la semaine

“Quoi de neuf?”, Demande Kristin à Jay Cutler à son retour à la maison.

«Tondre», répond-il, notamment sans porter de chaussures.

Mais ensuite, la caméra se déplie et vous voyez la machine que Jay Cutler utilisait:

Ce n’est pas une tondeuse à gazon, c’est un putain de personnage de Transformers. Jay Cutler ne se contentait pas de «tondre» – il commençait une entreprise d’entretien des pelouses qui n’aura qu’un seul client: lui-même.

Acheter la plus grande machine possible pour un travail extrêmement simple mais viril n’est qu’un mouvement très classique de Jay Cutler. Cela parle de la papa de Jay, de sa dualité et de son rêve suprême de ne rien faire, sauf prendre soin de sa cour (un rêve très papa, soit dit en passant). Mais cela montre également que Jay Cutler a plus de 100 millions de dollars à dépenser et qu’il le fera de la manière la plus inutile. Ce tracteur – qui est plus grand que l’épouse de Jay Cutler et, en dehors de cet exemple, n’est probablement jamais utilisé que par des paysagistes contractuels – est Jay Cutler en bref.

