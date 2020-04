La Fédération de boxe russe offre un coup de main lors d’une épidémie de coronavirus

RINGSIDE 04/04/2020

CDC

La Fédération de boxe russe a lancé une ligne d’assistance téléphonique et un siège opérationnel pour soutenir la population pendant la pandémie de coronavirus le 31 mars. Au cours des premiers jours de travail, plus de 12 milliers d’appels de toute la Russie ont été reçus par les opérateurs RBF. Plus de 16 milliers de masques et 2 milliers de litres de désinfectant ont été livrés à toutes les personnes dans le besoin.

Le siège social est basé à Moscou, mais les volontaires travaillent à travers le pays pour aider tous les athlètes, entraîneurs et juges russes, ainsi que la communauté au sens large – en particulier les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, les retraités et les familles nombreuses – pendant la période actuelle de restrictions introduites en raison de la pandémie. .

Le secrétaire général de la Fédération russe de boxe, Umar Kremlev, a déclaré que pour aider «c’est notre devoir», et seulement ensemble «nous pouvons surmonter ces difficultés».

«L’un des domaines de travail les plus importants pour le siège opérationnel de la Fédération de boxe russe sera le soutien des vétérans du sport, des athlètes et des entraîneurs dans toute la Russie. De nombreux athlètes iront aux Jeux olympiques l’année prochaine, et ils doivent prendre soin de leur santé et rester en forme comme aucun autre. Désormais, le seul moyen efficace de lutter contre la propagation de l’épidémie de coronavirus est l’auto-isolement, de nombreux athlètes auront donc besoin d’aide pour acheter de la nourriture, de l’eau et des désinfectants. La Fédération de boxe russe va essayer d’aider tous les athlètes, quel que soit le sport », a déclaré Kremlev.

«Chaque jour, le nombre de patients atteints de coronavirus augmente, alors aujourd’hui le temps est venu où toute la communauté sportive doit s’unir et donner un coup de main à tous leurs collègues, tous les athlètes isolés, ainsi que les personnes qui peuvent ne prennent pas pleinement soin d’eux-mêmes – vétérans de la Grande Guerre patriotique, retraités, familles nombreuses, en les protégeant autant que possible contre les porteurs potentiels du virus, et essayez de rendre leur auto-isolement plus confortable et plus sûr », a-t-il ajouté.

Les bénévoles sont prêts à fournir gratuitement des masques jetables et un désinfectant pour les mains, et à aider à la livraison de nourriture et d’autres articles essentiels.

La hotline est accessible 24h / 24, peut également aider les appelants à identifier les symptômes du coronavirus et peut donner des conseils sur les mesures préventives

La RBF prévoit également d’envoyer des masques de protection et des désinfectants aux fédérations italienne et serbe de boxe.

Toute personne en Russie qui a besoin d’aide ou qui souhaite faire du bénévolat dans le cadre du programme peut appeler la hotline au 8 (800) 222-55-25.