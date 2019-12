Après une défaite démoralisante des Cowboys contre les Eagles, il semble que nous assistions enfin à la fin de l'ère Jason Garrett (0:25). Ensuite, un Stock Up mené par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui regardent un peu plus près les Patriots d'autrefois, et un Stock Down mené par une équipe des Steelers qui ont désespérément besoin d'une offensive (7h30). Nous mettons ensuite en lumière la saison record de Michael Thomas (40:20).

