La demande d’argent élevée de Mayweather pour McGregor et Nurmagomedov se bat

Publié le 03/06/2020

Par: Sean Crose

Le soleil se lèvera à l’est et se couchera à l’ouest, les marées vont et viennent perpétuellement, et Floyd Mayweather sera toujours Floyd Mayweather. S’il y a quelque chose d’extraordinaire – et quiconque ne pense pas que Mayweather est un expert absolu ne sait pas grand-chose de la boxe – a en commun avec le roi des poids lourds actuel Tyson Fury, c’est que les deux hommes ont la capacité unique de faire des fans et les journalistes se grattent régulièrement la tête.

Car ce sont des individus qui font des proclamations qui semblent parfois soit du haut de leur tête, soit délibérément conçues pour induire en erreur. Prenez le titre récent du Daily Mail:

“600 MILLIONS DE DOLLARS: les frais incroyables que Floyd Mayweather veut monter sur le ring avec Conor McGregor ET Khabib Nurmagomedov”

Bien qu’il soit vrai que Mayweather a trouvé un moyen de gagner plus d’argent que pratiquement n’importe quel combattant – ou athlète – dans le monde pour un seul événement sportif, six cent millions pour deux combats est assez exagéré, même selon les normes de boxe contemporaines. Une revanche avec McGregor, que Mayweather a déjà battu grâce à un combat de nouveauté en 2017, ferait des affaires énormes, mais cela ferait-il TELLEMENT? Quant à Nurmagomedov, qui a également battu McGregor, un match de boxe avec Mayweather semble encore plus bizarre qu’un match revanche McGregor. Au moins, McGregor est principalement un attaquant dans son sport à domicile, le MMA. La force de Nurmagomadov est la lutte.

Pourtant, Mayweather joue droit. “Pour moi”, le Mail le cite, “le nombre est de 600 millions de dollars. Si je vais y aller et le risquer, ça devrait en valoir la peine. ” Sans aucun doute, tout combat est désormais un risque pour Mayweather, qui n’est actuellement pas si jeune de 43 ans. Bien qu’il devrait être en mesure de battre les deux stars du MMA sur un ring, le sport de la boxe pèse lourd sur les combattants au fil des années. De plus, Mayweather n’a pas affronté de boxeur depuis qu’il a battu Andre Berto après son match incroyablement lucratif avec Manny Pacquiao en 2015.

“Dans le monde de la boxe en ce moment, cela n’a aucun sens pour moi de combattre un combattant ordinaire”, dit-il, via le Mail. “Je suis un homme d’affaires.” D’accord, mais il vaut la peine de se demander si le saut sportif en vaut la peine pour McGregor et Nurmagomedov. McGregor vient de reprendre ses victoires dans l’octogone après quelques années difficiles, et Nurmagomedov est essentiellement le badass résident du sport. Qu’est-ce qu’une perte probable d’un boxeur considérablement sur la colline – peu importe son ampleur – pourrait faire pour soutenir la carrière de chaque homme?

Cependant, des millions et des millions de dollars peuvent compenser beaucoup d’embarras. Comme le Mail cite Mayweather:

“C’est une entreprise de divertissement.”

Comme si tout cela n’était pas assez fou, le Mail rapporte qu’il y a des rumeurs selon lesquelles Mayweather pourrait combattre les deux rois MMA le même soir.