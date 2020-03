La finale de la World Boxing Super Series obtient une nouvelle date en raison de COVID-19

RINGSIDE 14/03/2020

đŸ“· WBSS

La finale du WBSS Cruiserweight en Lettonie reportée au 16 mai en raison de COVID-19

La finale WBSS Cruiserweight entre Mairis Briedis et Yuniel Dorticos prévue pour le 21 mars à Riga est reportée au 16 mai en raison de la situation actuelle avec le Coronavirus.

Les autoritĂ©s locales de Lettonie ont adoptĂ© des mesures globales en rĂ©ponse Ă la pandĂ©mie de COVID-19. En consĂ©quence, les Ă©vĂ©nements avec plus de 200 personnes prĂ©sentes ont Ă©tĂ© interdits jusqu’au 14 avril.

En ce qui concerne le risque d’infection, les autoritĂ©s locales ont conclu que la finale WBSS Cruiserweight est un Ă©vĂ©nement particuliĂšrement Ă haut risque, non seulement pour les athlĂštes eux-mĂȘmes mais aussi pour tout le personnel local et Ă©tranger impliquĂ© dans l’organisation et la conduite de l’Ă©vĂ©nement.

Pour cette raison, la finale WBSS Cruiserweight entre Mairis Briedis et Yuniel Dorticos ne peut pas avoir lieu comme prévu. La nouvelle date prévue pour la finale à Arena Riga est le 16 mai, mais cela dépend bien sûr de la levée des restrictions actuelles.

La santĂ© de toutes les personnes impliquĂ©es dans la mise en scĂšne de cet Ă©vĂ©nement historique est et restera toujours la principale prĂ©occupation de la WBSS et nous continuerons de suivre attentivement la situation avec les autoritĂ©s et les Ă©quipes d’athlĂštes.

Nous regrettons beaucoup cette étape et remercions tous les participants, spectateurs, fans, partenaires et sponsors pour leur compréhension dans cette situation extraordinaire et difficile. Tous les billets restent valables pour la nouvelle date.

Comosa AG, organisateur de la World Boxing Super Series

DĂ©clarations des athlĂštes:

Mairis Briedis:

«Nous avons fait un excellent travail en prĂ©paration jusqu’Ă la toute derniĂšre formation prĂ©vue, mais c’est ce que c’est et nous allons maintenant nous adapter Ă la nouvelle situation et continuer Ă nous entraĂźner pour attendre le feu vert. J’ai hĂąte de me battre devant mes fans quand c’est sĂ»r! Prenez soin de vous, les gens! ”

Yuniel Dorticos:

«Alors que j’Ă©tais en pleine forme et impatient de venir en Lettonie pour remporter le trophĂ©e Muhammad Ali, j’ai compris l’impraticabilitĂ© et je devrai donc attendre jusqu’en mai pour gagner le tournoi. Je tiens Ă remercier tous mes fans pour leur patience et je demande Ă tout le monde de faire attention et de prendre les mesures nĂ©cessaires pour rester en bonne santĂ© en ces temps difficiles. »