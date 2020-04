La date probable émergera lorsque la boxe reprendra après le verrouillage du coronavirus

Phil Jay 09/04/2020

Comme World Boxing News a essayé de couvrir de manière responsable, les fans attendent évidemment de savoir plus que tout quand le sport pourra reprendre après la pandémie de coronavirus.

Au début du mois de mars, WBN a été le premier à déclarer que la boxe serait hors du menu pendant des mois malgré quelques tentatives pour maintenir les combats respectifs d’avril et de mai.

Maintenant, nous pouvons aller encore plus loin.

WBN peut révéler que tous les spectacles de juin ou juillet sont également très susceptibles d’être exclus du menu.

Voici pourquoi.

Wuhan, où cette maladie est apparue, vient de permettre à ses résidents de restreindre leurs déplacements après 76 jours de confinement.

Des acclamations et des spectacles légers ont marqué le début de ce qui devrait être une allocation lente et régulière de la vie normale au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

À en juger par les faits, les États-Unis et le Royaume-Uni devraient suivre le même chemin. Tout dépend de la propagation et du contrôle de la maladie.

Cela signifie que la fin du mois de mai aura presque certainement vu une forme de liberté revenir à l’humanité pour la population de l’Occident.

LIBERTÉ

C’est une bonne nouvelle qu’il y ait de la lumière au bout de ce tunnel sombre, potentiellement dans seulement cinq ou six semaines. Mais ce résultat sera un processus échelonné.

Permettre aux magasins d’ouvrir avec un contact physique limité et un équipement de protection individuelle évident sera un bon début.

Les restaurants pourraient permettre le service de vitrine pour emporter des plats, tandis que les bars pourraient être en mesure de servir à une plus petite capacité de personnes pratiquant la distance sociale.

Cependant, tout cela vient avec une grande prudence.

Toute réémergence de cas verrait le verrouillage implémenté à nouveau et ne peut en aucun cas être considéré comme tout va bien avec le monde.

Par conséquent, les événements sportifs avec une grande capacité de personnes présentes seront fermement interdits, pour l’instant.

Si, par exemple, à la mi-mai, une légère détente se produit, cette situation doit être surveillée semaine après semaine.

Ce pourrait être juillet avant que des rassemblements publics de 50 à 100 personnes soient même envisagés. Faire ce bond à des milliers pourrait encore être encore plus loin.

MÉDICAL

Le football de Premier League et d’autres sports devraient pouvoir se poursuivre au cours de l’été, mais d’abord sans ventilateur dans des stades vides. Le personnel médical, comme pour la boxe, doit être présent. Cela signifie que le NHS devra avoir COVID-19 sous une sorte de contrôle avant que les médecins ou les infirmières ne soient autorisés à assister aux matchs.

Pour la boxe, ce genre de besoin est beaucoup plus apparent. Si un promoteur met en scène un spectacle composé de douze matchs, c’est presque une garantie qu’une partie de ceux-ci auront besoin d’un traitement hospitalier. C’est différent du football ou de la plupart des autres sports, qui peuvent généralement passer à travers leurs matchs sans blessure, pour la plupart.

C’est pourquoi le pugilisme pourrait être l’un des derniers à être vert, avec ou sans parieurs présents dans les arènes.

Le mois d’août serait une bonne date cible pour la première vague d’événements, bien que septembre pourrait être une meilleure prédiction que les combats seront organisés chaque week-end à partir de ce moment.

Perdre six bons mois de l’année sera préjudiciable à de nombreuses carrières, en particulier aux gardes plus âgés. Beaucoup chercheront à rattraper le temps perdu immédiatement.

La seule consolation pour quiconque dans tout cela est le fait que nous pouvons tous nous attendre à un horaire d’automne chargé. À condition que le pire de ce coronavirus soit loin derrière nous.

La distanciation sociale fonctionne. Si nous restons à la maison et sauvons des vies, la boxe sera de retour avant que nous le sachions.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay