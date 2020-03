La domination de Tyson Fury voit Deontay Wilder comme un gros outsider pour la trilogie

Nouvelles de boxe du monde 06/03/2020

Deontay Wilder se voit faire l’Ă©norme outsider pour un concours de titre des poids lourds que la plupart croient maintenant qu’il ne peut pas gagner contre Tyson Fury.

Telle Ă©tait la domination de Fury le 22 fĂ©vrier Ă Las Vegas, les bookmakers Ă©crivent dĂ©jĂ l’amĂ©ricain pour la trilogie.

Les chances de 7/2 sur voir Fury un favori trÚs imaginé, tandis que Wilder est au pire 11/4 pour la victoire.

Alors, Wilder est-il vraiment un Ă©tranger? – Son pouvoir de frappe ne le suggĂ©rerait pas, mais Wilder s’est livrĂ© une bataille difficile pour convaincre les gens du contraire.

‘The Bronze Bomber’ a eu un problùme sous-jacent ou a tout simplement eu le poids et les tactiques complùtement faux la nuit au MGM Grand.

Les dates de juillet sont en train de se faire entendre aprÚs que le promoteur américain de Fury, Bob Arum, ait exclusivement annoncé à World Boxing News ses intentions récemment.

“Cent pour cent Fury vs Wilder III sera en AmĂ©rique”, a dĂ©clarĂ© Arum Ă WBN. «MGM a Ă©tĂ© trĂšs bon pour nous et le combat s’est extrĂȘmement bien passĂ©.

«Il avait un portail de prĂšs de 17 millions de dollars. Ils parlent dĂ©jĂ d’augmenter les prix pour que la porte dĂ©passe 20 millions de dollars.

«Sans oublier, il y a un grand appĂ©tit pour ça. Nous avons vendu tous les billets et ils ont scalpĂ© les billets pour le combat dans la rue. Donc voilĂ . pourquoi ne recommencerions-nous pas? “

«(Le combat aura lieu) Au cours de l’Ă©tĂ©. Mais pas Ă la fin (de l’Ă©tĂ©). Peut-ĂȘtre un peu de temps, comme le prĂ©voient les contrats, Ă la mi-juillet. »

Le discours sur la fureur qui part pour faire face Ă Joshua s’est rapidement dissipĂ©, car «The Gypsy King» sait qu’il peut gagner Ă©normĂ©ment d’argent aux États-Unis.

Des ventes Ă la carte d’environ 1,2 million de dollars ont Ă©tĂ© annoncĂ©es lorsque Arum a parlĂ© Ă WBN. Et ce, malgrĂ© certains chiffres qui se chiffraient Ă environ 850 000.

Cela signifie que la hausse des prix pourrait voir Fury vs Wilder III battre les records de recettes d’entrĂ©e et rapporter plus de 100 millions de dollars au box-office.

Frank Warren, le gestionnaire britannique de Fury, n’avait qu’une idĂ©e en tĂȘte – avant mĂȘme le deuxiĂšme combat.

«En raison de la double tĂȘte obligatoire qu’il a devant lui, il est inutile de faire glisser le nom d’Anthony Joshua dans l’argument avant ou aprĂšs l’Ă©preuve de force du 22 fĂ©vrier Ă la MGM Grand Garden Arena.

«Il suffit de dire que si Tyson fait ce que nous pensons qu’il fera Ă Wilder, nous aimerions rĂ©diger Joshua dans l’Ă©quation avant la fin de l’annĂ©e.

“Cela voudrait dire que les meilleurs poids lourds seraient un peu plus actifs cette annĂ©e, mais ce n’est pas une mauvaise chose, surtout pour le public.”

Le prĂ©sident de WBC, Mauricio Sulaiman, a depuis expliquĂ© Ă WBN que Fury vs Wilder III n’est pas un combat mandatĂ©. C’est simplement contractĂ© entre les deux Ă©quipes.

Cela signifie que Fury pourrait face Ă qui il veut ensuite, mais sait que faire un autre travail sur Wilder serait le meilleur moyen de terminer l’argument.