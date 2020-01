La compétition annuelle DAZN serait un événement convivial pour les abonnés

Phil Jay 21/01/2020

Alors que DAZN poursuit ses efforts pour atteindre un objectif d’abonnés ambitieux, WBN propose un événement de crossover annuel massif opposant leurs deux principales tenues promotionnelles.

Pourtant, pour autant que nous sachions, les patrons de DAZN pensent que faire correspondre Golden Promotions avec Matchbox Boxing une fois par an pourrait être énorme, à tous points de vue.

Les deux détiennent une liste impressionnante de combattants. Par conséquent, pourquoi ne pas organiser une vitrine annuelle des combattants internes pour les fans.

Une carte de huit combats, éventuellement de quatre combats de première ligne et quatre mettant en vedette certains des prospects de chaque écurie, pourrait même être mise en scène sur une undercard Canelo.

Une compétition avec système de points pourrait même être lancée pour faire bonne mesure, aux côtés d’un trophée convoité aux vainqueurs. À savoir, le championnat ou la coupe DAZN.

Pourquoi pas?

Même si Canelo choisit un ennemi alternatif autre que quelqu’un à Matchroom, le tournoi serait toujours viable sur une carte Vegas. Alternativement, mettez le spectacle sur une capacité autonome.

Un point pour une victoire et deux points pour un KO annuleraient les chances d’un match nul à très mince. Tout en comptant les totaux après chaque combat assure l’excitation tout au long.

Mélangez les divisions pour inclure le plus grand nombre possible et nommez les capitaines d’équipe avant le coup d’envoi.

Chaque capitaine, en cohésion avec son promoteur respectif, choisit l’ordre des combats au fur et à mesure. Ce pourrait être un vrai succès.

DAZN serait des pionniers dans ce genre d’offre de haut niveau entre deux promoteurs bien connus dans leur domaine.

Un exemple d’un tournoi, avec Canelo en tête d’affiche, peut être trouvé ci-dessous.

Et si… 👀🍿

💥 @GoldenBoyBoxing contre @MatchroomBoxing 💥 pic.twitter.com/LDHsYgh5JT

– DAZN USA (@DAZN_USA) 9 juillet 2019

GOLDEN BOY vs MATCHROOM – DAZN

(avec prédictions)

Bout 1 – Jorge Linares vs Ricky Burns (Burns PTS) 1

2 – Francisco Vargas contre Devin Haney (Haney KO) 2

3 – Mihai Nistor contre Martin Bakole (Nistor KO) 2

4 – Gary O’Sullivan contre Anthony Fowler (Fowler PTS) 1

5 – Patrick Teixeira contre Liam Smith (Smith PTS) 1

6 – David Lemieux contre Anthony Sims Jr. (Sims Jr. PTS) 1

7 – Ryan Garcia vs Luke Campbell (Garcia PTS) 1

8 – Jaime Munguia contre Demetrius Andrade (Andrade PTS) 1

9 -Canelo vs Billy Joe Saunders (Canelo PTS) 1

Golden Boy: 4

Matchroom 7

Que cela se produise ou non serait simplement dû aux dirigeants de DAZN qui ont organisé une réunion entre Eric Gomez de Golden Boy et Eddie Hearn de Matchroom.

Il a déjà été taquiné par DAZN, bien que rien ne soit venu de la publication sur les réseaux sociaux.

Il n’y a aucune raison que même un événement d’essai avec des concurrents de profil inférieur ne puisse pas être testé afin de mesurer l’intérêt.

Il y a certainement une lacune dans le marqueur pour une sorte de format de tournoi, et qui ne voudrait pas voir deux sociétés établies s’affronter au combat?

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay