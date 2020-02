La course à Canelo se poursuit alors que Cinco de Mayo revient en jeu le 2 mai

Nouvelles de boxe du monde 07/02/2020

📾 Amanda Westcott

Un affrontement potentiel le 24 mai entre Canelo Alvarez et Ryota Murata s’est effondrĂ© avant qu’il ne se dĂ©clenche vraiment, selon des informations publiĂ©es au Japon.

Murata Ă©tait liĂ©e Ă l’affrontement avec Canelo Ă la Saitama Super Arena, encore une fois aux rumeurs venant du Pays du Soleil Levant.

Comme WBN l’a rĂ©vĂ©lĂ© prĂ©cĂ©demment, la superstar mexicaine avait dĂ©jĂ approuvĂ© des pourparlers avec Billy Joe Saunders. C’Ă©tait avant que quoi que ce soit vienne de la presse asiatique.

Maintenant, un peu plus d’une semaine plus tard, Canelo vs Saunders est fermement revenu Ă l’ordre du jour. De plus, une date Cinco de Mayo du 2 mai est de nouveau de retour dans le cadre.

Saunders, aux cĂŽtĂ©s de son rival britannique Callum Smith et de quelques autres considĂ©rations, sera en Ă©tat d’alerte. La confirmation de qui obtient le signe de tĂȘte pourrait ĂȘtre imminente.

Il est fort probable que Canelo fera campagne à 168 livres pour son prochain combat. Mais en raison des fluctuations de poids, Saunders pourrait bien avoir de meilleures chances de décrocher le combat.

Canelo voudra un combattant qui a récemment augmenté de poids, plutÎt que celui qui est complÚtement acclimaté aux super-moyens.

Juste face Ă un test beaucoup plus important Ă Sergey Kovalev, Canelo cherche certainement Ă avoir un terrain de jeu plus uniforme pour sa prochaine sortie.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Murata Ă©tait sur la liste restreinte en premier lieu. Et pourquoi Murata pourrait encore faire partie du bouleversement de Cinco de Mayo.

DES BOITES

Mais en termes de prestige et de donner aux fans un grand combat pour le printemps, Saunders coche toutes les cases.

Le champion du monde à deux poids invaincu amÚnerait une armée de fans sur la célÚbre bande du Nevada.

Comme d’habitude, tout dĂ©pend de Canelo. Et s’il veut prendre une option plus facile en devenant une rĂšgle Ă quatre poids en novembre dernier.

Marchant sur l’eau depuis une victoire sur David Lemieux, Saunders garde espoir sur Canelo depuis un certain temps. La seule chose qui pourrait aller contre lui est de savoir si Golden Boy veut un Mexicain dans le coin opposĂ© pour le prochain combat de Canelo.

Si c’est le cas, Jaime Munguia ou David Benavidez deviennent alors des visages plus significatifs dans l’image. Le premier est promu par Oscar De La Hoya, ce qui signifie que ce serait un concours facile Ă organiser pour le week-end de vacances au Mexique.

Nous le saurons ce mois-ci.