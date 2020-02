La conférence de presse de Deontay Wilder vs Tyson Fury II intensifie l’excitation

Ringside 20/02/2020

Deontay Wilder et Tyson Fury se sont entendus et se sont fait entendre alors que le couple participait à une conférence de presse enflammée au MGM Grand.

Le champion des poids lourds WBC invaincu Wilder et le champion des poids lourds linĂ©aire invaincu Fury ont presque frappĂ© alors qu’ils prĂ©visualisaient leur match revanche trĂšs attendu en tĂȘte d’affiche d’un mĂ©ga Ă©vĂ©nement PPV historique.

Le combat a lieu ce samedi 22 février à Las Vegas.

Wilder et Fury ont échangé des mots et poussé sur scÚne, deux jours seulement avant de raviver leur rivalité sur le ring pour la confrontation des poids lourds la plus attendue depuis des décennies.

Voici ce que les participants à la conférence de presse ont dit:

DEONTAY WILDER

«Tout est possible sur le ring, mais cela revient Ă savoir s’il peut sauvegarder ses mots. C’est lĂ que votre prĂ©paration au combat se rĂ©vĂšle.

«Une chose est sĂ»re, cependant, je suis un grand combattant sur mon pied arriĂšre. C’est Ă ce moment-lĂ que je peux vraiment vous chronomĂ©trer et vous mettre en place, et vous faire tomber dans mes propres piĂšges.

«Il se passe beaucoup de choses dans son camp, ce qui vous montre à quel point il est nerveux.

«Vous pouvez voir que nous sommes tous les deux investis Ă©motionnellement dans ce domaine. Nous voulons tous les deux vous donner le meilleur de nous-mĂȘmes. Venez samedi soir, nous allons libĂ©rer toute notre Ă©nergie dans le ring et ça va y rester.

«C’est le moment que j’attendais, et je suis sĂ»r qu’il attend aussi. Il y a tellement de chances de regarder et d’aider Ă mettre la division des poids lourds en garde.

«Cette division a eu une action extraordinaire ces derniĂšres annĂ©es. Notre premier combat a Ă©tĂ© incroyable, et cela va ĂȘtre encore plus intense. »

TYSON FURY

«J’ai donnĂ© Ă Wilder le plus gros salaire de sa vie et je l’ai amenĂ© sur la plus grande scĂšne. Deontay me doit tout, je l’ai amenĂ© Ă ce niveau, et c’est son deuxiĂšme combat au sommet. »

“Il va essayer de la main droite. Si je suis assez stupide pour ĂȘtre frappĂ©, je mĂ©rite de perdre. J’ai touchĂ© le sol la derniĂšre fois, mais j’ai montrĂ© que je suis vraiment un combattant. S’il ne peut pas me finir, je vais le manger.

«Kenny Bayless est un arbitre de haut niveau; il m’a dĂ©jĂ arbitrĂ© et il a fait du bon travail. Je n’ai aucune objection avec les arbitres et les juges, quels qu’ils soient, ils feront du bon travail. »

«Ce n’est un secret pour personne que je recherche un KO. C’est pourquoi j’ai embauchĂ© SugarHill et suis retournĂ© Ă Kronk. Il vous fait asseoir sur cette grosse main droite, et c’est le plan de match. “

«Ce que j’ai fait la derniĂšre fois n’Ă©tait clairement pas assez bon, et quel meilleur club oĂč aller que Kronk? Je sais qu’ils peuvent faire sortir de moi exactement ce dont j’ai besoin pour ce combat. »

JAY DEAS, co-formateur de Wilder

“Nous ne nous soucions pas du poids. Nous n’utilisons mĂȘme pas la balance au gymnase. Tant qu’il s’entraĂźne dur et qu’il mange bien, ce qu’il est toujours, le poids est exactement ce qu’il est. C’est un monstre de la nature, donc nous ne sommes pas inquiets de ce que l’autre gars apporte en ce qui concerne son poids. Deontay a toujours Ă©tĂ© le type le plus lĂ©ger. C’est normal pour nous. C’est gĂ©nĂ©ralement avantageux pour nous. “

«Sugar est un excellent entraĂźneur, nous sommes donc prĂȘts pour le meilleur Tyson Fury. Lorsque Deontay remportera ce combat, il obtiendra le mĂ©rite d’avoir battu Tyson Ă son meilleur. Je ne veux pas parler d’autre chose. Je veux que les deux gars soient Ă leur meilleur, et je pense que c’est ce que nous avons. “

«Sa semaine de combat, c’est ce qui est censĂ© se produire. C’est ce qui se passe lorsque vous avez les deux meilleurs poids lourds du monde, Ă la fois invaincus et trĂšs motivĂ©s. Je ne m’attendrais Ă rien de moins que ce type d’Ă©nergie.

SUGARHILL STEWARD, entraĂźneur de Fury

«Tyson Fury est un poids lourd trĂšs grand, nous pensons donc qu’il peut supporter plus de poids, ainsi que sa puissance. Il est un gros poids lourd fort et un poids supplĂ©mentaire ne lui fera pas de mal. Il se dĂ©place toujours comme un super poids moyen. De plus, il a toujours le ring IQ pour mettre les choses en place. Nous ajoutons juste un peu de puissance de frappe Ă son arsenal. “

«Je suis ravi de regarder les rĂ©actions du combattant aujourd’hui. Jusqu’Ă prĂ©sent, c’Ă©tait calme et subtil. Aujourd’hui, vous avez vu les sautes d’humeur et tout le travail acharnĂ© que les combattants ont mis dans leurs camps d’entraĂźnement. Les Ă©motions augmentent et les Ă©motions diminuent, mais c’est ce qu’est la boxe Ă grande Ă©chelle. Ces deux combattants ont une puce sur l’Ă©paule et s’expriment comme ils le devraient. »

«J’ai l’impression d’avoir fait tout ce qu’il a demandĂ©. Il voulait ĂȘtre meilleur techniquement, plus agressif et ĂȘtre un gros poids lourd dominant. »

Wilder vs Fury II verra la revanche trĂšs attendue entre le champion du monde des poids lourds WBC invaincu Deontay “The Bronze Bomber” Wilder et le champion de la lignĂ©e invaincue Tyson “The Gypsy King” Fury alors qu’ils titraient un Ă©vĂ©nement historique et mĂ©ga PPV le samedi 22 fĂ©vrier du MGM Grand Garden Arena Ă Las Vegas.

Le PPV Wilder contre Fury II commence Ă 21 h. ET / 18 h PT et met en vedette l'ancien champion du monde des poids lourds Charles Martin affrontant l'ancien challenger du titre Gerald "El Gallo Negro" Washington pour un Ă©liminateur du titre IBF des poids lourds de 12 rounds dans le co-Ă©vĂ©nement principal. Emanuel «Vaquero» Navarrete, alias «The Mexican Iron Man», champion du monde junior poids plume de la WBO, dĂ©fendra son titre contre le concurrent philippin Jeo Santisima dans le combat vedette du PPV. De plus, dans le match d'ouverture PPV, la sensation de super poids welter Sebastian «The Towering Inferno» Fundora affrontera l'olympien australien 2016 Daniel Lewis dans une bataille de 10 rounds invaincus.