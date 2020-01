La domination des 49ers des Packers ressemble à un plan pour une victoire au Super Bowl

Quatre jours après que les Falcons d’Atlanta ont pris une avance de 28-3 sur les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans le Super Bowl, le coordinateur offensif d’Atlanta, Kyle Shanahan, a été présenté comme le prochain entraîneur des 49ers de San Francisco. Trois ans plus tard, Shanahan revient au Super Bowl, et son équipe l’a fait en établissant une avance de 27-0 à la mi-temps qui était encore plus dominante que celle que ses Falcons ont construite sur les Patriots. Les Niners n’ont pas soufflé celui-ci; Au lieu de cela, ils ont scellé une victoire de 37-20 dans le match de championnat NFC – l’une des victoires les plus convaincantes que toute équipe ait soumises cette saison – qui a assuré la septième participation au Super Bowl de la franchise.

Plus impressionnant que d’atteindre le Super Bowl, c’est la façon dont les 49ers l’ont fait. San Francisco n’a pas eu besoin du quart-arrière Jimmy Garoppolo, qui est au milieu d’un contrat de 137,5 millions de dollars sur cinq ans, pour faire beaucoup de choses dimanche. Garoppolo n’a lancé que huit passes pour six passes complétées et 77 verges, sans aucune tentative de passe pendant les 22 premières minutes de la deuxième mi-temps, une période qui a couvert 90 minutes de temps réel. Jerry Rice était ravi d’être sur la touche pour cette victoire, mais il aurait pu être sous le centre et les 49ers auraient retiré la victoire. Les 49ers ont couru le ballon ainsi que n’importe quelle équipe de séries éliminatoires depuis des années. Le porteur de ballon Raheem Mostert s’est emparé de 220 verges, le deuxième plus grand nombre de matchs éliminatoires de l’histoire de la NFL. Il est également devenu le premier porteur de ballon à dépasser les 200 verges au sol et à avoir touché quatre touchés lors d’un match éliminatoire. Mostert a battu le record de précipitation de la franchise des 49ers avant la fin du troisième trimestre.

Ces totaux criards étaient le résultat de la ligne offensive de San Francisco, qui dominait la ligne défensive des Packers et créait des trous si gros que Mostert entrait souvent sans entrave dans le secondaire. À mi-chemin du premier quart et sur la ligne des 36 yards des Packers, Shanahan a appelé une course sur les troisième et -8, et Mostert est resté pratiquement intact de la ligne de mêlée à la zone des buts pour donner aux 49ers une avance de 7-0.

Les récepteurs de San Francisco ont participé à la fête de quartier. Deux possessions de 49ers après le premier touché de Mostert, San Francisco menait 10-0 sur la ligne des 9 yards des Packers. Mostert a pris un transfert et s’est élancé à gauche, le secondeur aux bras raides Blake Martinez, puis a suivi un bloc tonitruant du récepteur Deebo Samuel dans la zone des buts pour un touché.

Mostert avait 5,6 verges par tentative cette saison régulière, le plus haut nombre de coureurs qualifiés et le deuxième parmi les joueurs seulement devant Lamar Jackson. Dimanche, au cours des trois quarts, Mostert a réussi 19 courses pour 196 verges (10,3 verges par tentative), ce qui a presque doublé son nombre de verges par course. Les 49ers étaient deuxièmes derrière les Ravens avec 144,1 verges au sol par match, mais les 49ers ont presque doublé cette marque dans ce match avec 285 verges au sol, à égalité pour le plus grand nombre de matchs de la saison 2019 et le sixième pour les éliminatoires de la saison. L’ère du Super Bowl.

Alors que l’offensive des 49ers montait en flèche, l’offensive des Packers était au point mort. Voici ce que l’offensive de Green Bay a fait lors de ses six matchs en première mi-temps.

Punt (cinq jeux, 25 mètres)

Punt (cinq jeux, 4 mètres)

Punt (trois jeux, négatif-11 yards)

Fumble (six jeux, 50 mètres)

Interception (trois jeux, 14 mètres)

Punt (trois jeux, 1 yard)

Tout comme la ligne offensive des 49ers dominait la ligne défensive des Packers, la ligne défensive des 49ers dominait la ligne offensive des Packers. L’ailier défensif recrue de San Francisco, Nick Bosa, a renvoyé Rodgers en troisième et -7 en fin de premier quart pour mettre fin à la deuxième campagne de Green Bay. En troisième et -6 au début du deuxième quart, le cornerback K’Waun Williams a dépouillé Rodgers, et les Packers ont récupéré le ballon pour une perte de 15 mètres qui a mis fin à la troisième conduite de Green Bay. Lorsque les Packers ont repris possession, Rodgers a échappé un coup raté que le joueur de ligne défensive 49ers DeForest Buckner a récupéré pour mettre fin à la quatrième tentative de Green Bay. Lorsque les Packers ont récupéré le ballon 20-0, Rodgers a lancé un choix en deuxième et -15 pour mettre fin au cinquième entraînement de Green Bay. Trois jeux plus tard, les 49ers ont marqué pour remonter 27-0 et terminer le match.

Le match était étonnamment similaire à la limitation des 49ers des Packers lors de la semaine 12, lorsqu’ils ont battu Green Bay 37-8. Les 49ers ont pris une avance de 23-0 à la mi-temps dans ce match, puis ont étouffé les Packers comme un boa constrictor en seconde période. Green Bay a accumulé plus de points dans la seconde moitié du match de championnat NFC, mais la première moitié des deux matchs reflétait la capacité de San Francisco à dominer dans les tranchées et à exécuter son plan de match sans inhibition tout en ruinant complètement les plans des Packers.

Le jeu de course d’élite des 49ers et la ruée vers les passes font qu’il est ridiculement difficile de revenir par derrière et de gagner. Le jeu en cours d’exécution brûle l’horloge et ralentit le jeu, et leur ruée vers les passes enlève les attaques en champ arrière qui nécessitent quelques secondes de protection contre les passes pour se développer. Cette stratégie fera des merveilles pour eux dans le Super Bowl.

Les 49ers affrontent désormais les Chiefs, et aucune équipe n’est mieux placée pour attaquer les faiblesses de Kansas City. Les Chiefs avaient la troisième infraction la plus efficace au football cette année par Football Outsiders, et les 49ers avaient la deuxième défense la plus efficace. Kansas City a eu du mal à arrêter la course pour de grands tronçons cette saison, et les 49ers viennent de signer l’un des meilleurs matchs au sol de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL. La ruée vers les passes des Niners de Bosa, de l’ancien ailier défensif des chefs Dee Ford, Arik Armstead et DeForest Buckner est peut-être la meilleure de la ligue, et la pression générée sur Patrick Mahomes avec juste une course de quatre hommes leur donnera une meilleure chance de défendre Tyreek Hill et Travis Kelce que toute autre équipe. La combinaison de la domination précipitée de San Francisco et des prouesses de se précipiter sur les passes rendra le retour par derrière – comme les Chiefs l’ont fait lors de chacune de leurs deux dernières victoires – beaucoup plus difficile. Trois ans après que les Falcons de Shanahan ont fait exploser ce match 28-3, ses 49ers se dirigent vers le Super Bowl avec une équipe conçue pour protéger les prospects.