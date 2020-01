La course à la deuxième place prend le dessus sur la NBA

L’action suit Jimmy Butler où qu’il aille. Ou peut-être est-il plus exact de dire qu’il n’est pas capable d’exister simplement en silence. Il est un anneau d’humeur d’un joueur; ses émotions changent en fonction de la façon dont son équipe se porte. Et en ce moment, les Heat jouent le genre de basket-ball stellaire qui lui donne la bravade de faire des bisous à T.J. Warren à mi-éjection, et pour éviscérer complètement les Pacers en avant dans sa mêlée médiatique d’après-match:

Lorsque Warren et Butler se sont lancés dans le match au troisième quart de mercredi soir, le Heat a augmenté de 24. Butler a crié: «Je suis ton cul» à Warren, et bien que Butler n’ait pas eu son meilleur match, il a n’avait pas tort non plus. Miami avait l’air dominant. La victoire de 122-108 a fait passer le record du Heat à 27-10 et les a maintenus dans le no. 2 place à l’Est. Même le plus grand partisan de Miami et l’adéquation de Butler à cette équipe n’auraient pas pu voir ce niveau de succès précoce arriver, et à partir de maintenant, le Heat semble être bien placé pour terminer au sommet de l’une des deux courses éliminatoires les plus intéressantes de la saison: le poursuit pour la deuxième place.

Avec les Bucks et les Lakers en tête de chaque conférence – cinq matchs pour Milwaukee, quatre pour les Lakers – la course au non. 2 graine est devenue la nouvelle race pour le no. 1 graine. Les Heat sont en hausse d’un match à Boston dans l’Est. Denver n’a qu’une avance d’un demi-match sur Houston dans l’Ouest, et parce que les têtes de série de niveau intermédiaire dans les deux conférences sont si étroitement liées, il est difficile d’envisager un scénario où n’importe quelle équipe s’enfuit avec non. 2 têtes de série (et le droit d’éviter les Bucks et les Lakers jusqu’à la finale de la conférence). Les Celtics et les Rockets ont des nœuds dont ils ont besoin pour s’entraîner, mais ils sont tous deux menaçants dans le rétroviseur. Juste derrière Houston, les Clippers semblent se préparer à une rafale de fin de saison, et si les Raptors peuvent retrouver la santé, ils sont plus que capables de gommer un déficit de deux matchs et demi. Même avec ces équipes qui se cachent, cependant, la stabilité réside dans les deux franchises qui détiennent actuellement une avance – et ce sont peut-être les deux équipes les mieux construites pour terminer la saison avec une seule.

Alors que Butler tire le meilleur parti d’être le leader vocal du Heat, Nikola Jokic fait de même avec sa pièce. Malgré un début de saison lent, Jokic joue maintenant à un niveau All-NBA, et Denver a emboîté le pas. Les Nuggets ont réussi une séquence de six victoires consécutives à la fin novembre, puis une séquence de sept victoires consécutives en décembre. Et avec Jokic roulant et Denver assis à 26-11, les Nuggets ressemblent à nouveau à la deuxième meilleure équipe de l’Ouest.

Les Nuggets et le Heat (qui occupent tous les deux le 6e rang de la ligue) ont été conçus pour de solides performances en saison régulière. Le succès précoce de Miami est plus surprenant que celui de Denver, car les Nuggets ont fini comme non. 2 têtes de série la saison dernière, mais avant le début de la saison 2019-2020, toute l’attention de l’Ouest était concentrée sur les équipes de L.A., Houston et même l’Utah. C’est en grande partie parce que rien n’a changé avec les Nuggets. Mais cette continuité est l’un de leurs traits les plus forts. Tout comme la saison dernière, Denver affiche une attaque parmi les 10 premiers et une défense parmi les 12 premiers, et maintenant, l’équipe ajoute lentement le périmètre alléchant de la recrue Michael Porter Jr. dans le mélange.

Les Heat, d’autre part, sont essentiellement une toute nouvelle équipe. Ils sont venus sur la scène à haute voix, et ont également une attaque parmi les 10 premiers et une défense parmi les 12 premiers. Butler, qui est venu à Miami dans le cadre d’une session de signature et d’échange cette intersaison, s’intègre parfaitement avec la fondation et l’ambiance générale du Heat. Il a immédiatement assumé un rôle de leadership à Miami (d’une manière presque exagérée) et semble avoir embrassé le vétéran sage d’une jeune équipe.

Reporter à Jimmy Butler: “Que dites-vous quand ils disent que vous avez besoin d’une équipe de deux à trois étoiles et que cette équipe n’a qu’une seule étoile?”

Jimmy: “Ceci est une équipe d’une étoile? Qui est-ce? Bam [Adebayo]?

– Michael Lee (@MrMichaelLee) 19 décembre 2019

Sur Instagram de Butler, vous ne le trouverez pas simplement appeler Warren et encercler le prochain match Pacers-Heat à son horaire; vous trouverez également des images saines avec la recrue de Heat Tyler Herro (#TylerTuesdays), qui a tout de suite contribué à l’équipe – un peu comme Kendrick Nunn et Duncan Robinson – et des articles criant Goran Dragic dans sa langue maternelle. Ce mariage entre l’équipe et le joueur se fait attendre depuis longtemps, et le fait qu’il clique si vite témoigne de la culture que Pat Riley a bâtie et de l’entraîneur Erik Spoelstra qui s’est tenu malgré quelques années difficiles après LeBron. Comme les Nuggets, le Heat a été construit sur un socle de profondeur, de rédaction et de développement, et ils semblent être une de ces rares escouades qui peuvent aller jusqu’à 10 profondeurs et ne pas tomber d’une falaise.

Denver semble plus proche de monter de niveau que Miami, avec Porter apportant un nouvel élément de joker à cette équipe. Mais le Heat pourrait également emballer certains de leurs actifs pour faire un échange qui les transformerait en prétendants irréprochables. Quoi qu’il en soit, les équipes derrière eux ne resteront pas debout. L’Indiana ramènera Victor Oladipo, Luka Doncic pourrait repartir sur une autre déchirure, et les Sixers pourraient se transformer en batteurs du monde pour un étirement. Saisissant le non. 2 têtes de série est primordiale pour toute équipe cherchant à se qualifier dans une série de finales, et avec autant d’équipes dans le niveau juste en dessous des Lakers et des Bucks, il y a beaucoup d’espoir dans l’air cette saison. Le Heat et les Nuggets ont transformé cet espoir en beaucoup de victoires jusqu’à présent, et ils semblent également les mieux placés pour terminer cette course en tête – ou, bien, près de lui.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer